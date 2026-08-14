लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई 5-स्टार सेफ्टी वाली यह कार, बिक्री में बनी नंबर-1; जानिए दूसरे मॉडलों का हाल
फॉक्सवैगन को बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में भारतीय ग्राहकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो Volkswagen Virtus ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा कर लिया है।
जर्मन कार निर्माता फॉक्सवैगन को बीते महीने यानी जुलाई, 2026 में भारतीय ग्राहकों का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा कर लिया है। वर्टस ने बीते महीने 21 पर्सेंट की सालाना गिरावट के बावजूद कुल 1,420 यूनिट्स की बिक्री की है। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 1,797 यूनिट्स का था। बता दें कि फॉक्सवैगन वर्टस देश की सबसे प्रीमियम और सुरक्षित सेडान कारों में से एक है। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
दूसरे नंबर पर रही टाइगुन
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर कंपनी की लोकप्रिय एसयूवी फॉक्सवैगन टाइगुन रही। हालांकि, इसकी बिक्री में भी इस बार थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना गिरावट दर्ज करते हुए कुल 1,225 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में यह आंकड़ा 1,327 यूनिट्स का था।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Volkswagen Virtus
₹ 10.5 - 19 लाख
Volkswagen Golf GTI
₹ 53 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
Volkswagen Tera
₹ 9 - 15 लाख
Volkswagen ID. Polo
₹ 25 - 35 लाख
तीसरे नंबर पर रही नई टेरॉन
बिक्री की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर फॉक्सवैगन टेरॉन रही। टेरॉन ने इस दौरान कुल 45 यूनिट्स कार की बिक्री दर्ज की है। चूंकि यह एक नया मॉडल है, इसलिए ठीक 1 साल पहले यानी जुलाई, 2025 में इस गाड़ी का बिक्री खाता भी नहीं खुला था। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में चौथे नंबर पर फॉक्सवैगन टिगुआन रही। टिगुआन ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 23 यूनिट्स कार की बिक्री की है। इसके अलावा, पांचवें नंबर पर फॉक्सवैगन गोल्फ रही, जिसकी केवल 2 यूनिट्स ही बिक सकीं।
ओवरऑल बिक्री 15% घटी
अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो फॉक्सवैगन ने जुलाई, 2026 में कुल 2,715 गाड़ियां बेची हैं। जबकि पिछले साल जुलाई, 2025 में कंपनी ने कुल 3,212 यूनिट्स की बिक्री की थी। यानी कंपनी ने सालाना आधार पर 15 पर्सेंट की गिरावट दर्ज की है। हालांकि, मासिक आधार पर देखें तो जून, 2026 की कुल बिक्री (2,467 यूनिट्स) के मुकाबले जुलाई में 10 पर्सेंट की मजबूत बढ़त देखने को मिली है।
जानिए वर्टस की खासियत
फॉक्सवैगन वर्टस में 10.1-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, 8-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस फोन चार्जर, 6-एयरबैग, ईएसपी और रियर पार्किंग कैमरा जैसे कई एडवांस्ड फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के मामले में इसे 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली हुई है। इसमें 1.0-लीटर TSI (115bhp) और 1.5-लीटर TSI (150bhp) पेट्रोल इंजन का ऑप्शन मिलता है। भारतीय मार्केट में इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.56 लाख से 19.42 लाख रुपये के बीच है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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