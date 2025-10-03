अक्टूबर का पहला बड़ा डिस्काउंट, इस SUV खरीदने पर पूरे ₹3 लाख का फायदा, टैक्स ने भी ₹3.27 लाख घटाए

कंपनी ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में एकमुश्त कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस जैसे बेनिफिट दे रही है। टिगुआन को लगभग 6 महीने पहले 49 लाख रुपए के सिंगल R लाइन वर्जन में लॉन्च किया गया है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में 3.27 लाख रुपए की टैक्स कटौती हो गई है।

वोक्सवैगन इंडिया अक्टूबर में अपने सभी मॉडल पर लाखों का डिस्काउंट दे रही है। हालांकि, जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है वो टिगुआन (Tiguan) SUV है। इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 3 लाख रुपए का तगड़ा फायदा मिलने वाला है। कंपनी ग्राहकों को फेस्टिव सीजन में एकमुश्त कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस और लॉयल्टी बोनस जैसे बेनिफिट दे रही है। टिगुआन को लगभग 6 महीने पहले 49 लाख रुपए के सिंगल R लाइन वर्जन में लॉन्च किया गया है। नए GST 2.0 के बाद इसकी कीमत में 3.27 लाख रुपए की टैक्स कटौती हो गई है।

वोक्सवैगन टिगुआन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टिगुआन में टर्बो डीजल इंजन (TDI), टर्बो पेट्रोल इंजन (TSI), माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन (eTSI) और प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम (eHybrid) पावरट्रेन के ऑप्शन मिलते हैं। सभी पावरट्रेन को स्टैंडर्ड 7-स्पीड डीएसजी ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ पेश किया जाएगा। यह फ्रंट-व्हील ड्राइव और ऑल-व्हील ड्राइव के ऑप्शन के साथ स्टैंडर्ड आता है। गियर लीवर को नई जनरेशन के स्कोडा कोडियाक के अनुरूप स्टीयरिंग कॉलम पर रिस्टेबलिश किया गया है।

इसमें नए डिजिटल कॉकपिट के अलावा हाई स्टैंडर्ड का मैटेरियल इस्तेमाल करने का दावा किया है, जिसमें एक री-डिजाइन किया गया 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और वोक्सवैगन के लेटेस्ट MIB4 ग्राफिक डिजाइन पर चलने वाला ड्राइवर ओरिएंटेड 15.1-इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है। स्टीयरिंग व्हील पर टच सेंसेटिव कंट्रोल्स ने बेहतर टेक्टिलिटी के लिए फिजिकल बटनों की जगह ले ली है। इसमें क्लाइमेट कंट्रोल बटन बैकलिट हैं। सेंटर कंसोल पर नए रोटरी डायल में अपनी मिनी स्क्रीन है जिसका उपयोग ड्राइविंग प्रोफाइल, रेडियो वॉल्यूम या बैकग्राउंड लाइटिंग कलर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है।