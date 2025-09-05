Volkswagen Tiguan get 3 lakh discount in sep 2025, check all details 1, 2 नहीं पूरे ₹3 लाख की छूट, इस कार पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; फिर शायद ही कभी मिलेगी ये वाली डील, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Tiguan get 3 lakh discount in sep 2025, check all details

1, 2 नहीं पूरे ₹3 लाख की छूट, इस कार पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; फिर शायद ही कभी मिलेगी ये वाली डील

अगर आप सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अभी आपके 3 लाख तक बच सकते हैं। आइए इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 5 Sep 2025 10:06 PM
share Share
Follow Us on
1, 2 नहीं पूरे ₹3 लाख की छूट, इस कार पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट; फिर शायद ही कभी मिलेगी ये वाली डील

फेस्टिव सीजन शुरू होते ही ऑटो कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए ऑफर्स की बौछार कर रही हैं। इस बार फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने भी अपने पॉपुलर मॉडल्स पर भारी छूट का ऐलान किया है। अगर आप इस सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको 3 लाख तक की बचत हो सकती है। आइए जरा विस्तार से इस ऑफर की डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:स्कोडा फॉक्सवैगन का कमाल, भारतीय ग्राहकों के लिए बना डाली 500000 कार

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Tiguan R-Line

Volkswagen Tiguan R-Line

₹ 49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq

₹ 46.89 - 49.24 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Audi Q3

Audi Q3

₹ 44.99 - 55.64 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Tayron

Volkswagen Tayron

₹ 48 - 50 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.8 - 53.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Nissan X-Trail

Nissan X-Trail

₹ 49.92 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

फॉक्सवैगन टिगुआन पर 3 लाख का डिस्काउंट

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) अप्रैल 2025 में लॉन्च हुई थी, जिसकी कीमत 49 लाख रुपये (R-लाइन वैरिएंट) है। इसमें 2.0-लीटर का टर्बो पेट्रोल (204hp) इंजन मिलता है, जो 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक + AWD ट्रांसमिशन के साथ आता है। इस फ्लैगशिप SUV पर इस महीने 3 लाख तक का बेनिफिट भी मिल रहा है।

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) भारत में एक पॉपुलर प्रीमियम SUV है। कई यूजर्स अक्सर इसकी परफॉर्मेंस और फीचर्स को लेकर सवाल पूछते हैं। अगर आप भी इसे खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फटाफट नीचे दिए गए सवालों के जवाब आसान भाषा में जान लीजिए।

फ्यूल टैंक कैपेसिटी– कितना पेट्रोल आएगा?

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) में 60 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। यानी एक बार फुल टैंक कराने पर आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं।

टॉप स्पीड – कितनी तेज?

यह SUV न सिर्फ आरामदायक है, बल्कि स्पोर्टी भी है। टिगुआन (Tiguan) की टॉप स्पीड 220 kmph है, जो इसे हाईवे पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने योग्य बनाती है।

इंजन – दमदार और एडवांस्ड

टिगुआन (Tiguan) को 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन पावर देता है, जो 1984cc का डिस्प्लेसमेंट ऑफर करता है। इंजन में 4 सिलेंडर लगे हैं। यह इंजन स्मूदनेस और पावर डिलीवरी के लिए मशहूर है।

बूट स्पेस – परिवार और ट्रिप्स के लिए परफेक्ट

अगर आप ट्रैवलिंग पसंद करते हैं, तो टिगुआन (Tiguan) आपके लिए सही विकल्प हो सकती है। इसमें 615 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसमें आसानी से बड़े सूटकेस, बैग और अन्य सामान आ सकता है।

ये भी पढ़ें:फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन लॉन्च, इसे फुली लोडेड सिंगल वैरिएंट में खरीद पाएंगे

फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) उन खरीदारों के लिए बेहतरीन SUV है, जो लक्जरी, पावर और प्रैक्टिकैलिटी का कॉम्बिनेशन चाहते हैं। इसमें 60 लीटर टैंक लंबी यात्रा के लिए बढ़िया है।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।