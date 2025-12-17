4 कार वाली इस कंपनी ने मारी बाजी, अपना एक साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा; इस मॉडल ने 66% मार्केट कब्जा किया

संक्षेप: वोक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 4 मॉडल बेच रही है। इसमें SUV और सेडान शामिल हैं। कंपनी के मॉडल की लिस्ट में वर्टूस, टाइगुन, टिगुआन और गोल्फ शामिल हैं। कंपनी को नवंबर 2025 में सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ मिली।

वोक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 4 मॉडल बेच रही है। इसमें SUV और सेडान शामिल हैं। कंपनी के मॉडल की लिस्ट में वर्टूस, टाइगुन, टिगुआन और गोल्फ शामिल हैं। कंपनी को नवंबर 2025 में सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। जबकि, मंथली आधार पर कंपनी को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप भी वोक्सवैगन का कोई मॉडल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके किस मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है, इस पर एक नजर डाल लेना चाहिए।

वोक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (YoY) नं मॉडल नवंबर 2025 नवंबर 2024 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 वर्टूस 2,225 1,457 768 52.71 66.58 2 टाइगुन 1,077 1,497 -420 -28.06 32.23 3 टिगुआन 38 79 -41 -51.9 1.14 4 गोल्फ 2 0 2 - 0.06 टोटल 3,342 3,033 309 10.19 100

वोक्सवैगन की ईयरली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो वर्टूस की नवंबर 2025 में 2,225 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 1,457 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 768 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 52.71% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 66.58% का रहा। टाइगुन की नवंबर 2025 में 1,077 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 1,497 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 420 यूनिट कम बिकी और इसे 28.06% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 32.23% का रहा।

टिगुआन की नवंबर 2025 में 38 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 79 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 41 यूनिट कम बिकी और इसे 51.9% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.14% का रहा। गोल्फ की नवंबर 2025 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 0 2 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 0.06% का रहा। इस तरह नवंबर 2025 में कंपनी ने कुल 3,342 यूनिट बेचीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 3,033 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 309 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 10.19% की ग्रोथ मिली।

वोक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (MoM) नं मॉडल नवंबर 2025 अक्टूबर 2025 अंतर ग्रोथ % MoM शेयर % 1 वर्टूस 2,225 2,453 -228 -9.29 60.6 2 टाइगुन 1,077 1,560 -483 -30.96 38.54 3 टिगुआन 38 33 5 15.15 0.82 4 गोल्फ 2 2 0 0 0.05 टोटल 3,342 4,048 -706 -17.44 100

वोक्सवैगन की मंथली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो वर्टूस की नवंबर 2025 में 2,225 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 228 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.29% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 60.6% रहा। टाइगुन की नवंबर 2025 में 1,077 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,560 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 483 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.96% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 38.54% रहा।