देशभर के शोरूम तक पहुंचने लगी ये भौकाली SUV, कई एडवांस टेक फीचर्स से लैस; यहां जानिए खासियत

Feb 26, 2026 03:36 pm ISTSarveshwar Pathak
फॉक्सवैगन की नई टेरॉन R-लाइन SUV देशभर में तहलका मचा रही है। अभ ये एसयूवी देश के शोरूम तक पहुंचने लगी है। ये कार कई एडवांस टेक फीचर्स से लैस है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

देशभर के शोरूम तक पहुंचने लगी ये भौकाली SUV, कई एडवांस टेक फीचर्स से लैस; यहां जानिए खासियत
भारत में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब इस सेगमेंट में एक नई प्रीमियम और दमदार 3-लाइन SUV की एंट्री हुई है, जिसका नाम फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन है। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद यह फ्लैगशिप SUV देशभर के शोरूम्स में पहुंचने लगी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹46.99 लाख रखी गई है, जिससे यह भारत में फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे महंगी और प्रमुख SUV बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

कीमत और पोजिशनिंग

टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) की कीमत ₹46.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह SUV कंपनी की मौजूदा फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन (Volkswagen Tiguan R-Line) से ₹1.26 लाख महंगी है और उसी से ऊपर पोजिशन की गई है, यानी अगर आप फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं, तो टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) आपके लिए टॉप ऑप्शन है।

डिजाइन: स्पोर्टी और दमदार रोड प्रेजेंस

पहली नजर में ही टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) अपनी मजबूत और प्रीमियम पहचान बना लेती है। इसमें 19-इंच का अलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर में इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन (Volkswagen) लोगो, फ्रंट फेंडर्स पर ‘R’ बैजिंग, लगभग 4.7 मीटर, 2,789mm का व्हीलबेस मिलता है। इसका बड़ा साइज और लंबा व्हीलबेस इसे सड़क पर शानदार प्रेजेंस देता है।

इंटीरियर: टेक्नोलॉजी और स्पेस का बेहतरीन मेल

टेरॉन R-टेरॉन (Tayron R-Line) में 3-लाइन (7-सीटर) लेआउट दिया गया है, जो बड़े परिवारों के लिए आदर्श है। सबसे खास बात है सेकेंड लाइन की स्लाइडिंग सीट्स, जिससे आप तीसरी लाइन के यात्रियों के लिए ज्यादा जगह बना सकते हैं।

केबिन की मुख्य खूबियां

इसके केबिन में 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, प्रीमियम फिनिश और एडवांस डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है। यह SUV लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों का संतुलन पेश करती है।

इंजन और परफॉर्मेंस

टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) में 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है और पावर सभी चार पहियों (AWD) तक पहुंचती है, यानी यह SUV सिर्फ दिखने में ही नहीं, चलाने में भी उतनी ही दमदार है।

किसके लिए है यह SUV?

अगर आप एक प्रीमियम 7-सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और शानदार ब्रांड वैल्यू हो तो फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) एक मजबूत विकल्प बन सकती है।

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। स्पोर्टी लुक, बड़ा केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार इंजन इसे प्रीमियम SUV खरीदारों के लिए आकर्षक बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई SUV भारतीय बाजार में कितना असर डालती है और अपने सेगमेंट में कैसी प्रतिस्पर्धा पेश करती है।

Auto News Hindi

