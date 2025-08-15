volkswagen taigun and virtus ganesh chaturthi offer benefits of rs 2-10 lakh गणेश चतुर्थी स्पेशल: एक झटके में ₹2.10 लाख तक सस्ती हुई ये दो धांसू कार; ऑफर लिमिटेड टाइम तक वैलिड, Auto Hindi News - Hindustan
गणेश चतुर्थी स्पेशल: एक झटके में ₹2.10 लाख तक सस्ती हुई ये दो धांसू कार; ऑफर लिमिटेड टाइम तक वैलिड

गणेश चतुर्थी के मौके पर फॉक्सवैगन इंडिया ने कार खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर 2.10 लाख रुपये तक और सेडान वर्टस पर 1.75 लाख रुपये तक बेनिफिट्स का ऐलान किया है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:27 PM
अगले कुछ दिनों में नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। दरअसल, गणेश चतुर्थी के मौके पर फॉक्सवैगन इंडिया ने कार खरीदारों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने अपनी पॉपुलर एसयूवी टाइगुन पर 2.10 लाख रुपये तक और सेडान वर्टस पर 1.75 लाख रुपये तक बेनिफिट्स का ऐलान किया है। बता दें कि ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है। कंपनी का कहना है कि इस फेस्टिव सीजन पर ग्राहकों को बेहतरीन डील देने के लिए ये ऑफर लॉन्च किया गया है। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

फॉक्सवैगन टाइगुन

फॉक्सवैगन टाइगुन में पावरट्रेन के तौर पर 1.0-लीटर TSI और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। बता दें कि 1.0-लीटर इंजन 115bhp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है। जबकि 1.5-लीटर इंजन 150bhp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। केबिन की बात करें तो इसमें डिजिटल कॉकपिट, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल और 6 एयरबैग जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

फॉक्सवैगन वर्टस

फॉक्सवैगन वर्टस में भी यही 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है। परफॉर्मेंस के मामले में यह सेडान स्मूद ड्राइव और हाईवे पर बेहतरीन स्टेबिलिटी के लिए जानी जाती है। इसके फीचर्स में 10-इंच टचस्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक हेडलैम्प्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, क्रूज़ कंट्रोल और 6-एयरबैग शामिल हैं। इसके अलावा, 1.5 TSI इंजन में एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी भी दी गई है जो जरूरत पड़ने पर 4 सिलेंडरों में से 2 को बंद कर देती है जिससे फ्यूल एफिशिएंसी बेहतर होती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

