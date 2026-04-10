1 लीटर में कितने KM दौड़ेगी न्यू टाइगुन, आंकड़े जान खुश हो जाएंगे! क्रेटा, विटारा, सिएरा को देगी टक्कर!

Apr 10, 2026 03:27 pm IST

भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपने सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मॉडल से मुकाबला होगा। न्यू टाइगुन फेसलिफ्ट की सेल्स में इसके माइलेज का भी अहम रोल रहने वाला है।

फॉक्सवैगन अपनी न्यू टाइगुन SUV को पेश कर चुकी है। अभी कंपनी ने इसकी कीमतों से पर्दा नहीं उठाया है, लेकिन इसकी बुकिंग शुरू कर दी है। ग्राहक इसे 11,000 रुपए से 50,000 रुपए देकर बुकिंग कर सकते हैं। भारतीय बाजार में इसका मुकाबला अपने सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, टाटा सिएरा, मारुति विक्टोरिस, रेनो डस्टर, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक, मारुति ग्रैंड विटारा, टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर जैसे मॉडल से मुकाबला होगा। न्यू टाइगुन फेसलिफ्ट की सेल्स में इसके माइलेज का भी अहम रोल रहने वाला है।

टाइगुन फेसलिफ्ट का इंजन ऑप्शन और माइलेज

टाइगुन फेसलिफ्ट दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन ही ऑफर किया जा रहा है, जो 114 हॉर्सपावर और 178 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें पहले की तरह ही 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, जबकि पहले के 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन को 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से रिप्लेस कर दिया गया है। दूसरा, 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन भी इस लेटेस्ट मॉडल में मौजूद है, जो 147 हॉर्सपावर और 250 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है।

माइलेज की बात करें तो, टाइगुन के 1.0-लीटर MT का माइलेज 19.98kmpl और टाइगुन AT वर्जन का माइलेज 19.54kmpl की सर्टिफ़ाइड माइलेज देते हैं। वहीं, 1.5-लीटर DSG वर्जन की सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी 18.85kmpl है। 2026 टाइगुन के ज्यादातर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और फीचर कुशाक जैसे ही हैं। हालांकि, माइलेज थोड़ा कम है। इसकी वजह शायद इसका थोड़ा ज्यादा वजन हो सकता है। कुशाक के माइलेज की बात करें तो इसके 1.0-लीटर 6MT वर्जन का माइलेज 19.66kmpl और 8AT वर्जन का माइलेज 19.09kmpl है। वहीं, 1.5 7DSG वर्जन का माइलेज 18.72kmpl है।

टाइगुन फेसलिफ्ट को 5-स्टार रेटिंग

फॉक्सवैगन टाइगुन फेसलिफ्ट को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यानी ये कार एडल्ट और चाइल्ड दोनों के लिए पूरी तरह से सेफ है। कंपनी ने इस SUV को लेकर बताया कि न्यू टाइगुन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनी हुई है। अपडेटेड टाइगुन उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो स्कोडा कुशाक का भी आधार है। इस प्लेटफॉर्म की मजबूत बनावट SUV के हाई सेफ्टी स्कोर दिलाने में हमेशा से अहम रोल प्ले कर रहा है।