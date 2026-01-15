वोक्सवैगन की नई SUV की पहली फोटो आई सामने, फीचर्स का भी हुआ खुलासा; कोडिएक, ग्लॉस्टर से मुकाबला

संक्षेप: वोक्सवैगन ने ऑफिशियली तौर पर इंडिया-स्पेक टैरोन R-लाइन को पेश किया है, जो जर्मन ब्रांड की प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में वापसी को दिखाता है। भारत के लिए वोक्सवैगन की फ्लैगशिप SUV बनने वाली टैरोन R-लाइन CKD मॉडल के रूप में आएगी।

Jan 15, 2026 08:59 am IST

वोक्सवैगन ने ऑफिशियली तौर पर इंडिया-स्पेक टैरोन R-लाइन को पेश किया है, जो जर्मन ब्रांड की प्रीमियम थ्री-रो SUV सेगमेंट में वापसी को दिखाता है। भारत के लिए वोक्सवैगन की फ्लैगशिप SUV बनने वाली टैरोन R-लाइन CKD मॉडल के रूप में आएगी। इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 45 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। इसका लॉन्च अगले कुछ महीनों में होने की उम्मीद है। वोक्सवैगन के MQB EVO आर्किटेक्चर पर तैयार, टैरोन R-लाइन टिगुआन से ऊपर है। इसका आकार काफी बड़ा है।

इसका 2,789mm का व्हीलबेस, जो टिगुआन से 109mm लंबा है, एक प्रॉपर 7-सीटर लेआउट देता है, जबकि इसकी कुल लंबाई 4,770mm इसे सेगमेंट की सबसे बड़ी SUVs में से एक बनाती है। देखने में टैरोन R-लाइन में R-लाइन-स्पेसिफिक बंपर, इल्यूमिनेटेड LED लाइट सिग्नेचर और 19-इंच कोवेंट्री एलॉय व्हील्स के साथ एक मजबूत, एथलेटिक लुक है। मॉडल की सेफ्टी भी काफी अच्छी है। इसे 5-स्टार यूरो NCAP रेटिंग मिली है। हाल ही में इसे यूरोप में बेस्ट फैमिली कार के लिए गोल्डन स्टीयरिंग व्हील 2025 अवार्ड मिला है।

वोक्सवैगन ने केबिन कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी पर काफी ध्यान दिया है। इंटीरियर का मुख्य अट्रैक्शन 15-इंच का फ्लोटिंग टचस्क्रीन है, जो ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ गाड़ी के अधिकांश फंक्शन इंटीग्रेटेड हैं। 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और 30-कलर एम्बिएंट लाइटिंग प्रीमियम फील को और बढ़ाती है।

आगे की सीटों में वोक्सवैगन का ergoActive Plus सेटअप है जिसमें वेरेना लेदर, एक्टिव वेंटिलेशन और 10-पॉइंट प्रेशर मसाज फंक्शन है, यह टिगुआन R-लाइन के सीट-हीटिंग सिस्टम से एक बड़ा अपग्रेड है, जो इसे भारतीय परिस्थितियों के लिए बेहतर बनाता है। तीसरी रो को फोल्ड करने पर टैरोन में 850 लीटर तक का लगेज स्पेस मिलता है, जो इसकी प्रैक्टिकैलिटी को मजबूत बनाता है।