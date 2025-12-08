बंपर डिस्काउंट! सीधे ₹2 लाख तक की बचत, फिर नहीं मिलेगी इस लोहालाट कार पर ऐसी डील

Hindustan Hindi News
साल के आखिरी महीने दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन टाइगुन पर धमाकेदार ऑफर मिल रहा है। कंपनी इस पर पूरे 2 लाख का ऑफर दे रही है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Dec 08, 2025 10:31 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
फॉक्सवैगन (Volkswagen) अपनी पॉपुलर मिड-साइज SUV टाइगुन (Taigun) पर इस दिसंबर में भारी-भरकम ऑफर्स दे रही है। अगर आप स्टाइलिश, फीचर-लोडेड और मजबूत SUV खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो ये आपके लिए सुनहरा मौका है। जी हां, क्योंकि कंपनी MY2024 और MY2025 दोनों मॉडल ईयर पर जोरदार डिस्काउंट दे रही है। आइए नीचे जानते हैं कि कंपनी किस वैरिएंट पर कितना बेनिफिट दे रही है?

टाइगुन (Taigun) 1.0 TSI पर 2 लाख डिस्काउंट

टाइगुन (Taigun) 1.0 TSI पर 2 लाख डिस्काउंट का डिस्काउंट मिल रहा है। कंफर्टलाइन (Comfortline) 1.0 MT (MY2024 और MY2025) की नई कीमतें 10.58 लाख रुपये हो गई हैं। फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने इस बेस वैरिएंट को स्पेशल प्राइस पर उपलब्ध कराया है, जिससे SUV खरीदना और आसान हो गया है।

हाईलाइन (Highline) 1.0 MT (MY2024) की स्पेशल कीमतें 11.93 लाख रुपये से शुरू होती हैं। वहीं, हाईलाइन (Highline) 1.0 AT (MY2024) की स्पेशल कीमतें 12.95 लाख रुपये से शुरू होती हैं। बाकी सभी MY2024 1.0 TSI वैरिएंट्स पर 2 लाख तक डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें सबसे ज्यादा फायदा टॉपलाइन MT (Topline MT) वैरिएंट पर मिल रहा है।

MY2025 हाईलाइन प्लस और अपडेटेड टॉपलाइन (सबवूफर के साथ) पर 2 लाख तक का ऑफर मिल रहा है। टाइगुन (Taigun) 1.5 TSI GT प्लस पर कैश डिस्काउंट नहीं मिल रहा है। GT Plus पर ग्राहक कैश डिस्काउंट तो नहीं पाएंगे, लेकिन एक्सचेंज/स्क्रैपेज + लॉयल्टी बोनस मिलाकर कुल 70,000 रुपये तक का फायदा पा सकते हैं।

टाइगुन GT Plus MT (MY2025) की कीमत 15.49 लाख रुपये तक पहुंच गई है। इस पर सीधा 1.5 लाख का फायदा मिल रहा है। वहीं, GT Plus MT (MY2024) पर 1.44 लाख तक का फायदा मिल रहा है।

GT Plus DSG (MY2024 & MY2025)

टाइगुन GT Plus DSG के MY2025 पर 1.51 लाख तक का बेनिफिट मिल रहा है और MY2024 वैरिएंट पर 1.45 लाख तक का फायदा मिल रहा है।

टाइगुन खरीदने का फायदा?

फॉक्सवैगन टाइइगुन के फीचर्स की बात करें तो ये 5-स्टार ग्लोबल NCAP सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है। इसमें परफॉर्मेंस-ओरिएंटेड TSI इंजन मिलता है। इसमें टॉप-क्लास इंटीरियर और फीचर्स भी मिलते हैं।

