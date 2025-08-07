volkswagen taigun now up to 2.50 lakh cheaper in august 2025 rivals creta vitara एक झटके में ₹2.50 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा को टक्कर देने वाली ये SUV, जानिए कीमत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़volkswagen taigun now up to 2.50 lakh cheaper in august 2025 rivals creta vitara

एक झटके में ₹2.50 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा को टक्कर देने वाली ये SUV, जानिए कीमत

फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर अगस्त, 2025 में बंपर छूट दे रही है। इस दौरान फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun ) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 01:05 PM
share Share
Follow Us on
एक झटके में ₹2.50 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा को टक्कर देने वाली ये SUV, जानिए कीमत
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Volkswagen Taigunarrow

अगले कुछ दिनों में नई एसयूवी खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, दिग्गज कार निर्माता फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर अगस्त, 2025 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun ) खरीदने पर ग्राहक अधिकतम 2.50 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इसमें कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं। आइए जानते हैं फॉक्सवैगन टाइगुन के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

डिजाइन की बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगुन में क्रोम डिटेलिंग के साथ बोल्ड ग्रिल, एलईडी हेडलैम्प्स, DRLs और 17-इंच डायमंड-कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं जो इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। वहीं, केबिन के अंदर 10-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, सनरूफ, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और एम्बिएंट लाइटिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11.8 - 19.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.99 - 19.11 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia Syros

Kia Syros

₹ 9 - 17.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Curvv

Tata Curvv

₹ 10 - 19.52 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Urban Cruiser Hyryder

Toyota Urban Cruiser Hyryder

₹ 11.34 - 20.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Grand Vitara

Maruti Suzuki Grand Vitara

₹ 11.42 - 20.68 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

दमदार है इंजन

पावरट्रेन की बात करें तो फॉक्सवैगन टाइगुन में दो टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं जिनमें 1.0L TSI और 1.5L TSI शामिल हैं। बता दें कि 1.0L इंजन 115bhp की पावर और 178 Nm टॉर्क जनरेट करता है। जबकि 1.5L इंजन 150bhp की पावर और 250 Nm टॉर्क देता है। गियरबॉक्स ऑप्शन में 6-स्पीड मैनुअल, 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 7-स्पीड DSG शामिल हैं। भारतीय मार्केट में फॉक्सवैगन टाइगुन की एक्स-शोरूम कीमत 11.70 लाख से शुरू होकर 19.74 लाख रुपये तक जाती है।

इन कारों से होती है टक्कर

दूसरी ओर जबकि सेफ्टी के लिए इसमें 6-एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल-होल्ड, और रिवर्स कैमरा भी दिया गया है। भारतीय मार्केट में फॉक्सवैगन टाइगुन का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, मारुति सुज़ुकी ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर, होंडा एलिवेट और एमजी एस्टर जैसी एसयूवी से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।