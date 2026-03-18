अपनी लोहालाट कारों पर ₹4.50 लाख तक की छूट दे रही ये कंपनी, मौका चूके तो बहुत पछताएंगे; स्टॉक खत्म होने से पहले लपक लें

Mar 18, 2026 06:22 pm IST

जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी पॉपुलर कारों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। मार्च 2026 में फॉक्सवैगन की कार खरीदने वाले ग्राहक 4.50 लाख तक की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी पॉपुलर कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर शुरू कर दिया है। खास बात ये है कि इस बार SUV और सेडान दोनों सेगमेंट में जबरदस्त बचत का मौका मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) है, जिस पर कंपनी भारी छूट दे रही है। खासकर 2025 मॉडल के टॉपलाइन मैनुअल वैरिएंट पर करीब ₹2.50 लाख तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट्स पर भी अच्छा खासा फायदा दिया जा रहा है, जिससे ये SUV और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

फॉक्सवैगन वर्टस पर डिस्काउंट ऑफर





सेडान पसंद करने वालों के लिए फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) भी इस ऑफर में शामिल है। हालांकि, टाइगुन (Taigun) जितनी बड़ी छूट नहीं है, लेकिन फिर भी ₹75,000 तक का कैश बेनिफिट, साथ में एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस मिलाकर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल रहा है। इससे वर्टस (Virtus) खरीदना पहले से ज्यादा किफायती हो गया है।

फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन पर बंपर डिस्काउंट

अब बात करें सबसे प्रीमियम SUV फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन (Volkswagen Tiguan R-Line) की, तो यहां कंपनी सबसे बड़ा ऑफर दे रही है। इस SUV पर ₹3.50 लाख तक का सीधा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा ₹50,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹50,000 का लॉयल्टी बोनस भी जोड़ा जाए, तो कुल फायदा करीब ₹4.50 लाख तक पहुंच जाता है।

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