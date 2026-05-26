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₹8 लाख से कम में आ रही ये नई SUV! नेक्सन, ब्रेजा समेत काइलक से करेगा मुकाबला; जानिए पूरी डिटेल

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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फॉक्सवैगन के इंडिया पोर्टफोलियो में सब-4m SUV का ना होना, फॉक्सवैगन इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा रहा होगा। काइलक ने यह साबित कर दिया है कि ग्राहक फॉक्सवैगन की छोटी कारों को कितना पसंद करते हैं, खासकर दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों अब ज्यादा डिमांड है।

₹8 लाख से कम में आ रही ये नई SUV! नेक्सन, ब्रेजा समेत काइलक से करेगा मुकाबला; जानिए पूरी डिटेल
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फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपने भारतीय पोर्टफोलियो में टेरा (Tera) नाम की नई SUV जोड़ने वाली है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग डेट पर अभी पूरी तरह से चीजें साफ नहीं हुई हैं। फिर भी माना जा रहा है कि इसे 2026 के आखिर या 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय बाजार में इस SUV का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होने की उम्मीद है। ये सब-4 मीटर कैटेगरी में एंट्री करेगी। वहीं, इसे स्कोडा काइलक के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। काइलक लॉन्च होने के बाद कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन चुकी है। ऐसे में टेरा की एक्सपेक्टेड कीमत क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं।

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फॉक्सवैगन के इंडिया पोर्टफोलियो में सब-4m SUV का ना होना, फॉक्सवैगन इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा रहा होगा। काइलक ने यह साबित कर दिया है कि ग्राहक फॉक्सवैगन की छोटी कारों को कितना पसंद करते हैं, खासकर दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों अब ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा, मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से कार बनाने वाली कंपनियों के लिए सब-4m SUV बनाना अब ज्यादा फायदेमंद हो गया है।

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काइलक प्रेस्टीज 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक और कुशाक क्लासिक प्लस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक की तुलना करने से कुछ बातें सामने आती हैं। छोटी काइलक पर 18% GST लगता है, जबकि कुशाक पर 40% का ज्यादा टैक्स लगता है। काइलक प्रेस्टीज ऑटोमैटिक की एक्स-शोरूम कीमत 12.75 लाख रुपए है, जबकि कुशाक क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक की कीमत 12.69 लाख रुपए है।

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छोटी कार का रेवेन्यू बड़ी के मुकाबले ज्यादा
इन आंकड़ों को ध्यान से देखेने पर पता चलता है कि काइलक की एक्स-फैक्टरी कीमत 10.81 लाख रुपए है, जबकि कुशाक की कीमत 9.07 लाख रुपए है। कुल मिलाकर छोटी कार, जिसमें कम मटीरियल का इस्तेमाल होता है, वो एक बड़ी कार के मुकाबले 1.74 लाख रुपए ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है, जबकि दोनों की एक्स-शोरूम कीमत लगभग एक जैसी ही है। अगर कुशाक क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक की एक्स-फैक्टरी कीमत भी 10.81 लाख रुपए होती, जो कि छोटी काइलक प्रेस्टीज ऑटोमैटिक की कीमत के बराबर है तो कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 15.13 लाख रुपए होती।

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जहां तक मेटल पैनल्स की बात है, तो यह फॉक्सवैगन टेरा इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद टेरा से ही ये पैनल्स लेगी। इन्हें बदलना काफी झंझट भरा काम है, क्योंकि इसके लिए दूसरे पैनल्स के लिए माउंटिंग पॉइंट्स और ब्रैकेट्स की जगह भी बदलनी पड़ती है। उन्हीं ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करने से फॉक्सवैगन इंडिया का काम काफी तेजी से आगे बढ़ता है। जब से काइलक ने सब-4m SUV प्रोजेक्ट की सफलता साबित की है, तब से कंपनी मौके के गंवाने की लागत भी बढ़ती जा रही है।

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काइलक के बराबर हो सकती है कीमत
उम्मीद है कि फॉक्सवैगन ने टेरा को डिजाइन करते समय फॉक्सवैगन इंडिया की जरूरतों को ध्यान में रखा होगा। इसका मतलब है कि उन्होंने उन सभी पार्ट्स को जिन्हें बाद में हटाना या उनकी जगह बदलना मुश्किल होता है, जैसे कि हेडलाइट्स, टेललाइट्स, हुड, टेलगेट इस तरह से डिजाइन किया होगा कि टेरा को भारत के हिसाब से बनाने के लिए उन्हें जबरदस्ती लगाना ना पड़े। टेरा की कीमतें भी काइलक के जैसी रहने की उम्मीद है। काइलक की एक्स-शोरूम कीमतें 7.59 लाख से 12.99 लाख रुपए तक जाती है। अगर रॉ मटेरियल के महंगे होने की बात का भी ध्यान रखा जाए तो भी इसकी शुरुआती कीमत 8 लाख से कम होगी।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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