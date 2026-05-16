इस कंपनी की कारों को चुपके से 2828 लोगों ने खरीद डाला; ये रेनो, निसान या स्कोडा नहीं

कंपनी की बिक्री काफी लिमिटेड नंबर्स के साथ ही रहती है। बीते महीने कंपनी ने कुल 2,828 गाड़ियां बेचीं। जबकि, अप्रैल 2025 में कंपनी ने 2,851 यूनिट बेची थीं। यानी उसकी 23 यूनिट कम बिकीं। कंपनी के लिए हर बार की तरह टाइगुन SUV सबसे ज्यादा बिकीं।

फॉक्सवैगन इंडिया की अप्रैल 2026 सेल्स ब्रेकअप का डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडल बेच रही है। इसमें सेडान और SUVs शामिल है। हालांकि, कंपनी की बिक्री काफी लिमिटेड नंबर्स के साथ ही रहती है। बीते महीने कंपनी ने कुल 2,828 गाड़ियां बेचीं। जबकि, अप्रैल 2025 में कंपनी ने 2,851 यूनिट बेची थीं। यानी उसकी 23 यूनिट कम बिकीं। कंपनी के लिए हर बार की तरह टाइगुन SUV सबसे ज्यादा बिकीं। इस कार के पास कंपनी का 54% से ज्यादा मार्केट शेयर रहा। चलिए अब कंपनी के सेल्स ब्रेकअप को देखते हैं।

फॉक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप अप्रैल 2026 नं मॉडल अप्रैल 26 अप्रैल 25 अंतर ग्रोथ % YoY शेयर % 1 टाइगुन 1,543 1,155 388 33.59 54.56 2 वर्टूस 1,162 1,605 -443 -27.6 41.09 3 टायरॉन 87 0 87 - 3.08 4 टिगुआन 34 91 -57 -62.64 1.2 5 गोल्फ 2 0 2 - 0.07 टोटल 2,828 2,851 -23 -0.81 100

फॉक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स ब्रेकअप की बात करें तो टाइगुन की अप्रैल 2026 में 1,543 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,155 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 388 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 33.59% की ग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 54.56% रहा। वर्टूस की अप्रैल 2026 में 1,162 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 1,605 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 443 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 27.6% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 41.09% रहा।

टायरॉन की अप्रैल 2026 में 87 यूनिट बिकीं। वहीं, इसका मार्केट शेयर 3.08% रहा। टिगुआन की अप्रैल 2026 में 34 यूनिट बिकीं। जबकि, अप्रैल 2025 में इसकी 91 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 57 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 62.64% की डिग्रोथ मिली। वहीं, इसका मार्केट शेयर 1.2% रहा। गोल्फ की अप्रैल 2026 में 2 यूनिट बिकीं। वहीं, इसका मार्केट शेयर 0.07% रहा। इस तरह कंपनी ने कुल 2,828 गाड़ियां बेचीं। जबकि, अप्रैल 2025 में 2,851 यूनिट बेची थीं। यानी कंपनी ने 23 यूनिट कम बेचीं।

अपडेटेडे टाइगुन हुई लॉन्च

अपडेटेट टाइगुन में कोई बहुत बड़े बदलाव की जगह छोटे-मोटे सुधार ही किए गए हैं। अपडेटेड टाइगुन में अब बाहर के कुछ नए एलिमेंट्स दिए गए हैं, जिनमें एक लाइट वाला लोगो और लाइट बार, ज्यादा बेहतर इंटीरियर जिसमें एक बड़ा डिजिटल कॉकपिट और हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड सीटें और एक पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स शामिल हैं। इसमें 1.0 TSI रेंज में 8-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जुड़ने से शहरी इलाकों में रोजाना गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बेहतर हो सकता है। हालांकि, टाइगुन की मुख्य खासियत यानी इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स और दमदार टर्बो-पेट्रोल इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है।