volkswagen tiguan r line is available with discounts up to rs 300000 in august 2025 यकीन नहीं होगा! इस नई-नवेली SUV पर ₹3 लाख की आ गई छूट; अगस्त तक का ही है मौका, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़volkswagen tiguan r line is available with discounts up to rs 300000 in august 2025

यकीन नहीं होगा! इस नई-नवेली SUV पर ₹3 लाख की आ गई छूट; अगस्त तक का ही है मौका

भारत में लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद फॉक्सवैगन अपनी न्यू जेनरेशन एसयूवी टिगुआन R Line पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि अगस्त, 2025 के दौरान इस एसयूवी पर ग्राहक 3 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 10:52 AM
share Share
Follow Us on
यकीन नहीं होगा! इस नई-नवेली SUV पर ₹3 लाख की आ गई छूट; अगस्त तक का ही है मौका

भारत में लॉन्च के कुछ ही महीनों बाद फॉक्सवैगन अपनी न्यू जेनरेशन एसयूवी टिगुआन R Line पर बंपर छूट दे रही है। बता दें कि अगस्त, 2025 के दौरान फॉक्सवैगन टिगुआन R Line पर ग्राहक अधिकतम 3 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस दौरान एसयूवी पर सीधे 2 लाख रुपये का कैश डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से भी संपर्क कर सकते हैं। यह भारत में कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे महंगी और प्रीमियम एसयूवी है जिसे CBU (Completely Built Unit) के तौर पर भारत में इंपोर्ट किया गया है।

दमदार है पावरट्रेन

फॉक्सवैगन टिगुआन R Line पावरट्रेन के तौर पर 2.0-लीटर का TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है जो 190bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जुड़ा है और इसमें 4Motion ऑल-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है जो हर तरह के रोड कंडीशंस में बेहतर ग्रिप और कंट्रोल देता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 46.89 - 48.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 2 Series Gran Coupe

BMW 2 Series Gran Coupe

₹ 46.9 - 48.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron

₹ 48 - 50 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 44.99 - 55.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.8 - 53.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फीचर्स की भरमार

फॉक्सवैगन टिगुआन R Line को कंपनी ने प्रीमियम फीचर्स से लैस किया है। इसमें 10-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.9-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट, तीन-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ, मैसाज फंक्शन के साथ फ्रंट सीट्स, ADAS फीचर्स और 9 एयरबैग्स जैसे सेफ्टी एलिमेंट्स शामिल हैं। भारतीय मार्केट में एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपये से शुरू होती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।