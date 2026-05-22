ये कंपनी लाई स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम, इस SUV पर दे रही ₹2 लाख के फायदे; लेने से पहले जान लो नाम
कंपनी इस प्रोग्राम के चलते अपने दो मॉडल शामिल पर शानदार डिस्काउंट लकरे आी है। इसमें उसकी लग्जरी सेजान वर्टूस और टिगुआन R-लाइन SUV शामिल हैं। इस डिस्काउंट में एक्सचेंज ऑफर, लॉयल्टी बेनिफिट, स्क्रैपेज इंसेंटिव और सर्विस बेनिफिट जैसे कई बातें शामिल की गई हैं।
फॉक्सवैगन इंडिया ने मई 2026 के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट प्रोग्राम तैयार किया है। कंपनी इस प्रोग्राम के चलते अपने दो मॉडल शामिल पर शानदार डिस्काउंट लकरे आी है। इसमें उसकी लग्जरी सेजान वर्टूस और टिगुआन R-लाइन SUV शामिल हैं। इस डिस्काउंट में एक्सचेंज ऑफर, लॉयल्टी बेनिफिट, स्क्रैपेज इंसेंटिव और सर्विस बेनिफिट जैसे कई बातें शामिल की गई हैं। कंपनी टिगुआन R-लाइन पर सबसे ज्यादा 2 लाख रुपए तक के फायदे दे रही है। चलिए इस पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।
टिगुआन R-लाइन का डिस्काउंट पैकेज
टिगुआन R-लाइन की एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपए है। इस कीमत पर 2 लाख रुपए का फायदा दिया जा रहा है, लेकिन इसकी बेसिक पोजिशनिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यह अभी भी एक प्रीमियम इम्पोर्टेड SUV है, जिसका टारगेट ऐसे खरीदार हैं जो इसकी तुलना स्कोडा कोडियाक, जीप मेरेडियन, हुंडई टक्सन और दूसरी महंगी SUVs जैसे मॉडल्स पर चले जाते हैं।
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Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Audi Q3
₹ 43.67 - 53 लाख
BMW X1
₹ 50.9 - 52.9 लाख
Mercedes-Benz GLA
₹ 51.8 - 55 लाख
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
Audi Q3 Sportback
₹ 53.55 - 53.86 लाख
टिगुआन R-लाइन की डिटेल
फॉक्सवैगन की नई टिगुआन R-लाइन के डिजाइन की बात करें तो इसमें स्लीक हेडलैम्प्स को ग्लास से ढकी हॉरिजोंटल पट्टी से जोड़ा गया है, जिसे एक्सक्लूसिव को दर्शाने के लिए 'R' बैज दिया गया है। SUV में 19 इंच के पहिए हैं। इसमें डायनामिक 3D LED लैंप दिए गए हैं। SUV के केबिन में मॉडर्न इंटीरियर दिया है। जिसमें सीटों पर 'R' बैजिंग और डैशबोर्ड पर एक इल्यूमिनेटेड 'R' लोगो है। सीटों में मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट है, जबकि कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग दी है।
इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, IDA वॉयस असिस्टेंट, वॉयस एन्हांसर और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इंटरनेशनल बाजार में फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन पेट्रोल, डीजल, माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है। इसमें 21 लेवल 2 ADAS फीचर्स, 9 एयरबैग, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ी 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी है। भारत-स्पेक टिगुआन आर-लाइन में 2.0-लीटर, TSI EVO पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड DSG 4 मोशन (ऑल व्हील ड्राइव) ट्रांसमिशन से जुड़ा है। ये इंजन 201bhp का पावर और 320Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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