इसी साल लॉन्च हुई इस SUV पर मिल रहे ₹1.50 लाख तक के फायदे, इसमें 7-सीटर ऑप्शन भी मौजूद
इस महीने कंपनी अपनी इस ऑल न्यू टायरॉन पर 1.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। दरअसल, कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 50 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है।
फॉक्सवैगन इंडिया ने अपनी भारतीय वेबसाइट से टिगुआन R-लाइन को हटा लिया है। माना जा रहा है कि इस SUV का भारतीय बाजार में सफर खत्म हो चुका है। अब इसकी जगह ग्राहकों को टायरॉन SUV खरीदनी पड़ेगी। इस महीने कंपनी अपनी इस ऑल न्यू टायरॉन पर 1.50 लाख रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। दरअसल, कंपनी इस पर 1 लाख रुपए का कैश डिस्काउंट और 50 हजार रुपए का एक्सचेंज बोनस दे रही है। इस SUV को 5-सीटर और 7-सीटर ऑप्शन में खरीद सकते हैं। वहीं, इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 41.99 लाख रुपए है।
टायरॉन का डिजाइन
टायरॉन R-लाइन मस्कुलर लुक, क्लीन बॉडी सर्फेसिंग और दोनों तरफ खास रोशनी वाली लाइट सिग्नेचर मिलती है। स्पोर्टी R-लाइन पैकेज यूनिक स्टाइलिंग एलिमेंट्स और बड़े 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के जरिए इसे और आकर्षक बनाता है। इस SUV को पहले ही 5-स्टार यूरो NCAP सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है। इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 का अवॉर्ड भी मिला है।
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Volkswagen Tayron
₹ 41.99 - 47.74 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 36.99 - 46.99 लाख
Nissan X-Trail
₹ 48.2 लाख
Toyota Fortuner
₹ 34.76 - 50.46 लाख
Toyota Fortuner Legender
₹ 42.92 - 48.29 लाख
Kia Sorento
₹ 27.99 - 40.39 लाख
टायरॉन का फीचर्स
टायरॉन R-लाइन में ड्राइवर-ओरिएंटेड लेआउट है जिसमें फ्लोटिंग 15-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो इंटरफेस को सपोर्ट करता है। 2,789 mm के लंबे व्हीलबेस पर बनी यह SUV तीनों रो में काफी जगह देने का वादा करती है। कम्फर्ट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें वरना लेदर में अपहोल्स्टर्ड एर्गोएक्टिव प्लस फ्रंट सीटें हैं जो एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन देती हैं।
टायरॉन का डायमेंशन
तीसरी रो को फोल्ड करने पर बूट स्पेस 850 लीटर तक बढ़ जाता है, जबकि सभी रो इस्तेमाल में होने पर भी यह 345 लीटर का इस्तेमाल करने लायक स्पेस देता है। पैनोरमिक सनरूफ, 10.25-इंच का पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक कॉम्प्रिहेंसिव ADAS सूट भी पैकेज भी शामिल है। डाइमेंशन के मामले में फॉक्सवैगन टायरॉन R-लाइन की लंबाई 4,770 mm है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें