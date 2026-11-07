कंपनी ने इस SUV को किया बंद, बचे स्टॉक पर ₹3.50 लाख का कैश डिस्काउंट; ₹2 लाख के एक्सचेंज बेनिफिट

कंपनी इस SUV पर इस महीने 5.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इसमें 3.50 लाख का कैश डिस्काउंट और 2 लाख का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये पहली बार है जब इस SUV पर इतना शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के पीछे की बड़ी वजह इस SUV का बंद होना है।

कंपनी ने इस SUV को किया बंद

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Volkswagen Tiguan R-Line

फॉक्सवैगन नवंबर में अपनी जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें टिगुआन सबसे ऊपर है। दरअसल, कंपनी इस SUV पर इस महीने 5.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। इसमें 3.50 लाख का कैश डिस्काउंट और 2 लाख का एक्सचेंज बोनस शामिल है। ये पहली बार है जब इस SUV पर इतना शानदार डिस्काउंट मिल रहा है। दरअसल, इस डिस्काउंट के पीछे की बड़ी वजह इस SUV का बंद होना है। जी हां, कंपनी ने इसे अपनी वेबसाइट से हटा दिया है। वहीं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसे भारतीय बाजार से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। ऐसे में कंपनी बचा हुआ स्टॉक क्लियर करना चाहती है। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपए है।

19-इंच के व्हील दिए

टिगुआन R-लाइन में स्लीक हेडलैम्प्स को ग्लास से ढकी हॉरिजोंटल पट्टी से जोड़ा गया है, जिसे एक्सक्लूसिव को दर्शाने के लिए 'R' बैज दिया गया है। SUV में 19 इंच के पहिए हैं। इसमें डायनामिक 3D LED लैंप दिए गए हैं। SUV के केबिन में मॉडर्न इंटीरियर दिया है। जिसमें सीटों पर 'R' बैजिंग और डैशबोर्ड पर एक इल्यूमिनेटेड 'R' लोगो है। सीटों में मसाज फंक्शन और एडजस्टेबल लम्बर सपोर्ट है, जबकि कस्टमाइजेबल एम्बिएंट लाइटिंग दी है।

15-इंच इंफोटेनमेंट स्क्रीन

इसमें 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, थ्री-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, IDA वॉयस असिस्टेंट, वॉयस एन्हांसर और एक पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इंटरनेशनल बाजार में फॉक्सवैगन टिगुआन आर-लाइन पेट्रोल, डीजल, माइल्ड हाइब्रिड और प्लग-इन हाइब्रिड पावरट्रेन में उपलब्ध है।

लेवल 2 ADAS के 21 फीचर्स

इसमें 21 लेवल 2 ADAS फीचर्स, 9 एयरबैग, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, हेड-अप डिस्प्ले और एक बड़ी 15-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन भी दी है। भारत-स्पेक टिगुआन आर-लाइन में 2.0-लीटर, TSI EVO पेट्रोल इंजन है, जो 7-स्पीड DSG 4 मोशन (ऑल व्हील ड्राइव) ट्रांसमिशन से जुड़ा है। ये इंजन 201bhp का पावर और 320Nm की पीक टॉर्क जनरेट करता हैं।

2 महीने में 4 यूनिट बिकीं

फॉक्सवैगन के लिए टिगुआन R-लाइन लंबे समय तक भारत में कंपनी का पॉपुलर मॉडल रहा है। इस 5-सीटर प्रीमियम मिड-साइज SUV को भारत में अप्रैल 2025 में लॉन्च किया गया था। हालांकि, अब इसकी बिक्री में बड़ी गिरावट आ गई है। अगस्त और सितंबर में इसकी सिर्फ 4 यूनिट बिकी थीं। हालांकि, इसके बंद को लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। अब जो ग्राहक इस मिड-साइज SUV को खरीदने का प्लान कर रहे थे उन्हें टायरॉन पर विचार करना पड़ेगा।