इस कार के बेस वैरिएंट पर मिल रहा ₹1.04 लाख का डिस्काउंट, स्टॉक रहने तक मिलेगा ऑफर का फायदा
वोक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी जनवरी 2026 में अपनी टाइगुन SUV पर गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने ये कार खरीदने पर आपको 1 लाख से ऊपर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार के एंट्री-लेवल कम्फर्टलाइन MT वैरिएंट (MY2025) पर सबसे ज्यादा 1.04 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है।
वोक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी जनवरी 2026 में अपनी टाइगुन SUV पर गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने ये कार खरीदने पर आपको 1 लाख से ऊपर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार के एंट्री-लेवल कम्फर्टलाइन MT वैरिएंट (MY2025) पर सबसे ज्यादा 1.04 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, इसके हायर-स्पेक हाईलाइन प्लस AT पर 1 लाख रुपए और GT लाइन AT पर 80,000 रुपए की छूट दे रही है।
टाइगुन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट GT प्लस क्रोम DSG और GT प्लस स्पोर्ट DSG पर 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 11.42 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने इसके 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया है।
वोक्सवैगन टाइगुन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
टाइगुन जीटी लाइन में 1.0L TSI इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वहीं, टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5L TSI EVO इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में अट्रैक्टिव रेड 'जीटी' लोगो, ब्लैक LED हेडलैंप और रेड ब्रेक कैलिपर्स समेत एक्सटीरियर में कई फीचर्स मिलते हैं।
इसके इंटीरियर की बात करें तो रेड सिलाई के साथ ब्लैक लेदर के सीट कवर और एल्युमिनियम पैडल मिलते हैं। वोक्सवैगन टाइगुन ने ग्लोबल NCAP के अपडेटेड क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह भारत में पहली ऐसी मॉडल बन गई जिसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार मिले हैं। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक से होता है।
डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
