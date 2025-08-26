4 नई कार लाने की तैयारी में ये कंपनी, IAA मोबिलिटी इवेंट में करेगी पेश; इसमें SUV और EV कई मॉडल शामिल

इस डिस्प्ले का मुख्य आकर्षण एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV का अनावरण होगा, जो ID लाइनअप में वोक्सवैगन के अपकमिंग प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन प्रस्तुत करती है। अगले साल की शुरुआत में उत्पादन में आने की उम्मीद है, इस SUV को यूरोप के लिए एक प्रवेश-स्तरीय इलेक्ट्रिक ऑप्शन के रूप में पेश किया गया है।

वोक्सवैगन म्यूनिख में अपकमिंग IAA मोबिलिटी शो में अपनी दमदार प्रेजेंटेशन के लिए तैयार है। दरअसल, कंपनी अपने केंद्रीय शहर की एग्जीबिशन में चार नए मॉडल पेश करने की योजना बना रही है। 9 से 14 सितंबर तक चलने वाले इस पब्लिक स्पेस, जिसे ओपन स्पेस के रूप में ब्रांडेड किया गया है। इसे न केवल एक प्रदर्शन एरिया के रूप में बल्कि एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म के रूप में भी डिजाइन किया गया है। यहां विजिटर्स मोबिलिटी के फ्यूचर पर ब्रांड के विचारों से जुड़ सकते हैं।

यह कॉन्सेप्ट 2 साल पहले इसी आयोजन में वोक्सवैगन की पिछली सफलता पर बेस्ड है। यहां उसने पहली बार अपने प्रदर्शनों के लिए एक अधिक शहरी, सुलभ प्रारूप का परीक्षण किया था। 2025 के लिए कार निर्माता ग्लोबल प्रीमियर को अगली पीढ़ी की तकनीकों और व्यावहारिक एक्सपीरियंस के प्रदर्शनों के साथ जोड़ रहा है, जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार हो रहा है जो नवाचार को भागीदारी के साथ मिलाता है।

इस डिस्प्ले का मुख्य आकर्षण एक नई ऑल-इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV का अनावरण होगा, जो ID लाइनअप में वोक्सवैगन के अपकमिंग प्रोडक्ट का पूर्वावलोकन प्रस्तुत करती है। अगले साल की शुरुआत में उत्पादन में आने की उम्मीद है, इस SUV को यूरोप के लिए एक प्रवेश-स्तरीय इलेक्ट्रिक ऑप्शन के रूप में पेश किया गया है। वोक्सवैगन का कहना है कि यह मॉडल रोजमर्रा की व्यावहारिकता और दक्षता का संतुलन बनाए रखेगा। साथ ही, कीमतों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखेगा, यह कदम स्पष्ट रूप से इसकी इलेक्ट्रिक वाहन (EV) अपील को व्यापक बनाने के उद्देश्य से है।

स्टैंड पर अन्य मुख्य आकर्षणों में लेटेस्ट टी-रॉक का वर्ल्ड प्रीमियर शामिल है, जो विजिटर्स को वोक्सवैगन की सबसे अधिक बिकने वाली कॉम्पैक्ट SUV में से एक के नए वर्जन को करीब से देखने का अवसर प्रदान करेगा। उत्साही लोगों को ID.3 GTX FIRE+ICE भी देखने को मिलेगा, जो परिधान ब्रांड BOGNER FIRE+ICE के सहयोग से विकसित एक सीमित-संस्करण प्रदर्शन EV है। यह विशेष संस्करण 1990 के दशक के गोल्फ II फायर एंड आइस को श्रद्धांजलि देता है, जिसमें विरासती स्टाइलिंग को आधुनिक इलेक्ट्रिक प्रदर्शन के साथ मिश्रित किया गया है।

उत्साह को और बढ़ाते हुए वोक्सवैगन गोल्फ GTI एडिशन 50 प्रदर्शित करेगा। नूरबर्गरिंग 24 आवर्स में पहले प्रदर्शित किया गया, यह एनिवर्सरी मॉडल 325 PS जनरेट करता है, जो इसे प्रोडक्शन इतिहास में सबसे शक्तिशाली GTI बनाता है। साथ ही, इस प्रसिद्ध हॉट हैच के 50 सालों का जश्न मनाता है। IAA मोबिलिटी में वोक्सवैगन की उपस्थिति कारों से आगे तक फैलेगी। विजिटर्स GTI हिस्ट्री वॉल का एक्सप्लोर कर सकते हैं, हाई-एनर्जी रेसिंग सिमुलेटर में भाग ले सकते हैं, और AI-संचालित इंटरैक्शन का एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो डिजिटल मोबिलिटी समाधानों की एक झलक प्रदान करते हैं।