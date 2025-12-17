Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen Sales Breakup November 2025
4 कार वाली इस कंपनी ने मारी बाजी, अपना एक साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा; इस मॉडल ने 66% मार्केट कब्जा किया

4 कार वाली इस कंपनी ने मारी बाजी, अपना एक साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा; इस मॉडल ने 66% मार्केट कब्जा किया

संक्षेप:

वोक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 4 मॉडल बेच रही है। इसमें SUV और सेडान शामिल हैं। कंपनी के मॉडल की लिस्ट में वर्टूस, टाइगुन, टिगुआन और गोल्फ शामिल हैं। कंपनी को नवंबर 2025 में सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ मिली।

Dec 17, 2025 10:53 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वोक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में सिर्फ 4 मॉडल बेच रही है। इसमें SUV और सेडान शामिल हैं। कंपनी के मॉडल की लिस्ट में वर्टूस, टाइगुन, टिगुआन और गोल्फ शामिल हैं। कंपनी को नवंबर 2025 में सालाना आधार पर शानदार ग्रोथ मिली। जबकि, मंथली आधार पर कंपनी को डिग्रोथ का सामना करना पड़ा। ऐसे में आप भी वोक्सवैगन का कोई मॉडल खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको एक बार इसके किस मॉडल की डिमांड सबसे ज्यादा है, इस पर एक नजर डाल लेना चाहिए।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Hornet 2.0
Honda Hornet 2.0
₹ 1.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda CB350
Honda CB350
₹ 1.97 - 2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tunwal Storm ZX Advance 1
Tunwal Storm ZX Advance 1
₹ 1.15 लाख
अभी ऑफर पाएं
Hyundai i20 N Line
Hyundai i20 N Line
₹ 9.99 - 12.56 लाख
अभी ऑफर पाएं
Oben Rorr EZ Sigma
Oben Rorr EZ Sigma
₹ 1.27 - 1.37 लाख
अभी ऑफर पाएं
वोक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (YoY)
नंमॉडलनवंबर 2025नवंबर 2024अंतरग्रोथ % YoYशेयर %
1वर्टूस2,2251,45776852.7166.58
2टाइगुन1,0771,497-420-28.0632.23
3टिगुआन3879-41-51.91.14
4गोल्फ202-0.06
टोटल3,3423,03330910.19100

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Volkswagen Virtus

Volkswagen Virtus

₹ 11.16 - 18.73 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Volkswagen Taigun

Volkswagen Taigun

₹ 11.8 - 19.83 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW X1

BMW X1

₹ 50.8 - 53.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW Z4

BMW Z4

₹ 92.9 - 97.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW 7 Series

BMW 7 Series

₹ 1.84 - 1.87 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 20.89 - 25.49 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

वोक्सवैगन की ईयरली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो वर्टूस की नवंबर 2025 में 2,225 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 1,457 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 768 यूनिट ज्यादा बिकी और इसे 52.71% की ईयरली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 66.58% का रहा। टाइगुन की नवंबर 2025 में 1,077 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 1,497 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 420 यूनिट कम बिकी और इसे 28.06% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 32.23% का रहा।

ये भी पढ़ें:सेडान लवर्स कर लें कुछ महीने का इंतजार! 2026 में आएगा ये पॉपुलर मॉडल; अंदर-बाहर

टिगुआन की नवंबर 2025 में 38 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 79 यूनिट बिकीं। यानी इसकी 41 यूनिट कम बिकी और इसे 51.9% की ईयरली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.14% का रहा। गोल्फ की नवंबर 2025 में 2 यूनिट बिकीं। जबकि नंवबर 2024 में इसकी 0 2 यूनिट बिकीं। इसका मार्केट शेयर 0.06% का रहा। इस तरह नवंबर 2025 में कंपनी ने कुल 3,342 यूनिट बेचीं। जबकि नवंबर 2024 में इसकी 3,033 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 309 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे सालाना आधार पर 10.19% की ग्रोथ मिली।

वोक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप नवंबर 2025 (MoM)
नंमॉडलनवंबर 2025अक्टूबर 2025अंतरग्रोथ % MoMशेयर %
1वर्टूस2,2252,453-228-9.2960.6
2टाइगुन1,0771,560-483-30.9638.54
3टिगुआन3833515.150.82
4गोल्फ22000.05
टोटल3,3424,048-706-17.44100

वोक्सवैगन की मंथली मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो वर्टूस की नवंबर 2025 में 2,225 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2,453 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 228 यूनिट कम बिकीं और इसे 9.29% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 60.6% रहा। टाइगुन की नवंबर 2025 में 1,077 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 1,560 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 483 यूनिट कम बिकीं और इसे 30.96% की मंथली डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 38.54% रहा।

ये भी पढ़ें:इन 2 नए इलेक्ट्रिक मॉडल से चीनी कंपनी करेगी बड़ा धमाका, भारत में बेच रही 4 ई-कार

टिगुआन की नवंबर 2025 में 38 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 33 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 5 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे 15.15% की मंथली ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.82% रहा। गोल्फ की नवंबर 2025 में 2 यूनिट बिकीं। वहीं, अक्टूबर 2025 में इसकी 2 यूनिट बिकी थीं। वहीं इसका मार्केट शेयर 0.05% रहा। इस तरह कंपनी ने नवंबर 2025 में कुल 3,342 यूनिट बेचीं। जबकि अक्टूबर 2025 में इसकी 4,048 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 706 यूनिट कम बिकीं और इसे 17.44% की मंथली डिग्रोथ मिली।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।