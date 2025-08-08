हमेशा के लिए थमने वाला है इस SUV का सफर! प्रोडक्शन बंद करने जा रही कंपनी; जानिए डिटेल्स

फॉक्सवैगन जल्द ही अपने पॉपुलर फ्लैगशिप SUV टौअरेग (Touareg) का प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला 2026 के अंत तक लागू हो जाएगा।

फॉक्सवैगन जल्द ही अपने पॉपुलर फ्लैगशिप SUV टौअरेग (Touareg) का प्रोडक्शन बंद करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह फैसला 2026 के अंत तक लागू हो जाएगा। बता दें कि टौअरेग को 2002 में पहली बार लॉन्च किया गया था। लॉन्च से अब तक इस एसयूवी को तीन अपडेट मिल चुके हैं। इस एसयूवी को फॉक्सवैगन ने पोर्शे और ऑडी के साथ मिलकर डेवलप किया था। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

दमदार है एसयूवी का इंजन पावरट्रेन की बात करें तो एसयूवी में 5.0-लीटर V10 डीजल इंजन दिया गया है जो 850Nm टॉर्क देता था। जबकि 6.0-लीटर पेट्रोल W12 इंजन जो 450bhp की पीक पावर जेनरेट करता ता। हालांकि, कंपनी अब इस SUV का कोई नया वर्जन लाने की प्लानिंग में नहीं है। न्यूज वेबसाइट ऑटोकार इंडिया में छपी एक खबर के अनुसार, टौअरेग की जगह अब कंपनी की नई फ्लैगशिप एसयूवी फॉक्सवैगन टैरॉन जो भारत में 2025 के अंत तक आने वाली है।