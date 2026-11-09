इस SUV पर पूरे महीने मिलेंगे ₹1.20 लाख तक बेनिफिट, GNCAP में इसे 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिली

इसके MY 2026 टॉपलाइन और GT Plus स्पोर्ट पर 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और GT लाइन 1.0 ऑटोमैटिक पर 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ, इन सभी कारों पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज भी मिल रहा है।

इस SUV पर पूरे महीने मिलेंगे ₹1.20 लाख तक बेनिफिट

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₹ 15,700 /माह से शुरू

बीती रात भले ही दीवाली चली गई, लेकिन कारों को सस्ते में खरीदने का मौका अभी भी मिल रहा है। दरअसल, फॉक्सवैगन इंडिया अपनी टाइगुन SUV पर इस महीने के बचे दिनों पर 1.20 लाख रुपए तक के बेनिफिट्स दे रही है। खास बात ये है कि इसमें 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट शामिल है। जबकि, ग्राहकों को 20,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस मिलेगा। ग्राहकों के लिए एक और अच्छी बात ये है कि कंपनी टाइगुन के मॉडल ईयर 2026 पर दे रही है।

फॉक्सवैगन के टाइगुन के MY 2026 टॉपलाइन और GT Plus स्पोर्ट पर 1 लाख रुपए तक का कैश डिस्काउंट और GT लाइन 1.0 ऑटोमैटिक पर 50,000 रुपए का कैश डिस्काउंट दे रही है। इसके साथ, इन सभी कारों पर 20,000 रुपए का एक्सचेंज भी मिल रहा है। इस SUV की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए है। इस SUV को ग्लोबल NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस, टाटा सिएरा जैसे मॉडल से होता है।

अपडेटेट टाइगुन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

अपडेटेट टाइगुन में कोई बहुत बड़े बदलाव की जगह छोटे-मोटे सुधार ही किए गए हैं। अपडेटेड टाइगुन में अब बाहर के कुछ नए एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें एक लाइट वाला लोगो और लाइट बार, ज्यादा बेहतर इंटीरियर जिसमें एक बड़ा डिजिटल कॉकपिट और हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड सीटें और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं।

बात करें मैकेनिकली चेंजेस की तो, इसमें 1.0 TSI रेंज में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जुड़ने से शहरी इलाकों में रोजाना गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। हालांकि, टाइगुन की मुख्य खासियत यानी इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

अपडेटेड टाइगुन की कीमत के हिसाब से मिलने वाली वैल्यू और मेंटेनेंस का खर्च को लेकर राहत दी है। कंपनी ने इस SUV के लिए 3 साल बाद (30,000 km तक) 75% सुनिश्चित बायबैक की पेशकश की है। इस कदम से चर्चा शुरुआती कीमत से हटकर गाड़ी के पूरे लाइफ साइकिल के खर्च पर आ जाती है।

5-स्टार सेफ्टी से लैस

कंपनी ने इस SUV को लेकर घोषणा की है कि न्यू टाइगुन को ग्लोबल NCAP क्रैश टेस्ट में एडल्ट और बच्चे, दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार रेटिंग मिली है। ये कार कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में सबसे सुरक्षित गाड़ियों में से एक बनी हुई है। अपडेटेड टाइगुन उसी MQB-A0-IN प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है, जो स्कोडा कुशाक का भी आधार है। इस प्लेटफॉर्म की मजबूत बनावट SUV के हाई सेफ्टी स्कोर दिलाने में हमेशा से अहम रोल प्ले कर रहा है।