पर्दे से उठी नई VW Taigun! माइलेज से लेकर सनरूफ तक बदल गया सबकुछ, देखें 5 बड़े बदलाव

Apr 12, 2026 11:08 am IST

फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने हाल में ही अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी 'टाइगुन' के फेसलिफ्ट मॉडल पर्दा उठा दिया है। हालांकि, कंपनी नई टाइगुन को इस महीने के अंत में लॉन्च करने वाली है।

फॉक्सवैगन ने हाल में ही अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी 'टाइगुन' के फेसलिफ्ट मॉडल पर्दा उठा दिया है। हालांकि, कंपनी नई टाइगुन को इस महीने के अंत में लॉन्च करने वाली है। इसके फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की पूरी जानकारी साझा कर दी गई है। नई टाइगुन दिखने में पहले से ज्यादा मॉडर्न है। इसके अलावा, कार के मैकेनिकल और सेफ्टी फीचर्स में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं नई टाइगुन में मिलने वाले 5 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।

8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन कंपनी ने पुराने 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स को हटाकर अब 1.0-लीटर TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया है। इस बदलाव से कार की फ्यूल एफिशिएंसी में भी सुधार हुआ है। इससे माइलेज 18.46 किमी/लीटर से बढ़कर 19.54 किमी/लीटर हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि अब यह ऑटोमैटिक ट्रिम्स में सबसे अधिक माइलेज देने वाला कॉम्बिनेशन बन गया है।

डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ नई टाइगुन में अब पुराने सिंगल-पैन सनरूफ की जगह एक शानदार डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ दिया गया है। कंपनी इसे टॉपलाइन, GT प्लस क्रोम और GT प्लस स्पोर्ट जैसे टॉप वैरिएंट्स में पेश करेगी। वहीं, इसके मिड-वैरिएंट्स जैसे हाईलाइन प्लस और GT लाइन में ग्राहकों को पहले की तरह सिंगल-पैन सनरूफ का ऑप्शन मिलता रहेगा।

एडवांस एक्टिव इंफो डिस्प्ले कार के इंटीरियर को हाई-टेक बनाते हुए इसमें नया 10.25-इंच का 'एक्टिव इंफो डिस्प्ले' दिया गया है। यह पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो ड्राइवर को कई लेआउट और नेविगेशन के लिए टर्न-बाय-टर्न डायरेक्शन की सुविधा देता है। हालांकि, इसमें ग्लोबल-स्पेक पोलो की तरह फुल मैप व्यू नहीं है। इसका इंटरफेस काफी स्मूथ और जानकारी से भरपूर है।

सेगमेंट फर्स्ट इल्यूमिनेटेड ब्रांड लोगो फॉक्सवैगन ने स्टाइलिंग के मामले में एक कदम आगे बढ़ते हुए सेगमेंट में पहली बार 'इल्यूमिनेटेड ब्रांड लोगो' पेश किया है। नई टाइगुन के फ्रंट और रियर दोनों तरफ के लोगो में बैकलाइटिंग दी गई है, जो रात के समय इसे एक अलग और बोल्ड पहचान देती है। यह प्रीमियम फीचर विशेष रूप से टॉप-एंड वैरिएंट्स जैसे टॉपलाइन और GT प्लस सीरीज में ही उपलब्ध कराया जाएगा।