₹8 लाख से कम में आ रही ये नई SUV! नेक्सन, ब्रेजा समेत काइलक से करेगा मुकाबला; जानिए पूरी डिटेल

फॉक्सवैगन के इंडिया पोर्टफोलियो में सब-4m SUV का ना होना, फॉक्सवैगन इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा रहा होगा। काइलक ने यह साबित कर दिया है कि ग्राहक फॉक्सवैगन की छोटी कारों को कितना पसंद करते हैं, खासकर दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों अब ज्यादा डिमांड है।

फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपने भारतीय पोर्टफोलियो में टेरा (Tera) नाम की नई SUV जोड़ने वाली है। हालांकि, इसकी लॉन्चिंग डेट पर अभी पूरी तरह से चीजें साफ नहीं हुई हैं। फिर भी माना जा रहा है कि इसे 2026 के आखिर या 2027 के शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। भारतीय बाजार में इस SUV का सीधा मुकाबला टाटा नेक्सन, मारुति ब्रेजा जैसे मॉडल से होने की उम्मीद है। ये सब-4 मीटर कैटेगरी में एंट्री करेगी। वहीं, इसे स्कोडा काइलक के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। काइलक लॉन्च होने के बाद कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली SUV बन चुकी है। ऐसे में टेरा की एक्सपेक्टेड कीमत क्या हो सकती है, चलिए जानते हैं।

फॉक्सवैगन के इंडिया पोर्टफोलियो में सब-4m SUV का ना होना, फॉक्सवैगन इंडिया को काफी नुकसान पहुंचा रहा होगा। काइलक ने यह साबित कर दिया है कि ग्राहक फॉक्सवैगन की छोटी कारों को कितना पसंद करते हैं, खासकर दमदार टर्बो पेट्रोल इंजन वाली कारों अब ज्यादा डिमांड है। इसके अलावा, मौजूदा टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से कार बनाने वाली कंपनियों के लिए सब-4m SUV बनाना अब ज्यादा फायदेमंद हो गया है।

काइलक प्रेस्टीज 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक और कुशाक क्लासिक प्लस 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल-ऑटोमैटिक की तुलना करने से कुछ बातें सामने आती हैं। छोटी काइलक पर 18% GST लगता है, जबकि कुशाक पर 40% का ज्यादा टैक्स लगता है। काइलक प्रेस्टीज ऑटोमैटिक की एक्स-शोरूम कीमत 12.75 लाख रुपए है, जबकि कुशाक क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक की कीमत 12.69 लाख रुपए है।

छोटी कार का रेवेन्यू बड़ी के मुकाबले ज्यादा

इन आंकड़ों को ध्यान से देखेने पर पता चलता है कि काइलक की एक्स-फैक्टरी कीमत 10.81 लाख रुपए है, जबकि कुशाक की कीमत 9.07 लाख रुपए है। कुल मिलाकर छोटी कार, जिसमें कम मटीरियल का इस्तेमाल होता है, वो एक बड़ी कार के मुकाबले 1.74 लाख रुपए ज्यादा रेवेन्यू कमा रही है, जबकि दोनों की एक्स-शोरूम कीमत लगभग एक जैसी ही है। अगर कुशाक क्लासिक प्लस ऑटोमैटिक की एक्स-फैक्टरी कीमत भी 10.81 लाख रुपए होती, जो कि छोटी काइलक प्रेस्टीज ऑटोमैटिक की कीमत के बराबर है तो कुशाक की एक्स-शोरूम कीमत 15.13 लाख रुपए होती।

जहां तक मेटल पैनल्स की बात है, तो यह फॉक्सवैगन टेरा इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद टेरा से ही ये पैनल्स लेगी। इन्हें बदलना काफी झंझट भरा काम है, क्योंकि इसके लिए दूसरे पैनल्स के लिए माउंटिंग पॉइंट्स और ब्रैकेट्स की जगह भी बदलनी पड़ती है। उन्हीं ब्लूप्रिंट्स का इस्तेमाल करने से फॉक्सवैगन इंडिया का काम काफी तेजी से आगे बढ़ता है। जब से काइलक ने सब-4m SUV प्रोजेक्ट की सफलता साबित की है, तब से कंपनी मौके के गंवाने की लागत भी बढ़ती जा रही है।