महाबचत! सीधे ₹3 लाख की छूट, इस धाकड़ SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर; फटाक से लपक लें

महाबचत! सीधे ₹3 लाख की छूट, इस धाकड़ SUV पर फिर नहीं मिलेगा ऐसा ऑफर; फटाक से लपक लें

संक्षेप: फॉक्सवैगन इंडिया ने नवंबर 2025 के लिए अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। फॉक्सवैगन टिगुआन पर कंपनी 3 लाख का बेनिफिट ऑफर कर रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 04:16 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फेस्टिव सीजन का असर अब कार बाजार में भी साफ दिख रहा है। फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने नवंबर 2025 के लिए अपने ग्राहकों के लिए जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। कंपनी की प्रीमियम SUV फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) और साथ ही टाइगुन (Taigun) व वर्टस (Virtus) पर भी आकर्षक डिस्काउंट्स दिए जा रहे हैं। फॉक्सवैगन टिगुआन पर 3 लाख की बचत हो रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
फॉक्सवैगन टिगुआन पर 3 लाख की बचत

अगर आप फॉक्सवैगन (Volkswagen) की फ्लैगशिप SUV टिगुआन (Tiguan) R लाइन खरीदने की सोच रहे हैं, तो नवंबर आपका सही मौका है। कंपनी इस मॉडल पर कुल 3 लाख रुपये तक का फायदा दे रही है, जिसमें शामिल हैं।

इसके कैश डिस्काउंट की बात करें तो इसमें 2 लाख तक डिस्काउंट मिलता है। इसके लॉयल्टी बोनस की बात करें तो इस पर 50,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। एक्सचेंज बोनस या स्क्रैपेज स्कीम पर 50,000 रुपये या 20,000 रुपये (विकल्प के तौर पर) है। टिगुआन R लाइन (Tiguan R Line) की कीमत भारत में करीब 49 लाख (एक्स-शोरूम) है और यह SUV अपने स्पोर्टी लुक और शानदार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती है।

टाइगुन (Taigun) पर 2 लाख तक का बेनिफिट

फॉक्सवैगन (Volkswagen) की मिड-साइज SUV टाइगुन (Taigun) 1.0 TSI पर भी कंपनी ने फेस्टिव डील्स रखी हैं। ग्राहकों को इस कार पर 2 लाख तक के कुल बेनिफिट्स मिल रहे हैं। यह ऑफर उन लोगों के लिए बेहतरीन है, जो एक स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड SUV लेना चाहते हैं।

वर्टस (Virtus) सेडान पर 1.50 लाख तक की छूट

फॉक्सवैगन (Volkswagen) की प्रीमियम सेडान वर्टस (Virtus) पर भी नवंबर में डिस्काउंट की बौछार है। इस कार पर 1.50 लाख तक की बचत हो सकती है, जिसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज और लॉयल्टी बेनिफिट शामिल हैं।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
