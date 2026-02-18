Hindustan Hindi News
ये नई लग्जरी 7-सीटर SUV कल होगी लॉन्च; डिजाइन, फीचर्स, सेफ्टी का हो चुका खुलासा, ₹51000 में हो रही बुकिंग

Feb 18, 2026 02:48 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
फॉक्सवैगन इंडिया कल यानी 19 फरवरी को टेरॉन R-लाइन लॉन्च करने वाली रही है। कंपनी ने इस महीने की शुरुआत में 51,000 रुपए के टोकन अमाउंट के साथ प्री-बुकिंग शुरू कर दी थी। टेरॉन R-लाइन को फॉक्सवैगन ग्रुप के छत्रपति संभाजीनगर प्लांट में असेंबल किया जाएगा। इसे फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप 7-सीटर SUV के तौर पर, टिगुआन से ऊपर रखा जाएगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 50 लाख रुपए से शुरू होने की उम्मीद है। कंपनी लॉन्च इवेंट में इसकी कीमतें और वैरिएंट का खुलासा करेगी। डीलरशिप पर बुकिंग जारी है।

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन का डिजाइन
डिजाइन की बात करें तो, टेरॉन R-लाइन मस्कुलर लुक, क्लीन बॉडी सर्फेसिंग और दोनों तरफ खास रोशनी वाली लाइट सिग्नेचर के साथ आती है। स्पोर्टी R-लाइन पैकेज यूनिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और बड़े 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के जरिए इसे और आकर्षक बनाता है। इस SUV को पहले ही 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 का अवॉर्ड भी मिला है।

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो टेरॉन R-लाइन में ड्राइवर-ओरिएंटेड लेआउट है जिसमें फ्लोटिंग 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस को सपोर्ट करता है। 2,789 mm के लंबे व्हीलबेस पर बनी यह SUV तीनों रो में काफी जगह देने का वादा करती है। कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वरना लेदर में अपहोल्स्टर्ड एर्गोएक्टिव प्लस फ्रंट सीटें हैं जो एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन देती हैं।

ये भी पढ़ें:कार के ADAS फीचर को लेकर कोर्ट का बड़ा फैसला, ड्राइवर को जेल और जुर्माना

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन का डायमेंशन
तीसरी रो को फोल्ड करने पर बूट स्पेस 850 लीटर तक बढ़ जाता है, जबकि सभी रो इस्तेमाल में होने पर भी यह 345 लीटर का इस्तेमाल करने लायक स्पेस देता है। पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट भी पैकेज का हिस्सा होने की उम्मीद है। डाइमेंशन के मामले में वोक्सवैगन टेरॉन R-लाइन की लंबाई 4,792 mm, चौड़ाई 1,866 mm, ऊंचाई 1,666 mm और व्हीलबेस 2,789 mm है। इसमें फ्लेक्सिबल बूट स्पेस के साथ थ्री लाइन में 7 लोग बैठ सकते हैं।

ये भी पढ़ें:₹2.50 लाख में ऑनरोड मिल रहा BMW का ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, TVS X से भी सस्ता हुआ

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन का इंजन और परफॉर्मेंस
टेरॉन R-लाइन में 2.0-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है। पावर आउटपुट 4500-6000 rpm पर 204 hp का पावर और 1500-4400 rpm पर 320 Nm का पीक टॉर्क तक पहुंचता है। इंजन को 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन 4MOTION ऑल-व्हील ड्राइव के साथ जोड़ा गया है।

फॉक्सवैगन टेरॉन R-लाइन के फीचर्स और सेफ्टी
इस कार में 15-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। दूसरे फीचर्स की बात करें तो इसमें पैनोरमिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग शामिल हैं। लेवल-2 ADAS में अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और लेन असिस्ट मिलता है। सेफ्टी के लिए इसमें 9 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और 5-स्टार यूरो NCAP रेटिंग शामिल है। ISOFIX माउंट और TPMS पैकेज में और भी शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:5 पैसेंजर की जगह और 470 लीटर का बूट स्पेस, इस कार पर आई ₹1.10 लाख की छूट

फॉक्सवैगन का प्रीमियम सेगमेंट में पुश
टेरॉन फॉक्सवैगन को प्रीमियम 7-सीटर SUV सेगमेंट में विस्तार करने में मदद करता है। यह हुंडई टक्सन और स्कोडा कोडियाक जैसे कॉम्पिटिटर को टारगेट करता है। इंडिया 2.0 स्ट्रैटेजी के तहत लोकल असेंबली से लागत कम होती है। इस कदम से 2026 SUV प्लान के बीच VW की प्रीमियम इमेज को बढ़ावा मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
