इस सेडान को ग्राहकों ने नए मुकाम पर पहुंचाया, सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की; ये डिजायर या ऑरा नहीं

Fri, 7 Nov 2025 08:48 AM

वोक्सवैगन की लग्जरी सेडान वर्टूस ने भारतीय बाजार में एक नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में इसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली बिक्री 2,453 यूनिट्स दर्ज की गई है। इसके साथ, यह मिड-साइज सेडान अब अपने सेगमेंट में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती है, जो भारतीय खरीदारों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को फिर से साबित करता है। 40 महीने पहले लॉन्च हुई वर्टूस ने धीरे-धीरे एक प्रीमियम, फीचर-रिच सेडान के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस और सॉलिड जर्मन इंजीनियरिंग देती है। इसका रिफाइंड डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन ग्राहको को अट्रैक्ट करता है।

सेडान की सफलता फॉक्सवैगन के लोकलाइजेशन और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट पर लगातार फोकस को भी दिखाती है, इन दोनों चीजो ने ब्रांड को भारत के कॉम्पिटिटिव मिड-साइज सेडान सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के साथ, वर्टूस फॉक्सवैगन की इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी में एक अहम पिलर के तौर पर खड़ी है। MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार वर्टूस को विशेष रूप से भारतीय खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग को सेगमेंट-फ्रेंडली कीमतों और सुविधाओं के साथ जोड़ा गया था।

फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमत और स्पेसिफिकेशंस इसमें 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।