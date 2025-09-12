वोक्सवैगन का ये मॉडल अब सपना नहीं, नए GST के बाद इतनी रह गई ₹11 लाख की इस कार की कीमत

अभी इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है। बता दें कि मोदी सरकार ने छोटी कारों पर GST को 28% घटाकर 18% तक कर दिया है। जिसके बाद कारों पर 10% टैक्स की बचत हो रही है। कंपनी ने बीते महीने टाइगुन GT लाइन वैरिएंट के लिए एक नया फ्लैश रेड कलर ऑप्शन पेश किया था।

फॉक्सवैगन इंडिया ने न्यू GST 2.0 से अपनी टाइगुन में होने वाले टैक्स कटौती का एलान कर दिया है। कंपनी ने बताया कि 22 सितंबर से इस कार को खरीदने में 68,400 रुपए तक के टैक्स की बचत होगी। अभी इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.99 लाख रुपए है। बता दें कि मोदी सरकार ने छोटी कारों पर GST को 28% घटाकर 18% तक कर दिया है। जिसके बाद कारों पर 10% टैक्स की बचत हो रही है। कंपनी ने बीते महीने टाइगुन GT लाइन वैरिएंट के लिए एक नया फ्लैश रेड कलर ऑप्शन पेश किया था। इसमें हल्के कॉस्मेटिक चेंजेस भी किए। मैकेनिकल भी इस कार में कुछ चेंजेस किए गए हैं।

नई पेंट स्कीम के अलावा, टाइगुन GT लाइन 6 कलर्स चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, ब्रिलियंट सिल्वर, राइजिंग ब्लू, लावा ब्लू और कार्बन स्टील में भी उपलब्ध है। इसमें GT लाइन के स्पेसिफिक एलिमेंट जैसे GT लाइन बैज, ब्लैक फ्रंट ग्रिल, 17-इंच कैसिनो ब्लैक एलॉय व्हील, डार्क कलर के LED हेडलैंप और गहरे क्रोम डोर हैंडल भी मौजूद हैं। पहले, टाइगुन रेंज को मोटे तौर पर क्रोम और स्पोर्ट लाइन में इंटीग्रेडेट किया गया था। स्पोर्ट के अंतर्गत, GT प्लस स्पोर्ट और GT लाइन उपलब्ध थे, और नया फ्लैश रेड शेड अब केवल GT लाइन के लिए ही उपलब्ध है। GT लाइन वैरिएंट में कंट्रास्टिंग ब्लैक रूफ के साथ-साथ ब्लैक-आउट A और B पिलर भी हैं।

छोटी और लग्जरी कारों पर नए GST 2.0 की कंडीशन छोटी पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड कारों पर अब 18% GST दी देना होगा। इसी तरह CNG और LPG कारों पर भी यही टैक्स लिया जाएगा। हालांकि, इसके लिए कंडीशन ये तय की गई है कि पेट्रोल और CNG कारों में 1200cc या इससे कम कैपेसिटी वाला इंजन हो। या फिर इन कारों की लंबाई 4 मीटर से ज्यादा ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह, डीजल और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी अब 28% के बजाय 18% GST लगेगा, लेकिन ये छूट सिर्फ 1500cc पावर तक कैपिसिटी वाली और 4 मीटर तक लंबी कारों को ही मिलेगी।

दूसरी तरफ, लग्जरी और मिड साइज कारों के लिए अब 40% टैक्स कर दिया है। सरकार ने इन्हें लग्जरी आइटम मानते हुए 40% GST स्लैब के दायरे में रखा है। 1200cc से बड़ी पेट्रोल कारें और 1500cc से अधिक क्षमता वाली डीजल कारें इस दायरे में आएंगी। ऐसे में यूटीलिटी व्हीकल (UV), स्पोर्ट्स यूटीलिटी व्हीकल (SUV), मल्टी यूटीलिटी व्हीकल (MUV) और मल्टी पर्पज व्हीकल (MPV) या क्रॉस ओवर यूटीलिटी (XUV) व्हीकल पर 40% GST देना होगा। जिन व्हीकल का ग्राउंड क्लीयरेंस 170mm से अधिक होगा वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे।