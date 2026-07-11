कंपनी की सभी कारों पर भारी पड़ी ये सेडान, 50% ग्राहक अकेले खींच लिए; 2 को 50-50 लोग भी नहीं मिले
कंपनी भारतीय बाजार में अभी कुल 5 मॉडल बेच रही है। जिसमें सेडान और SUVs शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने कुल 2,467 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जून 2025 में उसने 3,089 यूनिट बेची थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली।
फॉक्सवैगन इंडिया ने की जून 2026 की मॉडल वाइज सेल्स की डिटेल सामने आ गई है। कंपनी भारतीय बाजार में अभी कुल 5 मॉडल बेच रही है। जिसमें सेडान और SUVs शामिल हैं। कंपनी ने पिछले महीने कुल 2,467 गाड़ियां बेचीं। जबकि, जून 2025 में उसने 3,089 यूनिट बेची थीं। यानी उसे साल-दर-साल के आधार पर 20% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में कंपनी ने 2,619 का बेची थीं। यानी मासिक-दर-मासिक आधार पर कंपनी को 6% की डिग्रोथ मिली। कंपनी के लिए वर्टूस सेडान सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। वहीं, टाइगुन की सेल्स भी बेहतर रही। चलिए अब कंपनी की मॉडल वाइज सेल्स देखते हैं।
|फॉक्सवैगन कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|वर्टूस
|1,195
|1,778
|-33%
|1,238
|-3%
|टाइगुन
|1,182
|1,168
|1%
|1,281
|-8%
|टिगुआन
|47
|5
|840%
|49
|-4%
|टायरॉन
|43
|0
|-
|51
|-16%
|गोल्फ
|0
|138
|-100%
|0
|0%
|टोटल
|2,467
|3,089
|-20%
|2,619
|-6%
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Volkswagen Taigun
₹ 10.99 - 19.3 लाख
Volkswagen Tayron R-Line
₹ 41.99 - 46.99 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
फॉक्सवैगन की मॉडल वाइज कार सेल्स की बात करें तो वर्टूस की जून 2026 में 1,195 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,778 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी साल-दर-साल के आधिर पर 33% की डिग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,238 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 3% की डिग्रोथ मिली। टाइगुन की जून 2026 में 1,182 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 1,168 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी साल-दर-साल के आधिर पर 1% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 1,281 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 8% की डिग्रोथ मिली।
टिगुआन की जून 2026 में 47 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 5 यूनिट बिकी थीं। यानी इसी साल-दर-साल के आधिर पर 840% की ग्रोथ मिली। वहीं, मई में इसकी 49 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 4% की डिग्रोथ मिली। टायरॉन की जून 2026 में 43 यूनिट बिकीं। जबकि, मई में इसकी 51 यूनिट बिकीं थीं, यानी मंथली आधार पर इसे 16% की डिग्रोथ मिली। गोल्फ की जून में 0 यूनिट बिकीं। जबकि, जून 2025 में इसकी 138 यूनिट बिकी थीं।
फॉक्सवैगन वर्टूस की फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इस कार में 1.0L TSI और 1.5L TSI EVO इंजन का ऑप्शन मिलता है। 1.0L TSI इंजन 999cc का 3 सिलेंडर वाला इंजन और 1.5L TSI EVO इंजन 1498cc का 4 सिलेंडर इंजन होगा। फॉक्सवैगन वर्टूस में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलेगा। ये सेडान 6 वैरिएंट कम्फर्टलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एमटी, हाईलाइन 1.0 एटी, टॉपलाइन 1.0 एमटी, टॉपलाइन 1.0 एटी और जीटी 1.5 डीसीटी में उपलब्ध है।
इसमें 10.1 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया है। ये वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें वायरलेस मोबाइल चार्जिंग, फॉक्सवैगन कनेक्ट 2.0 (कनेक्टेड कार टेक), ऑटोमेटिक एसी, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट वेंटिलेटेड लेदर सीट्स, मल्टी-फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल, 6 एयरबैग्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), LED DRLs के साथ LED हेडलैंप, स्प्लिट एलईडी टेल-लैंप, पीछे की सीट पर 3 हेडरेस्ट और रिवर्सिंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं।
इसमें इंटीग्रेटेड LED डे-टाइम रनिंग लाइट के साथ शार्प लुक वाले एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैंप, चमकदार क्रोम लाइनिंग के साथ स्लीक फ्रंट ग्रिल मिलता है। इसे 6 एक्सटीरियर कलर ऑप्शन्स जैसे रिफ्लेक्स सिल्वर, वाइल्ड चेरी रेड, कैंडी व्हाइट, करकुमा येलो, राइजिंग ब्लू मैटेलिक और कार्बन स्टील गेरी में खरीद पाएंगे। क्रोम रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10.49 लाख रुपए है, जबकि स्पोर्ट रेंज की शुरुआती कीमत 14.09 लाख रुपए है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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