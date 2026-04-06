VW ने शेयर किया Taigun फेसलिफ्ट का टीजर, लॉन्च से पहले दिखा SUV का धांसू लुक
फॉक्सवैगन (VW) 9 अप्रैल को भारत में अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Taigun के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस मिड-साइज एसयूवी के नए टीजर को रिलीज करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है।
फॉक्सवैगन (VW) 9 अप्रैल को भारत में अपनी पॉप्युलर एसयूवी - Taigun के फेसलिफ्ट को लॉन्च करने वाला है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इस मिड-साइज एसयूवी के नए टीजर को रिलीज करके ग्राहकों की एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। इस टीजर में एसयूवी डिजाइन हाइलाइट्स को दिखाया गया है। कंपनी ने जो टीजर शेयर किया है, उसमें आप कनेक्टेड एलईडी हेडलैंप्स, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो, एलईडी टेललैंप्स और Taigun बैज को देख सकते हैं। साथ ही नजदीक से देखने रक आप रेड फिनिश में GT बैज भी देख सकते हैं।
इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो और रीडिजाइन किए गए बंपर
फेसलिफ्ट टाइगुन के फ्रंट फेसिया में स्लीकर एलईडी हेडलाइट्स, फुल-विड्थ एलईडी पोजिशनिंग लैंप, इल्यूमिनेटेड फॉक्सवैगन लोगो और रीडिजाइन किए गए बंपर मिलेंगे। कुल मिलाकर फेललिफ्ट टाइगुन के फ्रंट फेसिया का डिजाइन अब फॉक्सवैगन की नई ग्लोबल एसयूवी की स्टाइलिंग जैसा हो गया है। फेसलिफ्ट में नए वील्स भी मिलने की उम्मीद है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
Tata Safari
₹ 13.29 - 25.96 लाख
मौजूदा वेरिएंट से हो सकती है लंबी
नए टीजर को देख कर कहा जा सकता है कि टेल लैंप क्लस्टर का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा ही हो सकता है। हालांकि, इसके इंटरनल डिजाइन थोड़ा सा अपडेट किया गया है। इस वजह से इल्यूमिनेशन पैटर्न में फर्क दिखेगा। रियर बम्पर के डिजाइन में भी मामूली बदलाव की उम्मीद की जा रही है। लाल रंग में GT बैज नए फॉक्सवैगन मॉडल को एक स्पेशल टच भी देता है। फेसलिफ्टेड टाइगुन की लंबाई मौजूदा वेरिएंट से थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जिससे बूट स्पेस में आपको ज्यादा स्पेस मिलेगा। कुशाक फेसलिफ्ट में भी ऐसा ही पैटर्न देखने को मिला था।
डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट पहले जैसा
केबिन की बात करें, तो डैशबोर्ड का ओवरऑल लेआउट पहले जैसा ही रह सकता है। हालांकि, नए मॉडल में इस्तेमाल किए गए कलर और मटेरियल मौजूदा वेरिएंट से बेहतर हो सकते हैं। नए कुशाक की तरह, फेसलिफ्टेड टाइगुन में भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम को बेहतर बनाया जा सकता है। फेसलिफ्टेड ताइगुन के हाई वेरिएंट में पैनोरमिक सनरूफ, बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग, एम्बिएंट लाइटिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे मौजूदा फीचर फेसलिफ्ट में भी ऑफर किए जाएंगे।
इंजन ऑप्शन में नहीं होगा बदलाव
अपडेटेड Taigun में पिछले मॉडल के इंजन ऑपशन - 1.0 TSI और 1.5 TSI ही ऑफर किए जा सकते हैं। ये दोनों टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन क्रमशः 115 hp और 178 Nm और 150 hp और 250 Nm टॉर्क जनरेट करते हैं। छोटा इंजन मैनुअल और नए 8-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा। नया गियरबॉक्स पिछले मॉडल के 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स की जगह लेगा। अधिक पावरफुल 1.5-लीटर टीएसआई इंजन (जीटी वेरिएंट में) केवल 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन के साथ ऑफर किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।