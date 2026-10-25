Volkswagen की नई कॉम्पैक्ट SUV, नेक्सॉन और ब्रेजा से होगी टक्कर, अगले साल हो सकती है लॉन्च

फॉक्सवैगन की यह एसयूवी खासतौर से इंडियन बायर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। नई फॉक्सवैगन एसयूवी में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। आइए जानते हैं डीटेल।

फॉक्सवैगन भारत में अपनी नई सब-4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसे कन्फर्म भी कर दिया है। इसे 2027 में लॉन्च किया जा सकता है। यह साल 2022 में पोलो के बंद होने के बाद भारत में फॉक्सवैगन की पहली चार मीटर से छोटी कार होगी। नई एसयूवी को खास तौर पर इंडियन बायर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। आइए जानते हैं डीटेल।

स्कोडा काइलैक के प्लेटफॉर्म पर होगी तैयार फॉक्सवैगन की नई कॉम्पैक्ट एसयूवी को स्कोडा काइलैक वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जाएगा। यह MQB A0 IN प्लेटफॉर्म का छोटा वर्जन होगा, जिसका इस्तेमाल कंपनी की टाइगुन में भी किया जाता है। स्कोडा काइलैक की शानदार सेल ने फॉक्सवैगन ग्रुप को इस सेगमेंट में नई एसयूवी लाने के लिए इंस्पायर किया है। जनवरी से सितंबर 2026 के बीच स्कोडा ने काइलैक की 35,436 यूनिट बेचीं। सब-4 मीटर कारों पर जीएसटी घटने से भी इस सेगमेंट की मांग बढ़ी है।

डिजाइन में मिलेगा स्पोर्टी लुक फॉक्सवैगन ने अभी अपनी नई एसयूवी का नाम नहीं बताया है। हालांकि, इसकी लंबाई 4 मीटर से कम, चौड़ाई करीब 1.8 मीटर और ऊंचाई लगभग 1.6 मीटर हो सकती है। इसका व्हीलबेस करीब 2.6 मीटर रहने की उम्मीद है। इसका साइज स्कोडा काइलैक जैसा हो सकता है। इसका डिजाइन अलग और ज्यादा स्पोर्टी हो सकता है। इसमें नई हेडलाइट्स, ग्रिल, टेललाइट्स, बंपर और 17-इंच अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। केबिन में भी डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, डोर पैनल और सीट्स का डिजाइन काइलैक से अलग रखा जा सकता है। स्पोर्टी लुक पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए कंपनी GT-Line वेरिएंट भी ला सकती है, जिसमें अंदर और बाहर डार्क थीम देखने को मिल सकती है।

1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन नई फॉक्सवैगन एसयूवी में 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। यह इंजन 114 bhp की पावर और 178 Nm का टॉर्क दे सकता है। इसके साथ 6-स्पीड मैन्युअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ऑप्शन मिल सकते हैं। दोनों गियरबॉक्स में पावर फ्रंट के व्हील्स तक पहुंचेगी। इसका माइलेज करीब 19 किमी प्रति लीटर हो सकता है। लॉन्च के समय कीमत, वेरिएंट और फीचर्स की जानकारी सामने आएगी।