1 लाख भारतीय घरों तक पहुंच गई ये SUV, 52000 से ज्यादा विदेशियों ने भी खरीदी; ये क्रेटा या विक्टोरिस नहीं
सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, सितंबर 2026 के आखिर तक फॉक्सवैगन इंडिया ने इस मिडसाइज SUV की 99,095 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। इसे 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बाकी 905 यूनिट्स को इसने अक्टूबर के पहले पखवाड़े (15 दिन) में हासिल कर लिया।
फॉक्सवैगन टाइगुन ने भारतीय बाजार में अपना 5 साल का सफर तय कर लिया है। कंपनी ने इसे सितंबर 2021 में लॉन्च किया था। इतना ही नहीं, इस सफर के दौरान इस SUV ने 1 लाख यूनिट की बिक्री का आंकड़ा भी पार कर लिया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के अनुसार, सितंबर 2026 के आखिर तक फॉक्सवैगन इंडिया ने इस मिडसाइज SUV की 99,095 यूनिट्स की होलसेल बिक्री दर्ज की। इसे 1 लाख के आंकड़े तक पहुंचने के लिए बाकी 905 यूनिट्स को इसने अक्टूबर के पहले पखवाड़े (15 दिन) में हासिल कर लिया। कंपनी ने सितंबर तक टाइगुन की 52,751 यूनिट एक्सपोर्ट भी कीं।
|फॉक्सवैगन टाइगुन की भारत में सेल
|फेसियल
|यूनिट
|चेंज %
|FY2022
|16,889
|-
|FY2023
|21,736
|28.69
|FY2024
|20,485
|-5.75
|FY2025
|19,910
|-2.8
|FY2026
|12,912
|-35.14
|FY2027
|7,163
|3.94
|टोटल
|99,095
|-
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MG Hector
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Hyundai Bayon
₹ 10 - 18.15 लाख
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₹ 10.49 - 18.59 लाख
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₹ 10.49 - 19.69 लाख
FY2023 में 21,736 यूनिट की बिक्री के साथ टाइगुन का अब तक का सबसे अच्छा फाइनेंशियल ईयर था, जब फॉक्सवैगन भारत की 41,326 यूनिट की पैसेंजर व्हीकल सेल्स में इसका 53% हिस्सा था। हालांकि, तब से इसकी डिमांड कम हो गई है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में संख्या साल-दर-साल 6% गिरकर 20,485 यूनिट हो गई और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3% सालाना गिरकर 19,910 यूनिट हो गई।
फाइनेंशियल ईयर 2026 में टाइगुन की बिक्री सबसे कम 12,912 यूनिट की रही, जो सालाना 35% की गिरावट है। FY26 में यह वर्टूस सेडान की 22,959 यूनिट के बाद फॉक्सवैगन भारत के लिए दूसरा सबसे अधिक बिकने वाला मॉडल था और टिगुआन की 1,126 यूनिट और टेरॉन की 238 यूनिट से आगे था। इस सेगमेंट में हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस और मारुति विक्टोरिस जैसी मिडसाइज SUVs की तुलना में टाइगुन काफी नीचे है।
इसके बाद भी फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले 6 महीनों में टाइगुन ने 7,163 यूनिट के साथ 4% की सालाना वृद्धि दर्ज की है। बता दें कि अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच इसकी 6,891 यूनिट बिकी थीं। इस तेजी का क्रेडिट अप्रैल के मिड में फेसलिफ्टेड मॉडल के लॉन्च को दिया जा सकता है। इस अपडेट के बाद इस SUV को छोटे स्टाइलिंग अपडेट, ज्यादा फीचर्स और एक नया ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिला था।
|फॉक्सवैगन टाइगुन का एक्सपोर्ट
|फेसियल
|यूनिट
|चेंज %
|FY2022
|2,851
|-
|FY2023
|7,958
|179
|FY2024
|12,621
|58.59
|FY2025
|14,903
|18.08
|FY2026
|10,897
|-26.88
|FY2027
|3,521
|-54.39
|टोटल
|52,751
|-
टाइगुन, फॉक्सवैगन की पहली मिड साइज की SUV थी जिसे स्ट्रैटजिक इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट के तहत MQB A0 IN प्लेटफॉर्म पर डेवलप किया गया था। यह स्कोडा कुशाक की सिबलिंग है, जिसकी जून 2021 में लॉन्च के बाद से 1,04,863 यूनिट बिक चुकी हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें