VW ने शेयर किया Taigun फेसलिफ्ट का टीजर, लॉन्च से पहले दिखा SUV का धांसू लुक

Apr 06, 2026 02:28 pm IST

फॉक्सवैगन (VW) 9 अप्रैल को भारत में अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Taigun के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस मिड-साइज एसयूवी के नए टीजर को रिलीज करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।

फॉक्सवैगन (VW) 9 अप्रैल को भारत में अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Taigun के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस मिड-साइज एसयूवी के नए टीजर को रिलीज करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। इस टीजर में एसयूवी डिजाइन हाइलाइट्स को दिखाया गया है। कंपनी ने जो टीजर शेयर किया है, उसमें आप कनेक्टेड एलईडी हेडलैंप्स, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो, एलईडी टेललैंप्स और Taigun बैज को देख सकते हैं। साथ ही नजदीक से देखने रक आप रेड फिनिश में GT बैज भी देख सकते हैं।

इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो और रीडिजाइन किए गए बंपर फेसलिफ्ट टाइगुन के फ्रंट फेसिया में स्लीकर एलईडी हेडलाइट्स, फुल-विड्थ एलईडी पोजिशनिंग लैंप, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो और रीडिजाइन किए गए बंपर मिलेंगे। कुल मिलाकर फेललिफ्ट टाइगुन के फ्रंट फेसिया का डिजाइन अब फॉक्सवैगन की नई ग्लोबल एसयूवी की स्टाइलिंग जैसा हो गया है। फेसलिफ्ट में नए वील्स भी मिलने की उम्मीद है।

मौजूदा वेरिएंट से हो सकती है लंबी नए टीजर को देख कर कहा जा सकता है कि टेल लैंप क्लस्टर का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही हो सकता है। हालांकि, इसके इंटरनल डिजाइन थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इस वजह से इल्यूमिनेशन पैटर्न में फर्क दिखेगा। रियर बम्पर के डिजाइन में भी मामूली बदलाव की उम्मीद की जा रही है। लाल रंग में GT बैज नए फॉक्सवैगन मॉडल को एक स्पेशल टच भी देता है। फेसलिफ्टेड टाइगुन की लंबाई मौजूदा वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिससे बूट स्पेस में आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा। कुशाक फेसलिफ्ट में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था।

डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट पहले जैसा केबिन की बात करें, तो डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट पहले जैसा ही रह सकता है। हालांकि, नए मॉडल में इस्तेमाल किए गए कलर और मटेरियल मौजूदा वेरिएंट से बेहतर हो सकते हैं। नए कुशाक की तरह, फेसलिफ्टेड टाइगुन में भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। फेसलिफ्टेड ताइगुन के हाई वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मौजूदा फीचर फेसलिफ्ट में भी ऑफर किए जाएंगे।