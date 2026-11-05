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फॉक्सवैगन फैन्स के लिए खुशखबरी, कंपनी ने रिलीज किया Virtus फेसलिफ्ट का टीजर, जल्द हो सकती है लॉन्च

By Kumar Prashant Singh
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फॉक्सवैगन ने वर्टस फेसलिफ्ट का टीजर रिलीज कर दिया है। इससे कार के एक्सटीरियर डिजाइन की झलक सामने आई है। नए मॉडल में पहले से ज्यादा शार्प फ्रंट लुक, अपडेटेड लाइटिंग और स्पोर्टी GT डिजाइन देखने को मिलेगा।

Volkswagen Virtus Facelift teaser released
फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट का टीजर रिलीज
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फॉक्सवैगन इंडिया की वर्टस फेसलिफ्ट का सभी को इंतजार है। अगर आप भी इस सेडान के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए गुडन्यूज है। कंपनी ने अपनी इस पॉप्युलर सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल का पहला ऑफिशियल टीजर रिलीज कर दिया है। इससे कार के एक्सटीरियर डिजाइन की झलक सामने आई है। नए मॉडल में पहले से ज्यादा शार्प फ्रंट लुक, अपडेटेड लाइटिंग और स्पोर्टी GT डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके इंटीरियर और पूरी फीचर लिस्ट का खुलासा नहीं किया है। टीजर रिलीज होने से माना जा रहा है कि यह अब जल्द मार्केट में लॉन्च हो सकती है।

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नए डिजाइन के साथ आएगी वर्टस फेसलिफ्ट

वर्टस फेसलिफ्ट में सबसे बड़े बदलाव इसके फ्रंट में किए गए हैं। कार में पहले की तरह स्लिम हेडलैंप मिलेंगे, जिनके अंदर LED DRL दिए गए हैं। दोनों हेडलैंप के बीच पतली अपर ग्रिल दी गई है, जिसके सेंटर में Volkswagen का लोगो नजर आता है। वहीं, एक तरफ रेड कलर का GT बैज भी दिया गया है। इसके फ्रंट बंपर को पहले से ज्यादा अग्रेसिव बनाया गया है। इसमें ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला बड़ा लोअर एयर इनटेक और एज पर नए हॉरिजॉन्टल एलिमेंट दिए गए हैं। नए डिजाइन में अलग से फ्रंट फॉग लैंप नजर नहीं आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने कनेक्टेड LED DRL का ट्रेंड अपनाने के बजाय दोनों हेडलैंप में अलग-अलग DRL दिए हैं।

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फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट
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टीजर में कार का ब्लू एक्सटीरियर कलर, डार्क अलॉय व्हील और ब्लैक ORVM भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मौजूदा शोल्डर लाइन, ट्रेडिशनल डोर हैंडल और स्लोपिंग रूफलाइन को कंटिन्यू रखा गया है। फ्रंट फेंडर पर GT बैज, सिंगल-पेन सनरूफ और शार्क-फिन एंटीना भी नजर आते हैं। पीछे की तरफ स्प्लिट टेललैंप सेटअप में रेड LED लाइटिंग एलिमेंट दिए गए हैं, जिन्हें बूट लिड पर डार्क हॉरिजॉन्टल सेक्शन से कनेक्ट किया गया है। साथ ही बूट पर लिप स्पॉइलर भी मिलता है।

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इंटीरियर में मिल सकते हैं नए फीचर्स

कंपनी ने अभी तक नए वर्टस के केबिन की झलक नहीं दिखाई है। हालांकि, इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री और अपडेटेड इंटीरियर ट्रिम मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा मौजूदा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की जगह बड़ा 10.25-इंच डिस्प्ले दिया जा सकता है। कार में मौजूदा 10.1-इंच टचस्क्रीन को नए सॉफ्टवेयर के साथ जारी रखा जा सकता है। 360-डिग्री कैमरा भी संभावित फीचर्स में शामिल है। इन बदलावों को अभी ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया गया है।

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इंजन और गियरबॉक्स

मेकैनिकली वर्टस फेसलिफ्ट में मौजूदा 1.0-लीटर और 1.5-लीटर TSI टर्बो-पेट्रोल इंजन जारी रहने की उम्मीद है। 1.0-लीटर इंजन 115hp की पावर और 178Nm का टॉर्क देता है, जबकि 1.5-लीटर इंजन 150hp की पावर और 250Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इस बार 1.0 TSI इंजन के साथ नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया जा सकता है, जो मौजूदा 6-स्पीड ऑटोमैटिक की जगह लेगा। वहीं, 1.5 TSI इंजन के साथ 7-स्पीड DSG गियरबॉक्स बरकरार रहने की उम्मीद है। बताते चलें कि फॉक्सवैगन ने अभी वर्टस फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि, नए टीजर के बाद उम्मीद है कि कंपनी नवंबर 2026 के मिड में इसका खुलासा कर सकती है।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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