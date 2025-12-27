Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Taigun CSD Price List December 2025
वोक्सवैगन टाइगुन पर मिल रहा ₹2.6 लाख के टैक्स का फायदा, बस इतने में मिल रही ये SUV

वोक्सवैगन टाइगुन पर मिल रहा ₹2.6 लाख के टैक्स का फायदा, बस इतने में मिल रही ये SUV

संक्षेप:

2025 खत्म होने में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी है। इसके साथ ही कारों पर मिलने वाला ऑफर भी खत्म हो जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी से कारों की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। नए GST स्लैब ने इस साल कारों को सस्ता किया है।

Dec 27, 2025 01:29 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
2025 खत्म होने में अब सिर्फ चंद दिन ही बाकी है। इसके साथ ही कारों पर मिलने वाला ऑफर भी खत्म हो जाएगा। साथ ही, 1 जनवरी से कारों की कीमतों में भी इजाफा होने वाला है। नए GST स्लैब ने इस साल कारों को सस्ता किया है। GST कम होने का असर आर्मी कैंटीन पर मिलने वाली कारों पर भी हुआ है। दरअसल, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी CSD पर जवानों से सिर्फ 14% GST ही लिया जाता है। Cars24 के मुताबिक, वोक्सवैगन टाइगुन 1L कम्फर्टलाइन की CSD प्राइस 8.81 लाख रुपए है। जबकि इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11.41 लाख रुपए है। इस तरह इस बेस वैरिएंट पर 2.6 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

वोक्सवैगन टाइगुन की CSD एक्स-शोरूम कीमतें
वैरिएंटCSD प्राइस
टाइगुन 1L कम्फर्टलाइन₹8.81 लाख
टाइगुन 1L GT-लाइन MT₹11.92 लाख
टाइगुन 1L टॉपलाइन MT₹12.47 लाख
टाइगुन 1L GT-लाइन AT₹12.80 लाख
टाइगुन 1.5L GT प्लस MT₹13.31 लाख
टाइगुन 1L टॉपलाइन AT₹13.63 लाख
टाइगुन 1.5L GT प्लस DSG₹15.06 लाख

कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (CSD) रक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एकमात्र सरकारी स्वामित्व वाला उद्यम है। भारत में अहमदाबाद, बागडोगरा, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 34 CSD डिपो हैं। यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा संचालित है। भारतीय आबादी के एक चुनिंदा हिस्से को भोजन, चिकित्सा वस्तुओं, घरेलू आवश्यकताओं और यहां तक ​​कि कारों को अफॉर्डेबल कीमतों के साथ बेचते हैं। CSD से कार खरीदने के लिए एलिजेबल ग्राहकों में सर्विंग और रिटायर्ड सशस्त्र बल कर्मी, सैन्य कर्मियों की विधवाएं और भूतपूर्व सैनिक और डिफेंस सिविलियन शामिल हैं।

ये भी पढ़ें:फैमिली संग घूमने-फिरने के लिए आई ये खास कार, 7 पैसेंजर्स एक साथ कर पाएंगे सफर

टाइगुन जीटी लाइन में 1.0L TSI इंजन है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। वहीं, टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में 1.5L TSI EVO इंजन मिलता है। इसे 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 7-स्पीड डीएसजी ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। टाइगुन जीटी प्लस स्पोर्ट में अट्रैक्टिव रेड 'जीटी' लोगो, ब्लैक LED हेडलैंप और रेड ब्रेक कैलिपर्स समेत एक्सटीरियर में कई फीचर्स मिलते हैं। इसके इंटीरियर की बात करें तो रेड सिलाई के साथ ब्लैक लेदर के सीट कवर और एल्युमिनियम पैडल मिलते हैं।

Narendra Jijhontiya

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
