एक झटके में ₹2.50 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा को टक्कर देने वाली ये SUV, जानिए कीमत

फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर अगस्त, 2025 में बंपर छूट दे रही है। इस दौरान फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun ) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर अगस्त, 2025 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun ) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉक्सवैगन टाइगुन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स डिजाइन की बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगुन में क्रोम डिटेलिंग के साथ बोल्ड ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs और 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। वहीं, केबिन के अंदर 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

दमदार है इंजन पावरट्रेन की बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगुन में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 1.0L TSI और 1.5L TSI शामिल हैं। बता दें कि 1.0L इंजन 115bhp की पावर और 178 Nm टॉर्क जनरेट करता है। जबकि 1.5L इंजन 150bhp की पावर और 250 Nm टॉर्क देता है। गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DSG शामिल हैं। भारतीय मार्केट में फॉक्सवैगन टाइगुन की एक्स-शोरूम कीमत 11.70 लाख से शुरू होकर 19.74 लाख रुपये तक जाती है।

इन कारों से होती है टक्कर दूसरी ओर जबकि सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड, और रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। भारतीय मार्केट में फॉक्सवैगन टाइगुन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी से होता है।