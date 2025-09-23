ईवी बेचने में इस कंपनी के आगे टेस्ला और BYD भी फेल, यूरोपीय लोगों के तो दिमाग में घुस गई; ई-कार बेचने में बनी नंबर-1

अगस्त 2025 में यूरोप की EV मार्केट में फॉक्सवैगन (Volkswagen) फिर से नंबर-1 बन गई। टेस्ला (Tesla) को यहां दूसरी पोजिशन से संतोष करना पड़ा। यूरोपीय बाजार में इसके आगे BYD भी फेल नजर आई।

यूरोप का इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है और अगस्त 2025 में इसकी तस्वीर साफ नजर आई। इस बार भी फॉक्सवैगन (Volkswagen -VW) ब्रांड ने EV बिक्री में बाजी मार ली है। फॉक्सवैगन (Volkswagen) ने यूरोपीय बाजार में धमाकेदार परफॉर्मेंस करते हुए अगस्त 2025 में कुल 16,105 बैटरी-इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (BEVs) की सेल की। यह पिछले साल अगस्त 2024 की तुलना में 45% ज्यादा बिक्री है। खास बात यह है कि यूरोप का पूरा EV मार्केट इस दौरान 26% ही बढ़ा, यानी VW ने मार्केट ग्रोथ को काफी पीछे छोड़ दिया।

टेस्ला (Tesla) की टॉप-2 में वापसी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट की सबसे चर्चित कंपनी टेस्ला (Tesla) ने भी इस बार अच्छा प्रदर्शन किया और दूसरा स्थान हासिल कर लिया। हालांकि, टॉप पर फॉक्सवैगन (VW) की पकड़ अभी भी काफी मजबूत बनी हुई है।

Kia EV3 का कमाल 605 km की रेंज देने किआ की Kia EV3 ने भी कमाल दिखाया। इस रेस में किआ EV3 (Kia EV3) ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। यह न्यू कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर अगस्त में यूरोप की सातवीं सबसे ज्यादा बिकने वाला EV रही।

Kia EV3 के खासियत की बात करें तो इसमें WLTP-सर्टिफाइड 605 km की लंबी रेंज मिलती है, जो इसे लंबी दूरी के लिए बेहतरीन ऑप्शन बनाती है।

क्यों बढ़ रही है EV की डिमांड? बढ़ते फ्यूल प्राइस के चलते ग्रीन मोबिलिटी की ओर लोगों का रुझान ज्यादा हो रहा है। सरकारों की EV फ्रेंडली नीतियां और कंपनियों के बीच कड़ी कॉम्पिटिशन भी इसकी दूसरी वजह है।