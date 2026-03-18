अपनी लोहालाट कारों पर ₹4.50 लाख तक की छूट दे रही ये कंपनी, मौका चूके तो बहुत पछताएंगे; स्टॉक खत्म होने से पहले लपक लें
जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी पॉपुलर कारों पर बंपर डिस्काउंट दे रही है। मार्च 2026 में फॉक्सवैगन की कार खरीदने वाले ग्राहक 4.50 लाख तक की बचत कर सकते हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो मार्च 2026 आपके लिए शानदार मौका साबित हो सकता है। जी हां, क्योंकि जर्मन कार कंपनी फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी पॉपुलर कारों पर बंपर डिस्काउंट ऑफर शुरू कर दिया है। खास बात ये है कि इस बार SUV और सेडान दोनों सेगमेंट में जबरदस्त बचत का मौका मिल रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा में फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) है, जिस पर कंपनी भारी छूट दे रही है। खासकर 2025 मॉडल के टॉपलाइन मैनुअल वैरिएंट पर करीब ₹2.50 लाख तक का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं, ऑटोमैटिक वैरिएंट्स पर भी अच्छा खासा फायदा दिया जा रहा है, जिससे ये SUV और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
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Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 46.99 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 11.42 - 19.19 लाख
फॉक्सवैगन वर्टस पर डिस्काउंट ऑफर
सेडान पसंद करने वालों के लिए फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) भी इस ऑफर में शामिल है। हालांकि, टाइगुन (Taigun) जितनी बड़ी छूट नहीं है, लेकिन फिर भी ₹75,000 तक का कैश बेनिफिट, साथ में एक्सचेंज और लॉयल्टी बोनस मिलाकर अच्छा-खासा डिस्काउंट मिल रहा है। इससे वर्टस (Virtus) खरीदना पहले से ज्यादा किफायती हो गया है।
फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन पर बंपर डिस्काउंट
अब बात करें सबसे प्रीमियम SUV फॉक्सवैगन टिगुआन R-लाइन (Volkswagen Tiguan R-Line) की, तो यहां कंपनी सबसे बड़ा ऑफर दे रही है। इस SUV पर ₹3.50 लाख तक का सीधा कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा ₹50,000 का एक्सचेंज बोनस और ₹50,000 का लॉयल्टी बोनस भी जोड़ा जाए, तो कुल फायदा करीब ₹4.50 लाख तक पहुंच जाता है।
स्टॉक क्लियर करने के लिए ऑफर
कंपनी ये ऑफर्स पुराने स्टॉक को क्लियर करने और सेल्स बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसे में जो ग्राहक तुरंत डिलीवरी चाहते हैं, उनके लिए यह डील काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।फॉक्सवैगन (Volkswagen) का यह मार्च ऑफर उन लोगों के लिए गोल्डन चांस है, जो कम कीमत में प्रीमियम कार खरीदना चाहते हैं। लेकिन, ध्यान रहे, ये ऑफर सीमित समय और स्टॉक पर निर्भर हैं, इसलिए अगर खरीदने का मन है, तो देर न करें।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
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