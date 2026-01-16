Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़Volkswagen reported 4,256 unit sales in Dec 2025, check all details
अकेले इस कार के भरोसे चल रही ये कंपनी, इसने अपने दम पर हथिया ली 56% मार्केट; 31 दिन में 4,256 यूनिट सेल

अकेले इस कार के भरोसे चल रही ये कंपनी, इसने अपने दम पर हथिया ली 56% मार्केट; 31 दिन में 4,256 यूनिट सेल

संक्षेप:

दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन इंडिया की कुल बिक्री 4,256 यूनिट रही। यह आंकड़ा पिछले साल दिसंबर 2024 की 4,787 यूनिट बिक्री के मुकाबले करीब 11% की सालाना (YoY) गिरावट को दर्शाता है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 16, 2026 12:41 am ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) की कुल बिक्री 4,256 यूनिट रही। यह आंकड़ा पिछले साल दिसंबर 2024 की 4,787 यूनिट बिक्री के मुकाबले करीब 11% की सालाना (YoY) गिरावट को दर्शाता है। हालांकि, कुल बिक्री में कमी देखने को मिली, लेकिन कुछ मॉडल्स के प्रदर्शन ने यह संकेत जरूर दिए कि ब्रांड धीरे-धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

वर्टस बनी फॉक्सवैगन की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार

फॉक्सवैगन (Volkswagen) की मिड-साइज सेडान वर्टस () दिसंबर 2025 में ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। इस कार की 2,378 यूनिट बिकीं, जो कि सालाना आधार पर 5.4% की बढ़त और महीने-दर-महीने (MoM) 6.9% की ग्रोथ को दिखाती हैं। कुल मिलाकर वर्टस (Virtus) अकेले ही फॉक्सवैगन (Volkswagen) की लगभग 56% मासिक बिक्री का योगदान दे रही है, जो सेडान सेगमेंट में इसकी मजबूत पकड़ को दर्शाता है।

टाइगुन (Taigun) की YoY बिक्री गिरी


फॉक्सवैगन (Volkswagen) की कॉम्पैक्ट SUV टाइगुन (Taigun) ने दिसंबर 2025 में 1,778 यूनिट की बिक्री दर्ज की। सालाना तुलना में इसमें 24% की गिरावट आई है, लेकिन अच्छी खबर यह रही कि नवंबर 2025 की तुलना में बिक्री में 65% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज हुई। इससे साफ संकेत मिलता है कि साल के आखिर में शोरूम फुटफॉल और ग्राहक दिलचस्पी बढ़ी है।

टिगुआन की सीमित बिक्री

फ्लैगशिप SUV फॉक्सवैगन टिगुआन (Volkswagen Tiguan) की दिसंबर 2025 में सिर्फ 100 यूनिट की बिक्री हुई। YoY आधार पर इसमें 49% की गिरावट देखने को मिली, लेकिन नवंबर 2025 के मुकाबले बिक्री 163% बढ़ी, जब केवल 38 यूनिट बिकी थीं। यह सुधार मुख्य रूप से नई इन्वेंट्री की डिलीवरी के कारण माना जा रहा है।

गोल्फ की बिक्री जीरो, टेरोन R लाइन पर टिकी उम्मीदें

दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन गोल्फ (Volkswagen Golf) की कोई बिक्री नहीं हुई। वहीं कंपनी अब इस तिमाही में अपनी नई टेरोन आर लाइन (Tayron R Line) फ्लैगशिप SUV को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिससे 2026 में ब्रांड को नई ऊर्जा मिलने की उम्मीद की जा रही है।

स्कोडा फॉक्सवैगन की संयुक्त बिक्री

स्कोडा ऑटो फॉक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Skoda Auto Volkswagen India Pvt Ltd -SAVWIPL) ने दिसंबर 2025 में कुल मिलाकर 9,823 यूनिट की संयुक्त बिक्री दर्ज की। सालाना आधार पर यह आंकड़ा थोड़ा कम रहा, लेकिन महीने-दर-महीने प्रदर्शन सकारात्मक रहा और नवंबर 2025 की 8,833 यूनिट बिक्री से बेहतर साबित हुआ।

स्कोडा (Skoda) की तरफ से कायलाक (Kylaq) और फॉक्सवैगन (Volkswagen) की तरफ से वर्टस (Virtus) की मजबूत डिमांड के चलते दोनों ब्रांड धीरे-धीरे स्थिरता की ओर बढ़ते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में नए लॉन्च और 2026 की रणनीति इस जॉइंट वेंचर के लिए अहम भूमिका निभा सकती है।

भले ही दिसंबर 2025 में फॉक्सवैगन (Volkswagen) की कुल बिक्री में गिरावट आई हो, लेकिन वर्टस (Virtus) और टाइगुन (Taigun) जैसे मॉडल्स की MoM ग्रोथ यह दिखाती है कि ब्रांड के लिए रिकवरी की गुंजाइश बनी हुई है। अब सबकी नजर 2026 में होने वाले नए लॉन्च और अपडेट्स पर टिकी है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
