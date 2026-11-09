इस SUV पर पूरे महीने मिलेंगे ₹1.20 लाख तक बेनिफिट, GNCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली
इसके MY 2026 टॉपलाइन और GT Plus स्पोर्ट पर 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और GT लाइन 1.0 ऑटोमैटिक पर 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ, इन सभी कारों पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज भी मिल रहा है।
बीती रात भले ही दीवाली चली गई, लेकिन कारों को सस्ते में खरीदने का मौका अभी भी मिल रहा है। दरअसल, फॉक्सवैगन इंडिया अपनी टाइगुन SUV पर इस महीने के बचे दिनों पर 1.20 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। खास बात ये है कि इसमें 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट शामिल है। जबकि, ग्राहकों को 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। ग्राहकों के लिए एक और अच्छी बात ये है कि कंपनी टाइगुन के मॉडल ईयर 2026 पर दे रही है।
फॉक्सवैगन के टाइगुन के MY 2026 टॉपलाइन और GT Plus स्पोर्ट पर 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और GT लाइन 1.0 ऑटोमैटिक पर 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ, इन सभी कारों पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज भी मिल रहा है। इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए है। इस SUV को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा जैसे मॉडल से होता है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
MG Hector
₹ 11.99 - 20 लाख
Nissan Tekton
₹ 10.49 - 18.59 लाख
Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
Renault Duster
₹ 10.49 - 19.69 लाख
अपडेटेट टाइगुन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
अपडेटेट टाइगुन में कोई बहुत बड़े बदलाव की जगह छोटे-मोटे सुधार ही किए गए हैं। अपडेटेड टाइगुन में अब बाहर के कुछ नए एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें एक लाइट वाला लोगो और लाइट बार, ज्यादा बेहतर इंटीरियर जिसमें एक बड़ा डिजिटल कॉकपिट और हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड सीटें और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं।
बात करें मैकेनिकली चेंजेस की तो, इसमें 1.0 TSI रेंज में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जुड़ने से शहरी इलाकों में रोजाना गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। हालांकि, टाइगुन की मुख्य खासियत यानी इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
अपडेटेड टाइगुन की कीमत के हिसाब से मिलने वाली वैल्यू और मेंटेनेंस का खर्च को लेकर राहत दी है। कंपनी ने इस SUV के लिए 3 साल बाद (30,000 km तक) 75% सुनिश्चित बायबैक की पेशकश की है। इस कदम से चर्चा शुरुआती कीमत से हटकर गाड़ी के पूरे लाइफ साइकिल के खर्च पर आ जाती है।
5-स्टार सेफ्टी से लैस
कंपनी ने इस SUV को लेकर घोषणा की है कि न्यू टाइगुन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनी हुई है। अपडेटेड टाइगुन उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो स्कोडा कुशाक का भी आधार है। इस प्लेटफॉर्म की मजबूत बनावट SUV के हाई सेफ्टी स्कोर दिलाने में हमेशा से अहम रोल प्ले कर रहा है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें