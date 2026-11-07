कंपनी ने इस SUV को किया बंद, बचे स्टॉक पर ₹3.50 लाख का कैश डिस्काउंट; ₹2 लाख के एक्सचेंज बेनिफिट
कंपनी इस SUV पर इस महीने 5.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इसमें 3.50 लाख का कैश डिस्काउंट और 2 लाख का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये पहली बार है जब इस SUV पर इतना शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के पीछे की बड़ी वजह इस SUV का बंद होना है।
फॉक्सवैगन नवंबर में अपनी जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें टिगुआन सबसे ऊपर है। दरअसल, कंपनी इस SUV पर इस महीने 5.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इसमें 3.50 लाख का कैश डिस्काउंट और 2 लाख का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये पहली बार है जब इस SUV पर इतना शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल, इस डिस्काउंट के पीछे की बड़ी वजह इस SUV का बंद होना है। जी हां, कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे भारतीय बाजार से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में कंपनी बचा हुआ स्टॉक क्लियर करना चाहती है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपए है।
19-इंच के व्हील दिए
टिगुआन R-लाइन में स्लीक हेडलैम्प्स को ग्लास से ढकी हॉरिजोंटल पट्टी से जोड़ा गया है, जिसे एक्सक्लूसिव को दर्शाने के लिए 'R' बैज दिया गया है। SUV में 19 इंच के पहिए हैं। इसमें डायनामिक 3D LED लैंप दिए गए हैं। SUV के केबिन में मॉडर्न इंटीरियर दिया है। जिसमें सीटों पर 'R' बैजिंग और डैशबोर्ड पर एक इल्यूमिनेटेड 'R' लोगो है। सीटों में मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट है, जबकि कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग दी है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
BMW X1 LWB
₹ 49.9 लाख
Audi Q3
₹ 51.99 - 55.99 लाख
BMW X1
₹ 50.9 - 52.9 लाख
Mercedes-Benz GLA
₹ 51.8 - 55 लाख
BMW 2 Series Gran Coupe
₹ 46.9 - 48.9 लाख
15-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन
इसमें 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, IDA वॉयस असिस्टेंट, वॉयस एन्हांसर और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इंटरनेशनल बाजार में फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन पेट्रोल, डीजल, माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है।
लेवल 2 ADAS के 21 फीचर्स
इसमें 21 लेवल 2 ADAS फीचर्स, 9 एयरबैग, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ी 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी है। भारत-स्पेक टिगुआन आर-लाइन में 2.0-लीटर, TSI EVO पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड DSG 4 मोशन (ऑल व्हील ड्राइव) ट्रांसमिशन से जुड़ा है। ये इंजन 201bhp का पावर और 320Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता हैं।
2 महीने में 4 यूनिट बिकीं
फॉक्सवैगन के लिए टिगुआन R-लाइन लंबे समय तक भारत में कंपनी का पॉपुलर मॉडल रहा है। इस 5-सीटर प्रीमियम मिड-साइज SUV को भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब इसकी बिक्री में बड़ी गिरावट आ गई है। अगस्त और सितंबर में इसकी सिर्फ 4 यूनिट बिकी थीं। हालांकि, इसके बंद को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अब जो ग्राहक इस मिड-साइज SUV को खरीदने का प्लान कर रहे थे उन्हें टायरॉन पर विचार करना पड़ेगा।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें