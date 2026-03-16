निकल गई सबकी हेकड़ी! चीन में भी नंबर-1 बनी ये जर्मन कार कंपनी, इसके आगे BYD की बोलती बंद

Mar 16, 2026 09:07 pm IST

फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने फिर से चीन में कार बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल किया है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर BYD चौथे स्थान पर खिसक गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

दुनिया के सबसे बड़े ऑटो बाजार चीन (China) में 2026 की शुरुआत में कार बिक्री के आंकड़ों ने बड़ा उलटफेर दिखाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने फिर से चीन में कार बिक्री के मामले में पहला स्थान हासिल कर लिया है, जबकि इलेक्ट्रिक कारों के लिए मशहूर BYD चौथे स्थान पर खिसक गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फॉक्सवैगन ने हासिल की नंबर-1 पोजिशन

चीन की चाइना पैसेंजर कार एसोसिएशन (China Passenger Car Association -CPCA) के आंकड़ों के अनुसार, 2026 के पहले दो महीनों में फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपने चीनी पार्टनर्स FAW ग्रुप और SAIC मोटर के साथ मिलकर करीब 13.9% मार्केट शेयर हासिल किया।

इसके बाद दूसरे स्थान पर गीलि (Geely) रहा, जिसका मार्केट शेयर 13.8% रहा। तीसरे नंबर पर जापानी कंपनी टोयोटा (Toyota) रही, जिसने अपने जॉइंट वेंचर GAC ग्रुप और FAW के साथ मिलकर 7.8% मार्केट शेयर हासिल किया। वहीं, कभी टॉप पर रहने वाली BYD इस बार 7.1% मार्केट शेयर के साथ चौथे स्थान पर आ गई।

BYD की बिक्री में बड़ी गिरावट

पिछले कुछ सालों में BYD चीन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कंपनियों में से एक रही है। कंपनी ने 2024 और 2025 में शानदार प्रदर्शन किया था। लेकिन, 2026 की शुरुआत में इसके बिक्री आंकड़ों में कोविड-19 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। फरवरी महीने में कंपनी की बिक्री में तेज गिरावट देखी गई, जिससे इसका मार्केट शेयर काफी कम हो गया। हालांकि, इसके बावजूद BYD अभी भी दुनिया की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार बेचने वाली कंपनी बनी हुई है।

चीन में कार बिक्री क्यों घटी?

2026 के पहले दो महीनों में चीन में कुल कार बिक्री में लगभग 26% की गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ फरवरी 2026 में ही कार बिक्री 34% घटकर लगभग 9.50 लाख यूनिट रह गई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह सरकार की नई टैक्स नीति मानी जा रही है। पहले सरकार नई ऊर्जा वाहनों (EV और PHEV) पर करीब 10% टैक्स छूट देती थी, लेकिन 2025 के अंत में यह छूट खत्म कर दी गई और इन वाहनों पर 5% खरीद टैक्स फिर से लागू कर दिया गया।

हाइब्रिड कारों की बढ़ती मांग

ऑटो एक्सपर्ट्स के अनुसार, इस बदलाव के बाद कई ग्राहक प्लग-इन हाइब्रिड और सस्ती EVs की बजाय स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की तरफ झुक रहे हैं। सब्सिडी कम होने का सबसे ज्यादा असर उन कंपनियों पर पड़ा है, जो सस्ती EV और प्लग-इन हाइब्रिड कारों पर ज्यादा निर्भर थीं।

रेगुलर कंपनियों की वापसी

नई नीतियों के बाद चीन के बाजार में पुरानी और रेगुलर ऑटो कंपनियों की वापसी देखने को मिल रही है। यही वजह है कि फॉक्सवैगन (Volkswagen) और टोयोटा (Toyota) जैसी कंपनियां फिर से बिक्री में आगे निकलती दिख रही हैं।