मार्केट का गेम बदलने आ रही नई फॉक्सवैगन टाइगुन, टेस्टिंग के दौरान हुई स्पॉट; जानिए डिटेल्स
जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर SUV टाइगुन (Taigun) को नए कलेवर में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इस फेसलिफ्ट कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान बिना किसी कवर के देखा गया है।
जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन अपनी पॉपुलर SUV टाइगुन (Taigun) को नए कलेवर में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। साल 2026 के मध्य तक लॉन्च होने वाली इस फेसलिफ्ट कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान बिना किसी कवर के देखा गया है। नई टाइगुन में सबसे बड़ा बदलाव इसके फ्रंट लुक में किया गया है। अब इसमें पुराने चौकोर हेडलाइट्स की जगह 'आई-शेप्ड' वाली मॉडर्न एलईडी यूनिट्स दी गई हैं। साथ ही, इसके ग्रिल पर एक चमकदार एलईडी स्ट्रिप और जलने वाला फॉक्सवैगन का लोगो मिलेगा।
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MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Renault Kardian
₹ 11 लाख से शुरू
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
कुछ ऐसी होगी डिजाइन
डिजाइन के अलावा टाइगुन के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। माना जा रहा है कि यह गाड़ी हाल ही में लॉन्च हुई स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट से काफी प्रेरित होगी। केबिन के अंदर आपको 10.25-इंच का डिजिटल कॉकपिट और 10.1-इंच की बड़ी टचस्क्रीन मिलेगी, जो गूगल पावर्ड AI साथी के साथ आएगी। अब इसमें पैनोरमिक सनरूफ के साथ-साथ पिछली सीटों पर 'मसाज फंक्शन' भी मिल सकता है। फ्रंट सीटों को वेंटिलेटेड और पावर्ड बनाया गया है, ताकि लंबी यात्रा में थकान न हो।
कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन
इंजन और गियरबॉक्स के मामले में फॉक्सवैगन ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। टाइगुन के 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ अब पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह नया '8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर' गियरबॉक्स दिया जाएगा। यह नया ट्रांसमिशन गाड़ी को पहले से ज्यादा स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट बनाएगा। वहीं, रफ्तार के शौकीनों के लिए 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन (150bhp) का ऑप्शन बरकरार रहेगा जो 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके रियर प्रोफाइल को भी अपडेट किया गया है। इसमें नई टेल लैम्प्स और रेड कलर में चमकने वाला ब्रांड लोगो इसे एक नया लुक देता है।
इन कारों से होगा मुकाबला
मिड-2026 में लॉन्च होने वाली नई टाइगुन फेसलिफ्ट के लिए बाजार में मुकाबला काफी कड़ा होने वाला है। इसे हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और किआ सेल्टोस जैसी पुरानी दिग्गजों से निपटना होगा। इसके अलावा, टाटा सिएरा, रेनॉल्ट डस्टर और निसान टेक्टन जैसी नई आने वाली गाड़ियों से भी कड़ी टक्कर मिलेगी। हालांकि, अपने नए लुक, एडवांस फीचर्स और 8-स्पीड गियरबॉक्स के दम पर फॉक्सवैगन एक बार फिर सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा।
(फोटो क्रेडिट-rushlane)
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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