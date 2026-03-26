Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

9 अप्रैल को आ रहा फॉक्सवैगन की इस धांसू SUV का फेसलिफ्ट, बहुत कुछ है खास

Mar 26, 2026 06:22 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

फॉक्सवैगन (VW) ने कन्फर्म कर दिया है कि वह अप्रैल में भारत में अपनी मिड-साइज SUV Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने वाला है। अपडेटेड मॉडल में बेहतर एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सट्रा फीचर्स, रिवाइज्ड इंटीरियर ट्रिम्स मिलने की उम्मीद है।

9 अप्रैल को आ रहा फॉक्सवैगन की इस धांसू SUV का फेसलिफ्ट, बहुत कुछ है खास
लॉन्च की सूचना पाएं
Volkswagen Taigun Faceliftarrow

जर्मन कारों को पसंद करने के वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। फॉक्सवैगन (VW) ने कन्फर्म कर दिया है कि वह 9 अप्रैल को भारत में अपनी मिड-साइज SUV Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने वाला है। अपडेटेड मॉडल में बेहतर एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सट्रा फीचर्स, रिवाइज्ड इंटीरियर ट्रिम्स और एक इंजन वेरिएंट के लिए एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। लेफ्ट-हैंड-ड्राइव टाइगुन फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका फ्रंट एंड Tayron R-Line जैसा है, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स एक लाइट बार से जुड़ी हुई हैं और एक इल्यूमिनेटेड VW बैज लगा है। फेसलिफ्ट में आपको अपडेटेड ग्रिल, रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर और नई LED टेल-लैंप डिटेलिंग भी दिखेगी।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

नए ट्रिम मटीरियल और अपडेटेड कलर स्कीम

फेसलिफ्टेड टाइगुन के इंटीरियर में आपको नए ट्रिम मटीरियल और अपडेटेड कलर स्कीम देखने को मिल सकती है। कुछ फीचर्स कुशाक फेसलिफ्ट के जैसे हो सकते हैं, जिनमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑप्शनल पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसमें बेहतर एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे एसयूवी की कूलिंग परफॉर्मेंस में सुधार होगा।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Taigun Facelift

Volkswagen Taigun Facelift

₹ 12 - 21 लाख

मुझे सूचित करें
MG Hector

MG Hector

₹ 11.99 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Honda Elevate

Honda Elevate

₹ 11.6 - 16.67 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Skoda Kushaq

Skoda Kushaq

₹ 10.69 - 18.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kardian

Renault Kardian

₹ 11 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 12.89 - 25.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इंजन ऑप्शन में नहीं होगा कोई बदलाव

फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जाएंगे। इनमें 115 hp, 178 Nm वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 150 hp, 250 Nm वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल शामिल हैं। 1.5-लीटर इंजन केवल 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध रहेगा, जबकि 1.0-लीटर वेरिएंट 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेंगे। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले 1.0-लीटर वेरिएंट में कंपवी मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्स को एक नए 8-स्पीड यूनिट से बदल देगी, जो कुशाक फेसलिफ्ट में इस्तेमाल किए गए गियरबॉक्स जैसा होगा, ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रिफाइनमेंट में सुधार हो सके।

ये भी पढ़ें:MG ने दी बड़ी खुशखबरी, भारत में जल्द लॉन्च होगी IM6, 625 km तक की है रेंज

हालांकि, इसकी सटीक प्राइसिंग कन्फर्म नहीं की गई है। माना जा रहा है कि फेसलिफ्टेड टाइगुन की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक हो सकती है। मौजूदा वेरिएंट की बात करें, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये से 19.18 लाख रुपये के बीच है। इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, रेनॉल्ट डस्टर, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टोर, सिट्रोएन एयरक्रॉस, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा के होगी।

ये भी पढ़ें:लॉन्च होने वाली हैं ये 6 धाकड़ डीजल SUV, लिस्ट में महिंद्रा, टोयोटा और स्कोडा भी

आने वाला है वर्टस का भी फेसलिफ्ट

टाइगुन के बाद कंपनी का फोकस Virtus पर होगा। यह इस सेगमेंट की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान कारों में से एक है। वर्टस के फेसलिफ्ट मॉडल को भी टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह Skoda Slavia के फेसलिफ्ट मॉडल के बाद लॉन्च होगा।

ये भी पढ़ें:4 लाख रुपये तक सस्ती हुईं Mahindra की ये तीन दमदार SUV, लिस्ट में BE 6 भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।