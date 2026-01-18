इस कार के बेस वैरिएंट पर मिल रहा ₹1.04 लाख का डिस्काउंट, स्टॉक रहने तक मिलेगा ऑफर का फायदा

Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Taigun discounts Rs 1.04 lakh in January 2026
संक्षेप:

Jan 18, 2026 05:57 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
वोक्सवैगन इंडिया इस महीने यानी जनवरी 2026 में अपनी टाइगुन SUV पर गजब का डिस्काउंट लेकर आई है। इस महीने ये कार खरीदने पर आपको 1 लाख से ऊपर का फायदा मिलने वाला है। दरअसल, कंपनी इस महीने इस कार के एंट्री-लेवल कम्फर्टलाइन MT वैरिएंट (MY2025) पर सबसे ज्यादा 1.04 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। वहीं, इसके हायर-स्पेक हाईलाइन प्लस AT पर 1 लाख रुपए और GT लाइन AT पर 80,000 रुपए की छूट दे रही है।

टाइगुन 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल वैरिएंट GT प्लस क्रोम DSG और GT प्लस स्पोर्ट DSG पर 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज बोनस मिल रहा है। इसकी मौजूदा एक्स-शोरूम कीमतें 11.42 लाख रुपए से 19.19 लाख रुपए के बीच है। कंपनी ने इसके 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया है।

वोक्सवैगन टाइगुन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

टाइगुन जीटी लाइन में 1.0L TSI इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वहीं, टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5L TSI EVO इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में अट्रैक्टिव रेड 'जीटी' लोगो, ब्लैक LED हेडलैंप और रेड ब्रेक कैलिपर्स समेत एक्सटीरियर में कई फीचर्स मिलते हैं।

इसके इंटीरियर की बात करें तो रेड सिलाई के साथ ब्लैक लेदर के सीट कवर और एल्युमिनियम पैडल मिलते हैं। वोक्सवैगन टाइगुन ने ग्लोबल NCAP के अपडेटेड क्रैश टेस्ट में 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है। यह भारत में पहली ऐसी मॉडल बन गई जिसे एडल्ट और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार मिले हैं। भारत में इसका मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और स्कोडा कुशाक से होता है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

