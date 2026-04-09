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आ गया VW Taigun का फेसलिफ्ट, जबर्दस्त है SUV का लुक, मिलेगा 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन

Apr 09, 2026 02:14 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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मिड-साइड सेगमेंट की टाइगुन अब रिवाज्ड डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के साथ आती है। फेसलिफ्ट टाइगुन में आपको 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा। इसे ग्लोबल NCAP में अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है।

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फॉक्सवैगन (VW) ने अपनी पॉप्युलर SUV- Taigun के फेसलिफ्ट को अनवील कर दिया है। मिड-साइड सेगमेंट की टाइगुन अब रिवाज्ड डिजाइन, फीचर्स और पावरट्रेन के साथ आती है। फेसलिफ्ट टाइगुन में आपको 8 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन मिलेगा। टाइगुन के फेसलिफ्ट में कंपनी लाइट बैंड के साथ नया फ्रंट ग्रिल और नया इल्यूमिनेटेड लोगो ऑफर कर रही है। इसके साथ ही आपको इसमें वेलकम और गुडबाय टेललैंप ऐनिमेशन भी देखने को मिलेगा। खास बात है कि इसे ग्लोबल NCAP में अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग मिली है। आइए डीटेल में जानते हैं टाइगुन फेसलिफ्ट के बारे में।

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जबर्दस्त है एक्सटीरियर लुक

एसयूवी के फेसलिफ्ट वर्जन में इसके ओवरऑल शेप को मेनटेन रखते हुए डिजाइन में कुछ बेहतरीन बदलाव किए गए हैं। एसयूवी का फ्रंट एंड नया हो गया गया है। इसमें अब नई हेडलाइट्स हैं, जो टिगुआन से इंस्पायर्ड हैं और ये हेडलाइट्स एलईडी डे-टाइम रनिंग लाइट्स से कनेक्टेड हैं जो लोगो के साथ सेंटर में दी गई है। ग्रिल के डिजाइन को भी अपडेट किया गया है। रियर में आपको कनेक्टेड टेललाइट्स और एक ब्लैक-आउट टाइगुन लोगो देखने को मिलेगा, जो ब्रैंड की अपडेटेड डिजाइन फिलॉसफी पर बेस्ड है। इसके अलावा अलॉय वील्स का डिजाइन भी नया है।

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इंटीरियर और सेफ्टी भी जबर्दस्त

टाइगुन फेसलिफ्ट में नया 10.09 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिससे आप 15 अलग-अलग एप्लिकेशन को यूज कर सकते हैं। साथ ही इसमें नया 9 इंच का डिजिटल ड्राइवर क्लस्टर भी है, जो आपको टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन ऑफर करेगा। टाइगुन फेसलिफ्ट में 'हेलो फॉक्सवैगन' वॉइस असिस्ट भी मिलता है, जिसकी मदद से आप एसी कंट्रोल, म्यूजिक और दूसरे बेसिक फंक्शन्स को कंट्रोल कर सकते हैं।

Taigun
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फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट के कंफर्ट फीचर्स में- समर फंक्शन पैनोरमिक सनरूफ, रियर विंडशील्ड वाइपर (स्टैंडर्ड), स्मार्ट टच क्लाइमेटिक एसी, 6 वे से एडजस्टेबल और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स के साथ और भी बहुत कुछ शामिल है।

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सेफ्टी के लिए फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट में 6 एयरबैग, मल्टी-कोलिजन ब्रेक, इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और 40 से अधिक अडिशनल सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। इन फीचर्स के साथ, टाइगुन फेसलिफ्ट को अडल्ट और चाइल्ड सेफ्टी के लिए 5-स्टार GNAP रेटिंग मिली है।

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परफॉर्मेंस में धांसू, 8 स्पीड ऑटोमैटिक का भी ऑप्शन

परफॉर्मेंस की बात करें तो, नई फॉक्सवैगन टैगुन में पहले वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा रहा है, जो 114 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पहले की तरह ही 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि पहले के 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर दिया गया है। 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इस लेटेस्ट मॉडल में मौजूद है, जो 147 हॉर्सपावर और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके साथ 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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