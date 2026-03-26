9 अप्रैल को आ रहा फॉक्सवैगन की इस धांसू SUV का फेसलिफ्ट, बहुत कुछ है खास
फॉक्सवैगन (VW) ने कन्फर्म कर दिया है कि वह अप्रैल में भारत में अपनी मिड-साइज SUV Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने वाला है। अपडेटेड मॉडल में बेहतर एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सट्रा फीचर्स, रिवाइज्ड इंटीरियर ट्रिम्स मिलने की उम्मीद है।
जर्मन कारों को पसंद करने के वाले ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। फॉक्सवैगन (VW) ने कन्फर्म कर दिया है कि वह 9 अप्रैल को भारत में अपनी मिड-साइज SUV Taigun के फेसलिफ्ट वर्जन को लॉन्च करने वाला है। अपडेटेड मॉडल में बेहतर एक्सटीरियर डिजाइन, एक्सट्रा फीचर्स, रिवाइज्ड इंटीरियर ट्रिम्स और एक इंजन वेरिएंट के लिए एक नया गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। लेफ्ट-हैंड-ड्राइव टाइगुन फेसलिफ्ट के स्पाई शॉट्स से पता चलता है कि इसका फ्रंट एंड Tayron R-Line जैसा है, जिसमें पतली LED हेडलाइट्स एक लाइट बार से जुड़ी हुई हैं और एक इल्यूमिनेटेड VW बैज लगा है। फेसलिफ्ट में आपको अपडेटेड ग्रिल, रीडिजाइन किए गए फ्रंट और रियर बंपर और नई LED टेल-लैंप डिटेलिंग भी दिखेगी।
नए ट्रिम मटीरियल और अपडेटेड कलर स्कीम
फेसलिफ्टेड टाइगुन के इंटीरियर में आपको नए ट्रिम मटीरियल और अपडेटेड कलर स्कीम देखने को मिल सकती है। कुछ फीचर्स कुशाक फेसलिफ्ट के जैसे हो सकते हैं, जिनमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का बड़ा ड्राइवर डिस्प्ले, पावर और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और ऑप्शनल पैनोरमिक सनरूफ शामिल हैं। इसमें बेहतर एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर की भी उम्मीद की जा रही है, जिससे एसयूवी की कूलिंग परफॉर्मेंस में सुधार होगा।
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MG Hector
₹ 11.99 - 18.99 लाख
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
Skoda Kushaq
₹ 10.69 - 18.99 लाख
Renault Kardian
₹ 11 लाख से शुरू
Tata Harrier
₹ 12.89 - 25.25 लाख
इंजन ऑप्शन में नहीं होगा कोई बदलाव
फेसलिफ्ट मॉडल में मौजूदा इंजन ऑप्शन ही ऑफर किए जाएंगे। इनमें 115 hp, 178 Nm वाला 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 150 hp, 250 Nm वाला 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल शामिल हैं। 1.5-लीटर इंजन केवल 7-स्पीड ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन के साथ ही उपलब्ध रहेगा, जबकि 1.0-लीटर वेरिएंट 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही मिलेंगे। ऑटोमैटिक गियरबॉक्स वाले 1.0-लीटर वेरिएंट में कंपवी मौजूदा 6-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर गियरबॉक्स को एक नए 8-स्पीड यूनिट से बदल देगी, जो कुशाक फेसलिफ्ट में इस्तेमाल किए गए गियरबॉक्स जैसा होगा, ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस और रिफाइनमेंट में सुधार हो सके।
हालांकि, इसकी सटीक प्राइसिंग कन्फर्म नहीं की गई है। माना जा रहा है कि फेसलिफ्टेड टाइगुन की कीमत मौजूदा मॉडल से थोड़ी अधिक हो सकती है। मौजूदा वेरिएंट की बात करें, तो इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये से 19.18 लाख रुपये के बीच है। इसकी टक्कर हुंडई क्रेटा, रेनॉल्ट डस्टर, टाटा सिएरा, होंडा एलिवेट, टोयोटा हाइराइडर, एमजी एस्टोर, सिट्रोएन एयरक्रॉस, किआ सेल्टोस, स्कोडा कुशाक और मारुति ग्रैंड विटारा के होगी।
आने वाला है वर्टस का भी फेसलिफ्ट
टाइगुन के बाद कंपनी का फोकस Virtus पर होगा। यह इस सेगमेंट की सबसे अधिक बिकने वाली सेडान कारों में से एक है। वर्टस के फेसलिफ्ट मॉडल को भी टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि यह Skoda Slavia के फेसलिफ्ट मॉडल के बाद लॉन्च होगा।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
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