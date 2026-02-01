बेस या मिडिल नहीं, इन दोनों कारों के टॉप वैरिएंट पर फिदा हो रहे ग्राहक; हर महीने जमकर हो रही बिक्री

संक्षेप: फॉक्सवैगन को अपनी टाइगुन और वर्टूस के टॉप-स्पेक वर्जन की ज्यादा डिमांड दिख रही है। दरअसल, ऑटोमेकर ने बताया है कि उसकी कुल बिक्री का 60% GT, GT प्लस और GT स्पोर्ट प्लस वैरिएंट से आता है। इसके अलावा, यह डिमांड दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमैटिक पावरट्रेन के पक्ष में बंटी हुई है।

फॉक्सवैगन को अपनी टाइगुन और वर्टूस के टॉप-स्पेक वर्जन की ज्यादा डिमांड दिख रही है। दरअसल, ऑटोमेकर ने बताया है कि उसकी कुल बिक्री का 60% GT, GT प्लस और GT स्पोर्ट प्लस वैरिएंट से आता है। इसके अलावा, यह डिमांड दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमैटिक पावरट्रेन के पक्ष में बंटी हुई है। कंपनी दोनों गाड़ियों के लिए दोनों इंजन ऑप्शन में GT ट्रिम देता है, जबकि GT प्लस/GT पलस क्रोम और GT स्पोर्ट प्लस सिर्फ 1.5-लीटर इंजन के साथ मिलते हैं जो 7-स्पीड DSG से जुड़ा होता है। यह इंजन 148bhp और 250Nm पावर देता है।

दोनों कारों को इस साल के आखिर में मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलेगा, जैसा कि ऑटोमेकर ने फॉक्सवैगन टायरॉन R-Line के लॉन्च के दौरान बताया था। उम्मीद है कि अपडेट स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में दिखाए गए अपडेट जैसे ही होंगे। इसमें डिजाइन के साथ-साथ फीचर अपग्रेड भी शामिल होंगे। टायरॉन, टाइगुन और वर्टूस के साथ 2026 के आखिर तक तीन और गाड़ियां जुड़ेंगी और आप उन्हें एक अलग स्टोरी में देख सकते हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि वह अपने इंडिया 2.0 मॉडल के लिए ADAS पर काम कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने की टाइमलाइन नहीं बताई।