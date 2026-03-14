वरना, सिटी की टक्कर वाली इस कार को मिले सबसे ज्यादा ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; 68% मार्केट पर किया कब्जा

Mar 14, 2026 08:32 pm IST

फॉक्सवैगन की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करेंगे तो एक बार फिर फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

फॉक्सवैगन की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी फरवरी, 2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करेंगे तो एक बार फिर फॉक्सवैगन वर्टस (Volkswagen Virtus) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। फॉक्सवैगन वर्टस को बीते महीने कुल 1,804 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर वर्टस की बिक्री 1.80 पर्सेंट घट गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी फरवरी, 2025 में यह आंकड़ा 1,837 यूनिट था। इस दौरान कंपनी की कुल बिक्री में अकेले वर्टस की हिस्सेदारी 68.36 पर्सेंट हो गई। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों के बिक्री के बारे में विस्तार से।

46% घट गई टाइगुन की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर फॉक्सवैगन टाइगुन रही। फॉक्सवैगन टाइगुन ने इस दौरान 45.08 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 698 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टायरन रही। फॉक्सवैगन टायरन को इस दौरान कुल 113 नए ग्राहक मिले। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में फॉक्सवैगन टिगुआन रही। फॉक्सवैगन टिगुआन ने इस दौरान 1,050 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 23 यूनिट कार की बिक्री की।