Volkswagen Taigun Rs 2 Lakh Discounts In October 2025

एक झटके में पूरे ₹2 लाख सस्ती हो गई ये SUV, कीमत घटकर सिर्फ इतनी रह गई; ₹1.63 लाख GST से बचत

ग्लोबल NCAP में इस कार को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक से होता है। बता दें कि इसकी पुरानी कीमत 11,79,900 रुपए थी, जो अब घटकर 40,700 रुपए घटकर 11,39,200 रुपए हो गई है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 03:58 PM
वोक्सवैगन इंडिया ने अक्टूबर के लिए अपनी कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट का अनाउंसमेंट कर दिया है। कंपनी इस महीने अपनी जिस कार पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है उसमें टाइगुन भी शामिल है। इस SUV पर इस महीने 2 लाख रुपए तक बचाने का मौका है। इस SUV के बेस कम्फर्टलाइन 1.0-लीटर पेट्रोल-मैनुअल वैरिएंट के लिए 10.58 लाख रुपए और हाईलाइन ट्रिम्स (केवल MY2024) के लिए 11.93-12.95 लाख रुपए की विशेष पेशकश कीमतों पर उपलब्ध है। अन्य सभी MY2024 टाइगुन 1.0 TSI वैरिएंट पर 2 लाख रुपए तक की छूट मिल रही है, जिसमें टॉपलाइन MT मॉडल पर सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है।

MY2025 यूनिट के केवल टाइगुन हाईलाइन प्लस और टॉपलाइन ट्रिम्स पर 1 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है। टाइगुन 1.5 TSI GT प्लस मॉडल लाइन की बात करें तो, MY2024 और MY2025 क्रोम वैरिएंट पर क्रमशः 1.95 लाख रुपए और 1.16 लाख रुपए तक की बचत हो रही है। इस बीच, टाइगुन GT प्लस स्पोर्ट वैरिएंट, जिसमें ब्लैक-आउट एक्सटीरियर ट्रिम और व्हील्स मिलते हैं, पर क्रमशः MY2024 और MY2025 स्टॉक के लिए 1.55 लाख रुपए और 1.16 लाख रुपए तक की छूट दी जा रही है।

ग्लोबल NCAP में इस कार को एडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक से होता है। बता दें कि इसकी पुरानी कीमत 11,79,900 रुपए थी, जो अब घटकर 40,700 रुपए घटकर 11,39,200 रुपए हो गई है। वहीं, वैरिएंट के हिसाब से इस पर 1,63,400 रुपए का फायदा मिलेगा।

टाइगुन जीटी लाइन में 1.0L TSI इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वहीं, टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5L TSI EVO इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में अट्रैक्टिव रेड 'जीटी' लोगो, ब्लैक LED हेडलैंप और रेड ब्रेक कैलिपर्स समेत एक्सटीरियर में कई फीचर्स मिलते हैं। इसके इंटीरियर की बात करें तो रेड सिलाई के साथ ब्लैक लेदर के सीट कवर और एल्युमिनियम पैडल मिलते हैं।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

