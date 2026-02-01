Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Seeing Higher Demand for Top-spec Virtus and Taigun
बेस या मिडिल नहीं, इन दोनों कारों के टॉप वैरिएंट पर फिदा हो रहे ग्राहक; हर महीने जमकर हो रही बिक्री

बेस या मिडिल नहीं, इन दोनों कारों के टॉप वैरिएंट पर फिदा हो रहे ग्राहक; हर महीने जमकर हो रही बिक्री

संक्षेप:

फॉक्सवैगन को अपनी टाइगुन और वर्टूस के टॉप-स्पेक वर्जन की ज्यादा डिमांड दिख रही है। दरअसल, ऑटोमेकर ने बताया है कि उसकी कुल बिक्री का 60% GT, GT प्लस और GT स्पोर्ट प्लस वैरिएंट से आता है। इसके अलावा, यह डिमांड दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमैटिक पावरट्रेन के पक्ष में बंटी हुई है।

Feb 01, 2026 08:46 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

फॉक्सवैगन को अपनी टाइगुन और वर्टूस के टॉप-स्पेक वर्जन की ज्यादा डिमांड दिख रही है। दरअसल, ऑटोमेकर ने बताया है कि उसकी कुल बिक्री का 60% GT, GT प्लस और GT स्पोर्ट प्लस वैरिएंट से आता है। इसके अलावा, यह डिमांड दोनों इंजन ऑप्शन में ऑटोमैटिक पावरट्रेन के पक्ष में बंटी हुई है। कंपनी दोनों गाड़ियों के लिए दोनों इंजन ऑप्शन में GT ट्रिम देता है, जबकि GT प्लस/GT पलस क्रोम और GT स्पोर्ट प्लस सिर्फ 1.5-लीटर इंजन के साथ मिलते हैं जो 7-स्पीड DSG से जुड़ा होता है। यह इंजन 148bhp और 250Nm पावर देता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 1.04 करोड़
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं

दोनों कारों को इस साल के आखिर में मिड-लाइफ फेसलिफ्ट मिलेगा, जैसा कि ऑटोमेकर ने फॉक्सवैगन टायरॉन R-Line के लॉन्च के दौरान बताया था। उम्मीद है कि अपडेट स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट में दिखाए गए अपडेट जैसे ही होंगे। इसमें डिजाइन के साथ-साथ फीचर अपग्रेड भी शामिल होंगे। टायरॉन, टाइगुन और वर्टूस के साथ 2026 के आखिर तक तीन और गाड़ियां जुड़ेंगी और आप उन्हें एक अलग स्टोरी में देख सकते हैं। कंपनी ने यह भी बताया कि वह अपने इंडिया 2.0 मॉडल के लिए ADAS पर काम कर रहा है, लेकिन इसे लागू करने की टाइमलाइन नहीं बताई।

ये भी पढ़ें:1200Km की रेंज देने वाली मारुति कार, भारत में धड़ल्ले से बिक रही

वर्टूस का मैनुअल वैरिएंट बंद
वोक्सवैगन वर्टूस के 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन हमेशा के लिए बंद कर दिया है। इसमें 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलेगा। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।