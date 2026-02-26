देशभर के शोरूम तक पहुंचने लगी ये भौकाली SUV, कई एडवांस टेक फीचर्स से लैस; यहां जानिए खासियत
फॉक्सवैगन की नई टेरॉन R-लाइन SUV देशभर में तहलका मचा रही है। अभ ये एसयूवी देश के शोरूम तक पहुंचने लगी है। ये कार कई एडवांस टेक फीचर्स से लैस है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में SUV का क्रेज लगातार बढ़ रहा है और अब इस सेगमेंट में एक नई प्रीमियम और दमदार 3-लाइन SUV की एंट्री हुई है, जिसका नाम फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन है। लॉन्च के कुछ ही दिनों बाद यह फ्लैगशिप SUV देशभर के शोरूम्स में पहुंचने लगी है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत ₹46.99 लाख रखी गई है, जिससे यह भारत में फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे महंगी और प्रमुख SUV बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 39.99 - 45.96 लाख
Audi Q3
₹ 43.07 - 52.98 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
कीमत और पोजिशनिंग
टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) की कीमत ₹46.99 लाख (एक्स-शोरूम) है। यह SUV कंपनी की मौजूदा फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन (Volkswagen Tiguan R-Line) से ₹1.26 लाख महंगी है और उसी से ऊपर पोजिशन की गई है, यानी अगर आप फॉक्सवैगन (Volkswagen) की सबसे प्रीमियम SUV खरीदना चाहते हैं, तो टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) आपके लिए टॉप ऑप्शन है।
डिजाइन: स्पोर्टी और दमदार रोड प्रेजेंस
पहली नजर में ही टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) अपनी मजबूत और प्रीमियम पहचान बना लेती है। इसमें 19-इंच का अलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर में इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन (Volkswagen) लोगो, फ्रंट फेंडर्स पर ‘R’ बैजिंग, लगभग 4.7 मीटर, 2,789mm का व्हीलबेस मिलता है। इसका बड़ा साइज और लंबा व्हीलबेस इसे सड़क पर शानदार प्रेजेंस देता है।
इंटीरियर: टेक्नोलॉजी और स्पेस का बेहतरीन मेल
टेरॉन R-टेरॉन (Tayron R-Line) में 3-लाइन (7-सीटर) लेआउट दिया गया है, जो बड़े परिवारों के लिए आदर्श है। सबसे खास बात है सेकेंड लाइन की स्लाइडिंग सीट्स, जिससे आप तीसरी लाइन के यात्रियों के लिए ज्यादा जगह बना सकते हैं।
केबिन की मुख्य खूबियां
इसके केबिन में 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हेड-अप डिस्प्ले, प्रीमियम फिनिश और एडवांस डैशबोर्ड डिजाइन मिलता है। यह SUV लग्जरी और टेक्नोलॉजी दोनों का संतुलन पेश करती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
टेरॉन R-लाइन (Tayron R-Line) में 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 201bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन मिलता है और पावर सभी चार पहियों (AWD) तक पहुंचती है, यानी यह SUV सिर्फ दिखने में ही नहीं, चलाने में भी उतनी ही दमदार है।
किसके लिए है यह SUV?
अगर आप एक प्रीमियम 7-सीटर SUV चाहते हैं, जिसमें दमदार परफॉर्मेंस, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और शानदार ब्रांड वैल्यू हो तो फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) एक मजबूत विकल्प बन सकती है।
फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन (Volkswagen Tayron R-Line) भारत में कंपनी की नई फ्लैगशिप SUV के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। स्पोर्टी लुक, बड़ा केबिन, एडवांस टेक्नोलॉजी और दमदार इंजन इसे प्रीमियम SUV खरीदारों के लिए आकर्षक बनाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह नई SUV भारतीय बाजार में कितना असर डालती है और अपने सेगमेंट में कैसी प्रतिस्पर्धा पेश करती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।