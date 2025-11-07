Hindustan Hindi News
इस सेडान को ग्राहकों ने नए मुकाम पर पहुंचाया, सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की; ये डिजायर या ऑरा नहीं

इस सेडान को ग्राहकों ने नए मुकाम पर पहुंचाया, सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की; ये डिजायर या ऑरा नहीं

संक्षेप: 40 महीने पहले लॉन्च हुई वर्टूस ने धीरे-धीरे एक प्रीमियम, फीचर-रिच सेडान के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस और सॉलिड जर्मन इंजीनियरिंग देती है। इसका रिफाइंड डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन ग्राहको को अट्रैक्ट करता है।

Fri, 7 Nov 2025 08:48 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वोक्सवैगन की लग्जरी सेडान वर्टूस ने भारतीय बाजार में एक नया माइलस्टोन हासिल कर लिया है। कंपनी ने अक्टूबर 2025 में इसकी अब तक की सबसे बड़ी मंथली बिक्री 2,453 यूनिट्स दर्ज की गई है। इसके साथ, यह मिड-साइज सेडान अब अपने सेगमेंट में 40% से ज्यादा मार्केट शेयर रखती है, जो भारतीय खरीदारों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता को फिर से साबित करता है। 40 महीने पहले लॉन्च हुई वर्टूस ने धीरे-धीरे एक प्रीमियम, फीचर-रिच सेडान के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, जो जबरदस्त परफॉर्मेंस और सॉलिड जर्मन इंजीनियरिंग देती है। इसका रिफाइंड डिजाइन, स्पेशियस इंटीरियर और पावरफुल टर्बो-पेट्रोल इंजन का कॉम्बिनेशन ग्राहको को अट्रैक्ट करता है।

सेडान की सफलता फॉक्सवैगन के लोकलाइजेशन और आफ्टर-सेल्स सपोर्ट पर लगातार फोकस को भी दिखाती है, इन दोनों चीजो ने ब्रांड को भारत के कॉम्पिटिटिव मिड-साइज सेडान सेगमेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद की है। अक्टूबर में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस के साथ, वर्टूस फॉक्सवैगन की इंडिया 2.0 स्ट्रेटेजी में एक अहम पिलर के तौर पर खड़ी है। MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार वर्टूस को विशेष रूप से भारतीय खरीदारों के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग को सेगमेंट-फ्रेंडली कीमतों और सुविधाओं के साथ जोड़ा गया था।

फॉक्सवैगन वर्टूस की कीमत और स्पेसिफिकेशंस

इसमें 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।

यह मिड-साइज सेडान एक शार्प लुक के साथ आती है। यह ऑटोमेकर के समकालीन डिजाइन फिलॉसफी से मेल खाता है। इसमें इंटीग्रेटेड एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। बंपर में ब्लैक मेश और क्रोम एक्सेंट हैं। वर्टस की लंबाई 4,561 mm, चौड़ाई 1,752 mm और व्हीलबेस 2,651 mm है। फॉक्सवैगन का दावा है कि ऑल न्यू वर्टस सेडान अपने सेगमेंट में सबसे बड़ी है। यह दो अलग-अलग ट्रिम्स - डायनामिक लाइन और परफॉर्मेंस लाइन में उपलब्ध है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
