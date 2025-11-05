Hindustan Hindi News
5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस SUV पर आई ₹2 लाख की छूट, मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे; स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें

5-स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली इस SUV पर आई ₹2 लाख की छूट, मौका चूकने वाले बहुत पछताएंगे; स्टॉक खत्म होने से पहले उठा लें

संक्षेप: फॉक्सवैगन टाइगुन (Volkswagen Taigun) पर नवंबर 2025 में धांसू ऑफर मिल रहा है। कंपनी की इस एसयूवी पर ग्राहक अभी 2 लाख रुपये तक की बचत कर सकते हैं। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 5 Nov 2025 11:00 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Volkswagen Taigunarrow

फेस्टिव सीजन में फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने अपनी मिड-साइज SUV टाइगुन (Taigun) पर ऐसे ऑफर्स निकाले हैं, जिन्हें देखकर कार खरीदने वालों के चेहरे खिल उठेंगे। नवंबर 2025 में कंपनी ने 2 लाख तक के डिस्काउंट के साथ-साथ कई एक्सचेंज, लॉयल्टी और स्क्रैपेज बेनिफिट्स भी देने का ऐलान किया है। कंपनी टाइगुन पर 2 लाख तक का बेनिफिट दे रही है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

टाइगुन (Taigun) 1.5 TSI GT प्लस

जो लोग पावर और परफॉर्मेंस के शौकीन हैं, उनके लिए 1.5 TSI GT प्लस वैरिएंट भी खास फीचर्स के साथ आ रहा है। इन वैरिएंट्स पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कंपनी 20,000 रुपये का लॉयल्टी बोनस दे रही है और साथ में 30,000 एक्सचेंज या 20,000 स्क्रैपेज बेनिफिट का विकल्प भी है।

इसके साथ ही कंपनी ने GT प्लस क्रोम और GT प्लस स्पोर्ट (ब्लैक्ड-आउट एडिशन) वैरिएंट पर 1 लाख तक का प्राइस कट किया है। ये छूट दोनों (MY2024 और MY2025) मॉडल्स के लिए भी दी जा रही है। सबसे ज्यादा फायदा टॉपलाइन MT वैरिएंट पर मिल रहा है, जहां पूरी 2 लाख तक की छूट दी जा रही है।

टाइगुन की कीमतें

फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने MY2024 और MY2025 मॉडल्स के कुछ वैरिएंट्स की कीमतें कम की हैं। इसके कंफर्टलाइन (Comfortline) 1.0L पेट्रोल मैनुअल की कीमत 10.58 लाख रुपये है। इसके हाईलाइन MY2024 (Highline MY2024 -MT) की कीमत 11.93 लाख रुपये है। वहीं, हाईलाइन MY2024 AT (Highline MY2024 -AT) की कीमत 12.95 लाख रुपये है। इन खास कीमतों के चलते टाइगुन (Taigun) अब पहले से ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी डील बन गई है।

MY2025 टाइगुन पर 1 लाख तक कैश डिस्काउंट

नई MY2025 टाइगुन हाईलाइन प्लस (Highline Plus) और अपडेटेड टॉपलाइन (Topline (सब-वूफर के साथ) ट्रिम्स पर कंपनी 1 लाख तक का कैश डिस्काउंट दे रही है। इनके साथ बाकी सभी बेनिफिट्स (लॉयल्टी, एक्सचेंज या स्क्रैपेज) वही रखे गए हैं, जो 1.0 TSI मॉडल्स पर मिलते हैं।

टाइगुन 1.5 TSI GT प्लस पर कम छूट

जो लोग पावर और परफॉर्मेंस के शौकीन हैं, उनके लिए 1.5 TSI GT Plus वैरिएंट भी खास पेशकश के साथ आ रहा है। इन वैरिएंट्स पर कोई कैश डिस्काउंट नहीं है, लेकिन कंपनी 20,000 लॉयल्टी बोनस दे रही है। साथ ही कंपनी 30,000 एक्सचेंज या 20,000 स्क्रैपेज बेनिफिट भी दे रही है। साथ ही GT Plus Chrome और GT Plus Sport (ब्लैक्ड-आउट एडिशन) वैरिएंट्स पर 1 लाख तक की प्राइस कट भी दी जा रही है। ये छूट दोनों (MY2024 और MY2025) मॉडल्स के लिए है।

ये भी पढ़ें:दुनिया की आठवीं मोस्ट-वैल्युएबल ऑटोमेकर बनी ये भारतीय कार कंपनी

नोट- ये सभी ऑफर शहर, डीलर और स्टॉक की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। इसलिए खरीदारी से पहले अपने नजदीकी फॉक्सवैगन (Volkswagen) डीलरशिप से सटीक डिस्काउंट और कीमत की जानकारी जरूर लें।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
