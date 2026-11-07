इस SUV ने भारत से समेटा बोरिया-बिस्तर, कंपनी ने वेबसाइट से भी हटाया; 2 महीने में 4 यूनिट ही बिकी थीं
टिगुआन R-लाइन की लास्ट एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपए थी। कंपनी ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार में अब इसकी बिक्री बंद हो गई है। टिगुआन की अगस्त और सितंबर में सिर्फ 4 यूनिट बिकी थीं।
फॉक्सवैगन के लिए टिगुआन R-लाइन लंबे समय तक भारत में कंपनी का पॉपुलर मॉडल रहा है। इस 5-सीटर प्रीमियम मिड-साइज SUV को भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। इसे CBU (कंप्लीटली बिल्ट यूनिट) के तौर पर इम्पोर्ट किया जाता था। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन की बिक्री बंद कर दी गई है। इसे आधिकारिक वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। हालांकि, इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अब जो ग्राहक इस मिड-साइज SUV को खरीदने का प्लान कर रहे थे उन्हें टायरॉन पर विचार करना पड़ेगा।
टिगुआन R-लाइन की लास्ट एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपए थी। कंपनी ने इसे अपनी आधिकारिक वेबसाइट से हटा दिया है, जिससे इस बात का संकेत मिलता है कि भारतीय बाजार में अब इसकी बिक्री बंद हो गई है। टिगुआन की अगस्त और सितंबर में सिर्फ 4 यूनिट बिकी थीं। टिगुआन R-लाइन के साथ-साथ टायरॉन R-लाइन भी बेची जाती थी, जो साइज में थोड़ी बड़ी और ज्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि इसमें थ्री-रो सीटिंग की सुविधा भी मिलती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
BMW X1 LWB
₹ 49.9 लाख
Audi Q3
₹ 51.99 - 55.99 लाख
BMW X1
₹ 50.9 - 52.9 लाख
Mercedes-Benz GLA
₹ 51.8 - 55 लाख
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
MINI Countryman C
₹ 47.5 लाख
टायरॉन R-लाइन की एक्स-शोरूम कीमत 47.74 लाख रुपए है, जो लगभग टिगुआन R-लाइन के बराबर ही है। इसके अलावा, टायरॉन R-लाइन का एक और बड़ा फायदा यह है कि यह एक लोकली असेंबल्ड गाड़ी है। इसे CKD रूट के जरिए भारत लाया जाता है। इसे छत्रपति संभाजीनगर स्थित कंपनी के प्लांट में असेंबल किया जाता है।
टायरॉन एक लोकली असेंबल्ड मॉडल है, इसलिए फॉक्सवैगन इसे कई वैरिएंट्स में पेश करती है। इनमें से एक वैरिएंट टायरॉन लाइफ है। यह 7-सीटर टायरॉन का ही 5-सीटर वर्जन है, जिसमें सेकंड रो में ज्यादा जगह और बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इस 5-सीटर टायरॉन लाइफ की एक्स-शोरूम कीमत 41.99 लाख रुपए थी। फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन की बिक्री बंद होने के बाद, भारतीय बाजार में कंपनी के SUV पोर्टफोलियो में अब केवल दो मॉडल बचे हैं, जिसमें टाइगुन (Taigun) और टायरॉन (Tayron) शामिल है।
2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन दिया
फॉक्सवैगन टायरॉन R-लाइन में 2.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो टिगुआन R-लाइन में भी दिया गया था। यह इंजन 201 bhp की पीक पावर और 320 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है, और इसके साथ 7-स्पीड DSG ट्रांसमिशन मिलता है। टिगुआन R-लाइन में फॉक्सवैगन का 4MOTION AWD सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें