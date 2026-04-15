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इस 7-सीटर का मुश्किल से मिल रहे ग्राहक! 3 महीने में सिर्फ 238 यूनिट ही बिकीं; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

Apr 15, 2026 06:42 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टेरॉन की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन इसे पूरा महीना नहीं मिला था इस वजह से इसकी सिर्फ 5 यूनिट बिकी थीं। वहीं, फरवरी में सेल्स का आंकड़ा बढ़कर 113 यूनिट तक पहुंच गया। जबकि, मार्च में इसकी 120 यूनिट बिकीं। यानी मंथली बेसिस पर इसकी 7 यूनिट ज्यादा बिकीं।

इस 7-सीटर का मुश्किल से मिल रहे ग्राहक! 3 महीने में सिर्फ 238 यूनिट ही बिकीं; 5-स्टार सेफ्टी से लैस

फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी 7-सीटर टेरॉन की बिक्री जनवरी 2026 में शुरू कर दी थी। हालांकि, अभी तक इस कार ने सेल्स में रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। दरअसल, पिछले तीन महीने के दौरान इसकी सिर्फ 238 यूनिट ही बिकी हैं। हालांकि, हर महीने इसकी सेल्स में इजाफा देखने को मिल रहा है। फिर भी देश के 7-सीटर सेगमेंट में ये काफी पीछे है। इस सेगमेंट में वैसे तो मारुति अर्टिगा का एकतरफा दबदबा है। हालांकि, टेरॉन लग्जरी 7-सीटर सेगमेंट में आती है। ऐसे में इसका मुकाबला, किआ कैरेंस क्लाविस, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जैसे मॉडल से होता है। टेरॉन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में किया जा रहा है।

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टेरॉन की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी बिक्री शुरू हो गई थी, लेकिन इसे पूरा महीना नहीं मिला था इस वजह से इसकी सिर्फ 5 यूनिट बिकी थीं। वहीं, फरवरी में सेल्स का आंकड़ा बढ़कर 113 यूनिट तक पहुंच गया। जबकि, मार्च में इसकी 120 यूनिट बिकीं। यानी मंथली बेसिस पर इसकी 7 यूनिट ज्यादा बिकीं, लेकिन इस सेल्स डेटा के साथ ये कंपनी के पोर्टफोलियो में नीचे से दूसरे पायदान पर रही। बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 46.99 लाख रुपए है।

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फॉक्सवैगन टेरॉन का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
डिजाइन की बात करें तो, टेरॉन R-लाइन मस्कुलर लुक, क्लीन बॉडी सर्फेसिंग और दोनों तरफ खास रोशनी वाली लाइट सिग्नेचर मिलती है। स्पोर्टी R-लाइन पैकेज यूनिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और बड़े 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के जरिए इसे और आकर्षक बनाता है। इस SUV को पहले ही 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 का अवॉर्ड भी मिला है।

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इंटीरियर की बात करें तो टेरॉन R-लाइन में ड्राइवर-ओरिएंटेड लेआउट है जिसमें फ्लोटिंग 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस को सपोर्ट करता है। 2,789 mm के लंबे व्हीलबेस पर बनी यह SUV तीनों रो में काफी जगह देने का वादा करती है। कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वरना लेदर में अपहोल्स्टर्ड एर्गोएक्टिव प्लस फ्रंट सीटें हैं जो एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन देती हैं।

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तीसरी रो को फोल्ड करने पर बूट स्पेस 850 लीटर तक बढ़ जाता है, जबकि सभी रो इस्तेमाल में होने पर भी यह 345 लीटर का इस्तेमाल करने लायक स्पेस देता है। पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट भी पैकेज भी शामिल है। डाइमेंशन के मामले में फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन की लंबाई 4,770 mm है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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