SUV और सेडान पर 4.5 लाख रुपये तक की छूट, इस कार कंपनी ने कराई ग्राहकों की मौज

फॉक्सवैगन यानी VW की कार खरीदना चाहते हैं, तो अब देर करने से कोई फायदा नहीं। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी मार्च के महीने में अपनी कारों पर 4.5 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है। यह ऑफर साल 2025 के स्टॉक्स के लिए है, जो डीलरशिप पर भी मौजूद है। यानी यह डिस्काउंट ऑफर पुराने स्टॉक को क्लियर करने के लिए दिया जा रहा है और अगर आप कार खरीदते हैं, तो आपको तगड़ा फायदा होने वाला है। अगर आपको कार की मैन्युफैक्चरिंग डेट से खास फर्क नहीं पड़ता, तो इस मौके को आप हाथ से बिल्कुल जाने न दें। आइए डीटेल में जानते हैं कौन की कार पर कंपनी क्या ऑफर और डिस्काउंट दे रही है।

इस गाड़ी पर 4.5 लाख रुपये तक का फायदा

सबसे बड़ा फायदा टिगुआन पर है, जहां टोटल डिस्काउंट 4.5 लाख रुपये तक हो सकता है। इस पैकेज में भारी कैश डिस्काउंट के साथ-साथ एलिजिबल बायर्स के लिए एक्सचेंज और लॉयल्टी बेनिफिट्स भी शामिल हैं। जो लोग पहले से ही इस कैटिगरी में प्रीमियम एसयूवी लेने की सोच रहे थे, उनके लिए यह डिस्काउंट उनके फैसले को पूरी तरह बदल देता है क्योंकि इससे ऑन-रोड प्राइस में जबर्दस्त कमी आती है।

टाइगुन पर लगभग 2.9 लाख रुपये तक फायदा

टाइगुन 1.5 TSI GT Plus DSG उन वेरिएंट्स में से एक है, जिन पर सबसे आकर्षक ऑफर मिल रहे हैं और डीलर के स्टॉक और लोकेशन के आधार पर टोटल बेनिफिट लगभग 2.9 लाख रुपये तक जा सकता है। Taigun के निचले मॉडलों पर कम छूट मिल रही है, लेकिन पैटर्न स्पष्ट है। फॉक्सवैगन टॉप वेरिएंट्स की सेल बढ़ाने के लिए ज्यादा कोशिश कर रहा है, जहां इन्वेंट्री का दबाव आमतौर पर अधिक होता है और कीमतों में अडजस्टमेंट की गुंजाइश अधिक होती है।

वर्टस पर 1.8 लाख रुपये तक की बचत

वर्टस के मामले में भी कुछ ऐसा ही है। इसके महंगे 1.5 TSI DSG वेरिएंट पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। कुछ मामलों में तो लगभग 1.8 लाख रुपये तक की बचत हो रही है। 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट पर भी छूट मिल रही है, हालांकि कुल बचत आमतौर पर जीटी वर्जन से कम होती है।

ऐसे मिल रहा डिस्काउंट ऐक्चुअल यानी वास्तविक पैकेज को आमतौर पर तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है डायरेक्ट कैश डिस्काउंट, जो सबसे बड़ा और जरूरी है क्योंकि इससे प्राइस तुरंत कम हो जाता है। इसके बाद अगर आप अपनी पुरानी कार एक्सचेंज कर रहे हैं, तो एक्सचेंज बोनस मिलता है। अंत में मौजूदा फॉक्सवैगन ग्राहकों को लॉयल्टी बोनस भी मिल सकता है।