धड़ाम हुई इस कार कंपनी की बिक्री, टॉप-10 से हुई बाहर; फिसलकर नंबर-11 पर पहुंची
संक्षेप: फॉक्सवैगन (Volkswagen) कार कंपनी की बिक्री में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले महीने ये कार कंपनी टॉप-10 से बाहर हो गई। ये टॉप-10 से बाहर निकलरफिसलकर नंबर-11 पर पहुंच गई
सितंबर 2025 में फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) की कुल बिक्री 2,780 यूनिट्स रही, जो पिछले साल सितंबर (3,394 यूनिट्स) की तुलना में 18% कम है। हालांकि, अगस्त के मुकाबले इसमें 2% की मामूली बढ़त देखी गई। फॉक्सवैगन OEM रैंकिंग में नंबर-11 पर फिसल गया और उसकी बाजार हिस्सेदारी घटकर 0.7% हो गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
टाइगुन और वर्टस का प्रदर्शन
फॉक्सवैगन वर्टस (Virtus) सेडान ने VW की बिक्री का नेतृत्व किया और इसने 1,648 यूनिट की बिक्री हासिल की है। यह मॉडल साल-दर-साल और महीने-दर-महीने गिरावट के बावजूद टॉप पर रहा है।
टाइगुन (Taigun) की 1,114 यूनिट सेल
टाइगुन (Taigun) की 1,114 यूनिट्स बिकीं, जिसमें सालाना 31% की गिरावट हुई, लेकिन MoM 11% का सुधार देखा गया। कंपनी ने GST 2.0 संशोधन के बाद कीमतों में कटौती की थी, जिसमें Golf GTI और Tiguan R-Line जैसे आयातित मॉडल भी शामिल थे, लेकिन इसके बावजूद मांग सुस्त रही।
Q3 2025 का तिमाही प्रदर्शन
फॉक्सवैगन ने Q3 2025 बिक्री में 16.06% की गिरावट दर्ज की है। इसके साथ कंपनी की बिक्री 8,711 यूनिट्स पर रही। इसमें वर्टस (Virtus) ने (58.76% योगदान के साथ) यहां भी टॉप किया, लेकिन टाइगुन (Taigun) में 28.34% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
