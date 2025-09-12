Volkswagen Tiguan Prices Drop Rs 3.27 Lakh After New GST Rates नए GST से लोगों के बजट में हो गई इस लग्जरी कार की कीमत, पूरे ‌3.27 लाख रुपए की हो गई कटौती, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Tiguan Prices Drop Rs 3.27 Lakh After New GST Rates

नए GST से लोगों के बजट में हो गई इस लग्जरी कार की कीमत, पूरे ‌3.27 लाख रुपए की हो गई कटौती

कंपनी ने बताया कि 22 सितंबर से इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 3.27 लाख रुपए तक का टैक्स कम देना होगा। कंपनी ने अप्रैल 2025 में भारत में बिल्कुल नई टिगुआन आर-लाइन को लॉन्च की थी। ये वैरिएंट फीचर्स से पूरी तरह लोडेड है। नई फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन को अपडेटेड MQB Evo प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 01:18 PM
फॉक्सवैगन इंडिया ने अपने पोर्टफोलियो की सबसे लग्जरी और प्रीमियम कार टिगुआन की कीमत में होने वाली टैक्स कटौती का एलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि 22 सितंबर से इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 3.27 लाख रुपए तक का टैक्स कम देना होगा। कंपनी ने अप्रैल 2025 में भारत में बिल्कुल नई टिगुआन आर-लाइन को लॉन्च की थी। कंपनी ने इसकी एक्स-शोरूम कीमत 49 लाख रुपए तय की। स्पोर्टी लुक वाली इस SUV को कंपनी ने सिर्फ एक सिंगल वैरिएंट में लॉन्च किया है। ये वैरिएंट फीचर्स से पूरी तरह लोडेड है। नई फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन को अपडेटेड MQB Evo प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। इसमें स्टैंडर्ड टिगुआन की तुलना में कई कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं।

बात करें फॉक्सवैगन की नई टिगुआन आर-लाइन के डिजाइन की तो इसमें स्लीक हेडलैम्प्स को ग्लास से ढकी हॉरिजोंटल पट्टी से जोड़ा गया है, जिसे एक्सक्लूसिव को दर्शाने के लिए 'R' बैज दिया गया है। SUV में 19 इंच के पहिए हैं। इसमें डायनामिक 3D LED लैंप दिए गए हैं। SUV के केबिन में मॉडर्न इंटीरियर दिया है। जिसमें सीटों पर 'R' बैजिंग और डैशबोर्ड पर एक इल्यूमिनेटेड 'R' लोगो है। सीटों में मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट है, जबकि कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग दी है।

ये भी पढ़ें:वोक्सवैगन का ये मॉडल अब सपना नहीं, नए GST से बहुत सस्ती हो गई ये लग्जरी कार

इसक कार के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, IDA वॉयस असिस्टेंट, वॉयस एन्हांसर और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इंटरनेशनल बाजार में फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन पेट्रोल, डीजल, माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है। हालांकि, भारत-स्पेक टिगुआन आर-लाइन में 2.0-लीटर, TSI EVO पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड DSG 4 मोशन (ऑल व्हील ड्राइव) ट्रांसमिशन से जुड़ा है। ये इंजन 201bhp का पावर और 320Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता हैं।

ये भी पढ़ें:लोगों के दिमाग में घुसी देश की सबसे सस्ती ये 7-सीटर, गुपचुप 10785 लोगों ने खरीदा

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन

छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।

सरकार ने लग्जरी और बड़ी कारों म को 40% कर दिया है। हालांकि, अच्छी खबर ये है कि पुराने GST स्टैब की तुलना में इसे कम किया गया है। जी हां, पहले लग्जरी कारों पर 28% GST और 22% सेस लगता था। इस तरह ग्राहकों को कुल 50% टैक्स देना पड़ता था। अब नए GST स्लैब में इसे घटाकर कुल 40% कर दिया गया है। यानी ग्राहकों को यहां भी 10% टैक्स से छुटकारा दिया गया है। यानी इसमें 28% GST को घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन 22% सेस पहले की तरह ही रहेगा।

