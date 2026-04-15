इस 7-सीटर का मुश्किल से मिल रहे ग्राहक! 3 महीने में सिर्फ 238 यूनिट ही बिकीं; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

Apr 15, 2026 06:42 pm IST

टेरॉन की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन इसे पूरा महीना नहीं मिला था इस वजह से इसकी सिर्फ 5 यूनिट बिकी थीं। वहीं, फरवरी में सेल्स का आंकड़ा बढ़कर 113 यूनिट तक पहुंच गया। जबकि, मार्च में इसकी 120 यूनिट बिकीं। यानी मंथली बेसिस पर इसकी 7 यूनिट ज्यादा बिकीं।

फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी 7-सीटर टेरॉन की बिक्री जनवरी 2026 में शुरू कर दी थी। हालांकि, अभी तक इस कार ने सेल्स में रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। दरअसल, पिछले तीन महीने के दौरान इसकी सिर्फ 238 यूनिट ही बिकी हैं। हालांकि, हर महीने इसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर भी देश के 7-सीटर सेगमेंट में ये काफी पीछे है। इस सेगमेंट में वैसे तो मारुति अर्टिगा का एकतरफा दबदबा है। हालांकि, टेरॉन लग्जरी 7-सीटर सेगमेंट में आती है। ऐसे में इसका मुकाबला, किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसे मॉडल से होता है। टेरॉन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है।

टेरॉन की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन इसे पूरा महीना नहीं मिला था इस वजह से इसकी सिर्फ 5 यूनिट बिकी थीं। वहीं, फरवरी में सेल्स का आंकड़ा बढ़कर 113 यूनिट तक पहुंच गया। जबकि, मार्च में इसकी 120 यूनिट बिकीं। यानी मंथली बेसिस पर इसकी 7 यूनिट ज्यादा बिकीं, लेकिन इस सेल्स डेटा के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में नीचे से दूसरे पायदान पर रही। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपए है।

फॉक्सवैगन टेरॉन का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

डिजाइन की बात करें तो, टेरॉन R-लाइन मस्कुलर लुक, क्लीन बॉडी सर्फेसिंग और दोनों तरफ खास रोशनी वाली लाइट सिग्नेचर मिलती है। स्पोर्टी R-लाइन पैकेज यूनिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और बड़े 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के जरिए इसे और आकर्षक बनाता है। इस SUV को पहले ही 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 का अवॉर्ड भी मिला है।

इंटीरियर की बात करें तो टेरॉन R-लाइन में ड्राइवर-ओरिएंटेड लेआउट है जिसमें फ्लोटिंग 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस को सपोर्ट करता है। 2,789 mm के लंबे व्हीलबेस पर बनी यह SUV तीनों रो में काफी जगह देने का वादा करती है। कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वरना लेदर में अपहोल्स्टर्ड एर्गोएक्टिव प्लस फ्रंट सीटें हैं जो एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन देती हैं।