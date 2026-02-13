एक साल पहले जिस कार की 1 यूनिट बिकी, अब उसे 3300% की ग्रोथ मिली; फिर भी कंपनी का हालत खराब!

फॉक्सवैगन इंडिया की जनवरी 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडस बेच रही है। इसमें सेडान और SUVs शामिल हैं। हाल ही में उसकी लिस्ट में नई टायरॉन शामिल हुई है। हालांकि, कंपनी की सेल्स काफी सीमित बनी हुई है।

फॉक्सवैगन इंडिया की जनवरी 2026 सेल्स का ब्रेकअप डेटा सामने आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 5 मॉडस बेच रही है। इसमें सेडान और SUVs शामिल हैं। हाल ही में उसकी लिस्ट में नई टायरॉन शामिल हुई है। हालांकि, कंपनी की सेल्स काफी सीमित बनी हुई है। दरअसल, पिछले महीने कंपनी ने कुल 2710 कार बेंची। जबकि, जनवरी 2025 में उसने 3344 यूनिट बेची थीं। यानी उसे 19% की सालाना डिग्रोथ मिली। इतना ही नहीं, पिछले महीने के मुकाबले ये कंपनी की सबसे कमजोर बिक्री भी है। चलिए अब इसकी मॉडल वाइज सेल्स को देखते हैं।

फॉक्सवैगन मॉडल वाइज सेल्स जनवरी 2026 मॉडल जनवरी 2026 जनवरी 2025 अंतर % वर्टूस 1,881 1,795 5% ताइगुन 790 1,548 -48% टिगुआन 34 1 3300% टायरॉन 5 NA – गोल्फ 0 NA – टोटल 2710 3344 -19%

फॉक्सवैगन की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो वर्टूस की जनवरी 2026 में 1,881 यूनिट बिकीं। जबकि, जनवरी 2025 में इसकी 1,795 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की सालाना ग्रोथ मिली। ताइगुन की जनवरी 2026 में 790 यूनिट बिकीं। जबकि, जनवरी 2025 में इसकी 1,548 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 48% की सालाना डिग्रोथ मिली। टिगुआन की जनवरी 2026 में 34 यूनिट बिकीं। जबकि, जनवरी 2025 में इसकी 1 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3300% की सालाना ग्रोथ मिली। टायरॉन की जनवरी 2026 में 5 यूनिट बिकीं। गोल्फ का जनवरी 2026 में खाता नहीं खुला।

फॉक्सवैगन इस साल 5 नई कार लॉन्च करेगी 1. फ्लैगशिप SUV: फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन

इसकी शुरुआत फॉक्सवैगन टैरॉन R-लाइन से हो चुकी है। भारत में इसे पेश किया जा चुका है। फॉक्सवैगन की फ्लैगशिप ICE SUV के तौर पर, टैरॉन R-लाइन को CKD रूट से लाया जाएगा। यह टिगुआन ऑलस्पेस की जगह लेगी और लाइनअप में टिगुआन से ऊपर होगी, जो स्कोडा कोडिएक और जीप मेरिडियन जैसी गाड़ियों को टक्कर देगी। इसमें प्रीमियम इंटीरियर, स्पोर्टी R-लाइन स्टाइलिंग और एक पावरफुल 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।

2. वर्टूस को फेसलिफ्ट मॉडल मिलेगा

कंपनी द्वारा शेयर की गई ढकी हुई पांच गाड़ियों में से दो फॉक्सवैगन के कोर वॉल्यूम मॉडल्स के फेसलिफ्ट होने की उम्मीद है। फॉक्सवैगन वर्टूस फेसलिफ्ट में रिफ्रेश्ड स्टाइलिंग, नए फीचर्स मिलने की संभावना है, जिससे यह सेडान हुंडई वरना और अपडेटेड स्कोडा स्लाविया जैसे नए कॉम्पटीटर के मुकाबले में बनी रहेगी। इन दोनों को भी आने वाले हफ्तों में अपडेट मिलने वाला है।

3. टाइगुन को फेसलिफ्ट मॉडल मिलेगा

इसके साथ ही फॉक्सवैगन टाइगुन का फेसलिफ्ट मॉडल भी आएगा। मिडसाइज SUV सेगमेंट में हाल ही में सिएरा, सेल्टोस, कुशाक, डस्टर और टेक्टन के आने या घोषणा के बाद मुकाबला और बढ़ गया है। टाइगुन अपडेट में पैनोरमिक सनरूफ, बेहतर इंटीरियर जैसे फीचर्स जोड़े जाने की उम्मीद है। जिससे मौजूदा मॉडल की कुछ कमियों को दूर किया जा सके।

4. फॉक्सवैगन की पहली मेनस्ट्रीम EV: ID.4

टीजर का एक और मुख्य आकर्षण फॉक्सवैगन ID.4 होने की उम्मीद है। यह भारतीय बाजार के लिए फॉक्सवैगन की पहली गंभीर इलेक्ट्रिक SUV होगी, जिसे CBU रूट से पेश किए जाने की संभावना है। लग्जरी EVs से नीचे लेकिन मास-मार्केट इलेक्ट्रिक SUVs से ऊपर पोजीशन वाली ID.4, VW की EV स्ट्रैटजी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भारत में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ अपनी आने के संकेत देती है।