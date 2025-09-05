1, 2 नहीं पूरे ₹3 लाख की छूट, इस कार पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; फिर शायद ही कभी मिलेगी ये वाली डील

अगर आप सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी आपके 3 लाख तक बच सकते हैं। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Fri, 5 Sep 2025 10:06 PM

फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स की बौछार कर रही हैं। इस बार फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने भी अपने पॉपुलर मॉडल्स पर भारी छूट का ऐलान किया है। अगर आप इस सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको 3 लाख तक की बचत हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

फॉक्सवैगन टिगुआन पर 3 लाख का डिस्काउंट

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई थी, जिसकी कीमत 49 लाख रुपये (R-लाइन वैरिएंट) है। इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल (204hp) इंजन मिलता है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक + AWD ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस फ्लैगशिप SUV पर इस महीने 3 लाख तक का बेनिफिट भी मिल रहा है।

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) भारत में एक पॉपुलर प्रीमियम SUV है। कई यूजर्स अक्सर इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स को लेकर सवाल पूछते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फटाफट नीचे दिए गए सवालों के जवाब आसान भाषा में जान लीजिए।

फ्यूल टैंक कैपेसिटी– कितना पेट्रोल आएगा? फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) में 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यानी एक बार फुल टैंक कराने पर आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

टॉप स्पीड – कितनी तेज? यह SUV न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि स्पोर्टी भी है। टिगुआन (Tiguan) की टॉप स्पीड 220 kmph है, जो इसे हाईवे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने योग्य बनाती है।

इंजन – दमदार और एडवांस्ड टिगुआन (Tiguan) को 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन पावर देता है, जो 1984cc का डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है। इंजन में 4 सिलेंडर लगे हैं। यह इंजन स्मूदनेस और पावर डिलीवरी के लिए मशहूर है।

बूट स्पेस – परिवार और ट्रिप्स के लिए परफेक्ट अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, तो टिगुआन (Tiguan) आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। इसमें 615 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसमें आसानी से बड़े सूटकेस, बैग और अन्य सामान आ सकता है।