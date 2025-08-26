Volkswagen to unveil 4 new models and future tech at IAA Mobility 2025 4 नई कार लाने की तैयारी में ये कंपनी, IAA मोबिलिटी इवेंट में करेगी पेश; इसमें SUV और EV कई मॉडल शामिल, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen to unveil 4 new models and future tech at IAA Mobility 2025

4 नई कार लाने की तैयारी में ये कंपनी, IAA मोबिलिटी इवेंट में करेगी पेश; इसमें SUV और EV कई मॉडल शामिल

इस डिस्प्ले का मुख्य आकर्षण एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV का अनावरण होगा, जो ID लाइनअप में वोक्सवैगन के अपकमिंग प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन प्रस्तुत करती है। अगले साल की शुरुआत में उत्पादन में आने की उम्मीद है, इस SUV को यूरोप के लिए एक प्रवेश-स्तरीय इलेक्ट्रिक ऑप्शन के रूप में पेश किया गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 26 Aug 2025 08:40 AM
share Share
Follow Us on
4 नई कार लाने की तैयारी में ये कंपनी, IAA मोबिलिटी इवेंट में करेगी पेश; इसमें SUV और EV कई मॉडल शामिल

वोक्सवैगन म्यूनिख में अपकमिंग IAA मोबिलिटी शो में अपनी दमदार प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी अपने केंद्रीय शहर की एग्जीबिशन में चार नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। 9 से 14 सितंबर तक चलने वाले इस पब्लिक स्पेस, जिसे ओपन स्पेस के रूप में ब्रांडेड किया गया है। इसे न केवल एक प्रदर्शन एरिया के रूप में बल्कि एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में भी डिजाइन किया गया है। यहां विजिटर्स मोबिलिटी के फ्यूचर पर ब्रांड के विचारों से जुड़ सकते हैं।

यह कॉन्सेप्ट 2 साल पहले इसी आयोजन में वोक्सवैगन की पिछली सफलता पर बेस्ड है। यहां उसने पहली बार अपने प्रदर्शनों के लिए एक अधिक शहरी, सुलभ प्रारूप का परीक्षण किया था। 2025 के लिए कार निर्माता ग्लोबल प्रीमियर को अगली पीढ़ी की तकनीकों और व्यावहारिक एक्सपीरियंस के प्रदर्शनों के साथ जोड़ रहा है, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जो नवाचार को भागीदारी के साथ मिलाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Golf GTI

Volkswagen Golf GTI

₹ 53 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MINI Cooper S

MINI Cooper S

₹ 44.9 - 55.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MINI Countryman

MINI Countryman

₹ 48.1 - 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Superb 2025

Skoda Superb 2025

₹ 55 - 60 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.8 - 53.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA

₹ 50.8 - 55.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इस डिस्प्ले का मुख्य आकर्षण एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV का अनावरण होगा, जो ID लाइनअप में वोक्सवैगन के अपकमिंग प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन प्रस्तुत करती है। अगले साल की शुरुआत में उत्पादन में आने की उम्मीद है, इस SUV को यूरोप के लिए एक प्रवेश-स्तरीय इलेक्ट्रिक ऑप्शन के रूप में पेश किया गया है। वोक्सवैगन का कहना है कि यह मॉडल रोजमर्रा की व्यावहारिकता और दक्षता का संतुलन बनाए रखेगा। साथ ही, कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा, यह कदम स्पष्ट रूप से इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपील को व्यापक बनाने के उद्देश्य से है।

ये भी पढ़ें:अब रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 में मिलेगा ये धांसू कलर, जानिए कितनी रखी कीमत

स्टैंड पर अन्य मुख्य आकर्षणों में लेटेस्ट टी-रॉक का वर्ल्ड प्रीमियर शामिल है, जो विजिटर्स को वोक्सवैगन की सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक के नए वर्जन को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा। उत्साही लोगों को ID.3 GTX FIRE+ICE भी देखने को मिलेगा, जो परिधान ब्रांड BOGNER FIRE+ICE के सहयोग से विकसित एक सीमित-संस्करण प्रदर्शन EV है। यह विशेष संस्करण 1990 के दशक के गोल्फ II फायर एंड आइस को श्रद्धांजलि देता है, जिसमें विरासती स्टाइलिंग को आधुनिक इलेक्ट्रिक प्रदर्शन के साथ मिश्रित किया गया है।

उत्साह को और बढ़ाते हुए वोक्सवैगन गोल्फ GTI एडिशन 50 प्रदर्शित करेगा। नूरबर्गरिंग 24 आवर्स में पहले प्रदर्शित किया गया, यह एनिवर्सरी मॉडल 325 PS जनरेट करता है, जो इसे प्रोडक्शन इतिहास में सबसे शक्तिशाली GTI बनाता है। साथ ही, इस प्रसिद्ध हॉट हैच के 50 सालों का जश्न मनाता है। IAA मोबिलिटी में वोक्सवैगन की उपस्थिति कारों से आगे तक फैलेगी। विजिटर्स GTI हिस्ट्री वॉल का एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाई-एनर्जी रेसिंग सिमुलेटर में भाग ले सकते हैं, और AI-संचालित इंटरैक्शन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो डिजिटल मोबिलिटी समाधानों की एक झलक प्रदान करते हैं।

ये भी पढ़ें:देश की No-1 कंपनी बन चुकी TVS ला रही नया ई-स्कूटर, 28 अगस्त को होगा लॉन्च

फैमिली को एक विशेष रूप से क्यूरेट की गई डिस्कवरी रैली में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जबकि सस्टेनेबिलिटी के प्रति उत्साही लोग फ्यूचर मैटेरियल्स लैब में जा सकते हैं, जो कंपनी की डिजाइन और R&D टीमों द्वारा डेवलप पुनर्चक्रण योग्य और नवीन सामग्रियों का प्रदर्शन करती है। नए लॉन्च इंटरैक्टिव डिस्प्ले और फॉर्वर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट के इस मिश्रण के माध्यम से वोक्सवैगन का लक्ष्य इलेक्ट्रिक और टिकाऊ मोबिलिटी को आकार देने में अपनी उभरती भूमिका को रेखांकित करना है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।