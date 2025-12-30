इस कार को खरीदने पर पहली 6 EMI कंपनी देगी, जानिए मॉडल का नाम और पूरा ऑफर
वोक्सवैगन इंडिया अपनी टाइगुन SUV पर बेहद शानदार ऑफर लेकर आई है। इस ऑफर के चलते यदि आप इस कार को EMI पर खरीदने का प्लान बनाते हैं तब आपको 6 EMI का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी ने क्रिसमस के मौके पर ग्राहकों के लिए शानदार फास्टफेस्ट ऑफर शुरू किया है।
कंपनी इस कार को खरीदने वाले ग्राहकों को पहली 6 EMI फ्री देगी। यानी 6 महीने तक ग्राहक ग्राहकों को किसी भी तरह की EMI देने की टेंशन नहीं रहेगी। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.41 लाख रुपए है।
टाइगुन जीटी लाइन में 1.0L TSI इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वहीं, टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5L TSI EVO इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है।
टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में अट्रैक्टिव रेड 'जीटी' लोगो, ब्लैक LED हेडलैंप और रेड ब्रेक कैलिपर्स समेत एक्सटीरियर में कई फीचर्स मिलते हैं। इसके इंटीरियर की बात करें तो रेड सिलाई के साथ ब्लैक लेदर के सीट कवर और एल्युमिनियम पैडल मिलते हैं।
फॉक्सवैगन टाइगुन ने ग्लोबल NCAP के अपडेटेड क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह भारत में पहली ऐसी मॉडल बन गई जिसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार मिले हैं। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक से होता है।
CSD पर भी सस्ती हुई टाइगुन
नए GST स्लैब ने इस साल कारों को सस्ता किया है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। वोक्सवैगन टाइगुन 1L कम्फर्टलाइन की CSD प्राइस 8.81 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.41 लाख रुपए है। इस तरह इस बेस वैरिएंट पर 2.6 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है।
