फॉर्च्यूनर की टेंशन बढ़ाने आ रही ये फुल-साइज 7-सीटर SUV, टीजर हो गया जारी; जानिए कब होगी लॉन्च
फॉक्सवैगन ने हाल ही में एक छोटा सा टीजर वीडियो जारी किया है। इसमें साफ हो गया है कि आने वाली एसयूवी फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) होगी। एसयूवी 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकती है।
फॉक्सवैगन जल्द ही भारतीय मार्केट में अपनी नई फुल-साइज 7-सीटर SUV लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने हाल ही में एक छोटा सा टीजर वीडियो जारी किया है। इसमें साफ हो गया है कि आने वाली एसयूवी फॉक्सवैगन टेरॉन (Volkswagen Tayron) होगी। लॉन्च के बाद यह एसयूवी कंपनी की मौजूदा टिगुआन R-Line से ऊपर पोजिशन की जाएगी। इस सेगमेंट में इसका सीधा मुकाबला टोयोटा फॉर्च्यूनर से होगा। जबकि स्कोडा कोडियाक, एमजी ग्लोस्टर और जीप मेरिडियन जैसी SUV को भी यह कड़ी टक्कर देगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, एसयूवी 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च हो सकती है।
कुछ ऐसा है डाइमेंशन
फॉक्सवैगन टेरॉन असल में टिगुआन का 7-सीटर वर्जन है जो ग्लोबल मार्केट में 2024 से बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह टिगुआन AllSpace की जगह लेती है। इसे सबसे पहले चीन में लॉन्च किया गया था। इसके बाद यूरोप के कई बाजारों में उतारा गया। साइज की बात करें तो टेरॉन की लंबाई 4,770 मिमी है और इसका व्हीलबेस 2,791 मिमी है जिससे दूसरी और तीसरी रो में बैठने वालों के लिए अच्छा खासा लेग-रूम मिलता है। तीनों रो के साथ इसका बूट स्पेस करीब 345 लीटर का है।
एक्सटीरियर में है प्रीमियम टच
डिजाइन के मामले में टेरॉन काफी हद तक टिगुआन जैसी दिखती है। हालांकि, इसमें कुछ अलग और प्रीमियम टच भी दिए गए हैं। सामने की ओर डुअल-पॉड LED हेडलैंप्स के साथ फुल-विड्थ LED लाइट स्ट्रिप दी गई है। टीजर में फ्रंट और रियर पर इल्यूमिनेटेड Volkswagen लोगो भी नजर आता है। पीछे की तरफ कनेक्टेड टेललैंप सेटअप मिलता है। हालांकि, इसका लाइटिंग पैटर्न टिगुआन से अलग है। भारत में आने वाला मॉडल R-Line अवतार में होगा जिसमें 19-इंच अलॉय व्हील्स के साथ ग्लॉस ब्लैक और रेड स्पोर्टी डिटेलिंग देखने को मिल सकती है।
इतनी हो सकती है कीमत
केबिन की बात करें तो इंटरनेशनल स्पेक टेरॉन में 15-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 3-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, पैनोरमिक सनरूफ, एम्बिएंट लाइटिंग, ADAS और प्रीमियम Harman Kardon साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसे भारत में इसे 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के साथ पेश किया जाएगा जो 204bhp की पावर और 320Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसकी अनुमानित कीमत 45 से 50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच हो सकती है।
